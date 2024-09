Krijgen kopers van een Volkswagen Golf een speciale rijcursus?

Bij het kopen van een nieuwe M of AMG kun je vaak zo’n pakket aanvinken waarbij je een rijtraining krijgt. Zou dit ook zo zijn met Volkswagen Golf-kopers? Gemiddeld gezien zien we ze nét even wat vaker in filmpjes opduiken dan de gemiddelde Nissan Micra-piloot.

