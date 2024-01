ING: onzekerheid tergt verkoop elektrische auto’s

Het vooruitzicht voor de verkoop van elektrische auto’s ziet ING somber in.

Hoe gaan de toekomstige belastingen voor elektrische auto’s vormgegeven worden? Joost mag het weten. Terwijl er nog een regering geformeerd moet worden is het einde van 2025 niet heel ver weg meer.

Het voelt misschien ver weg. Maar in de politieke wereld van plannen maken, debatten voeren, wetten maken én uitvoeren is een periode van twee jaar peanuts. Het helpt dan ook om een regering te hebben. De economen van ING zien de verkoop van elektrische auto’s dan ook somber in.

1. Onduidelijke overheid

Het heeft alles te maken met onduidelijkheid vanuit de overheid. Zo is niet bekend wat er met de motorrijtuigenbelasting voor EV’s gaat gebeuren na 2025. Mocht het systeem hetzelfde blijven zoals nu het geval is, dan gaan EV-rijders met hun zware elektrische auto’s een behoorlijke klap aan MRB betalen.

2. Geen betaalbaar aanbod voor de massa

Of dit scenario werkelijkheid gaat worden valt te bezien. Feit is dat deze vrees de verkoop van elektrische auto’s mogelijk remt, aldus de economen bij ING. Dit is niet de enige oorzaak. Een andere reden dat EV’s niet als zoete broodjes verkopen is dat er nog onvoldoende betaalbare modellen voor de middenklasse zijn, schetst de bank. De subsidie helpen nauwelijks. Een groot deel van de pot bleef zelfs gevuld in 2023.

3. Thuis laden

Een derde factor is het opladen van een elektrische auto. Wie geen oprit heeft is aangewezen op publiek laden. Het is geen romantisch beeld dat buurtbewoners met EV’s moeten dobbelen wie die paar laadpalen in de wijk kan bezetten. En om 20:00 de deur uitgaan omdat Keesje net zijn EV heeft verplaatst zodat jij kunt laden is rompslomp. Alleen laden bij de snelladers is ook geen fijne oplossing.

Kortom, er zijn genoeg zaken te bedenken waarom de verkoop van elektrische auto’s nog niet zo hard gaat als de overheid allicht gehoopt had. Er zijn wel veel EV’s in ons land, maar dat zijn vooral de leaseauto’s. Al dan niet gestimuleerd vanuit de werkgever om elektrisch te rijden. Het elektrische wagenpark in Nederland is inmiddels goed voor zo’n 32 procent. Het Europese gemiddelde staat op 15 procent.

De economen van ING verwachten een autoverkoop in 2024 van ongeveer 370.000 auto’s. Daarmee is de markt nog steeds niet op het niveau van voor corona. In 2019 werden er nog 446.000 nieuwe auto’s verkocht.