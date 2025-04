Golf 8.5 GTE video – kun je echt 100+ km elektrisch rijden?

In deze video gaan we eens niet volle bak over de Autobahn knallen met de Golf GTE.

We pakken het anders aan. Hoe ver kom je nou écht als je braaf elektrisch rijdt? Geen launch control, geen rook van de banden, gewoon chill cruisen en kijken hoe ver dat accupakket je brengt.

We starten met een volle bak stroom, vermijden de snelweg als de pest en rijden als een oma met rust in de tent. Hoe dat ging check je in bovenstaande video. Het resultaat zal je verbazen..

Specs dan? Jazeker: 1.5 TSI met 177 pk plus een elektromotor van 115 pk. Samen goed voor 272 pk en 400 Nm. 0-100 in 6,3 sec? Niet gedaan. Topsnelheid 230? Nope. Alles in E-modus, want we wilden stroom besparen, geen snelheidrecords breken.

Opladen kan met 11 kW thuis of 50 kW snelladen (in theorie). Maar goed, voor woon-werk en boodschappen trekken is deze GTE dus echt wel bruikbaar. En vakantietripje? Kan ook, want je hebt altijd nog die benzinemotor achter de hand.