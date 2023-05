Subsidiepot elektrische auto raakt niet op

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat het niet zo hard met de subsidiepot.

De overheid wil je het liefst zo snel mogelijk in een elektrische auto stoppen. Door middel van subsidie hoopt het kabinet je over de brug te krijgen. In de praktijk is het natuurlijk niet zo. De subsidies in Nederland zijn niet zo stevig dat een elektrische auto opeens spotgoedkoop is. Daarmee zijn auto’s met een benzinemotor toch nog vaak aantrekkelijker. Bovendien kopen particulieren nauwelijks een nieuwe auto in Nederland.

In voorgaande jaren bleek het subsidiepotje met tientallen miljoenen euro’s zo op te zijn. Dat is anders in 2023. We zitten pas in mei van dit jaar, maar met de huidige ontwikkelingen voorspelt automotive professional Jasper Verweij dat de pot niet op gaat.

Subsidiepot elektrische auto

Sinds 1 januari van dit jaar is er 67 miljoen euro beschikbaar. 4 miljoen euro minder in vergelijking met 2022. Daar is nu nog 44,49 miljoen van over. Kortom, het loopt niet bepaald storm. En zeg nu zelf. 2.950 euro subsidie op een elektrische auto van maximaal 45.000 euro maakt een EV voor veel mensen nog steeds onbetaalbaar.

Stand van zaken

Met de huidige stand van zaken komen nog 15.081 nieuwe elektrische auto’s in aanmerking voor subsidie, mits ze aan de voorwaarden voldoen natuurlijk. Ook op een elektrische occasion kun je subsidie krijgen (2.000 euro). Voor deze groep is 40,2% van het jaarbudget verbruikt en komen nog 9.690 occasions in aanmerking voor subsidie.

Het kabinet had de ontwikkelingen ongetwijfeld liever anders gezien. Ze zullen toch wat anders moeten verzinnen willen ze Nederland massaal in de elektrische auto proppen. Zelfs aan de zakelijke kant zie je dat benzineauto’s weer in trek komen onder leaserijders. Uiteindelijk gaat het toch om de pegels en kiest de zuinige Hollander wat hem of haar financieel het beste uitkomt. Shocking, I know.