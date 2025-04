Chinees EV-merk bouwt na Taycan-killer ook een 911-rivaal

Het merk met Mercedes-roots wil nog meer Porsche-klanten afsnoepen.

Een handige internettruc voor wie vaak op zoek is naar extra beeldmateriaal. Als je op de rechtermuisknop drukt wanneer je op een afbeelding staat, vind je de optie ‘Zoeken met Google Lens’. Hiermee gaat Google op zoek naar meer afbeeldingen van het hoofdonderwerp van de foto.

Precies dat heb ik gedaan bij de Denza Z. Binnen een mum van tijd schotelt Google me verschillende links en afbeeldingen voor. Het opvallende bij de Denza Z: Google geeft ook foto’s van de Lotus Emira, MC20 GT2 en Donkervoort F22 als suggesties. En we snappen die verwarring wel. Wat ik ermee wil zeggen, is dat de Denza weinig eigen smoel heeft. Dat zie je ook terugkomen bij de achterlichten. Dit zijn toch sprekend de rode lichtbundels van Bentley, of niet?

Denza?

Voor wie de naam Denza nieuw is, hier een korte samenvatting van de bedrijfsgeschiedenis. Denza werd opgericht als een joint-venture tussen BYD en Daimler. In 2021 heeft Mercedes een stap terug gedaan en sindsdien hebben ze nog maar 10% van de aandelen. Na een radiostilte maakte Denza kortgeleden bekend dat het merk het gaat proberen in Europa. Daarvoor presenteerde het BYD-merk de Z9GT. Deze EV zou gericht zijn op het jatten van Taycan-klanten.

Nu heeft Denza het weer op Porsche gemunt, maar dan op het kroonjuweel van het Duitse gamma: de 911. De Denza Z is nog maar een conceptauto, maar is wel een voorproefje van wat er gaat komen. Daarvoor haalt het sportmerk van BYD van alles uit de Chinese kast.

Specs, crab-walk en speciale dempers

Denza maakt geen specificaties voor het conceptvoertuig bekend, maar een vermogen richting de 1.000 pk zou ons niets verbazen. De Z9 GT heeft bijvoorbeeld drie elektromotoren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 965 pk. En dat is dan nog de ‘niet zo sportieve’ Denza.

Verder zijn er wat geinige trucjes die de Denza anders moeten maken dan andere sportauto’s. Denk aan crab walk: het vermogen naar individuele wielen kunnen sturen zodat de auto zijwaarts kan bewegen. Daarnaast heeft de Z speciale dempers die in minder dan 10 milliseconden kunnen reageren op de ondergrond. Zo worden kuilen en andere oneffenheden in het wegdek weggepoetst.

Aerodynamica is uiteraard ook bij de Denza Z het toverwoord. De brede wielkasten zijn er niet alleen voor de sier, maar ook om lucht naar de gigantische diffuser en eveneens reusachtige achtervleugel te begeleiden. Die giga-spoiler (hallo GT3 RS) kan omhoog en omlaag bewegen om zo te zorgen voor meer downforce of minder drag. Zie het als een soort DRS.

Opvouwbaar stuur

Denza lijkt toch nog wat van Mercedes op te steken. Net na de bekendmaking van het Merc-yoke-stuur en bijbehorende steer-by-wire heeft ook Denza zo’n systeem. Omdat het China is, krijgt het steer-by-wire-systeem hulp van AI. Het trucje waar Denza het meest trots op is bij het racestuur is dat ie kan verdwijnen in het dashboard.

Wie de autonome rijfunctie inschakelt, ziet het stuur invouwen en onder het bestuurdersdisplay verdwijnen. Zo heb je nog wat extra bewegingsruimte, maar kunnen de hulpdiensten je ook makkelijker uit de auto tillen na een zware crash.

Wanneer er een productieversie van de Z komt en of die ook naar Europa komt, maakt Denza helaas niet bekend. Wanneer die er is, zou die volgens de geruchtenmolen rond de € 40.000 moeten kosten in China. Dat gaat ie hier natuurlijk nooit halen. Wie geen geduld heeft en toch een Chinese, elektrische 911-tegenhanger wil, kan bij MG aankloppen voor een Cyberster.