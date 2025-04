Toyota gaat Model 3 achterna met nieuw vlaggenschip

De strakke elektrische sedan krijgt het beste van twee werelden.

Bekijk de afbeelding boven dit artikel eens. Ziet er helemaal niet slecht uit toch? Bedek nu eens het front vanaf het voorwiel en kijk nog eens. Zie jij ook een Model 3? Ik wel en dat is volgens mij geen vervelende vergelijking. Zeker als je weet dat het logischer zou zijn geweest als de Toyota bZ7 hierboven op een andere auto leek.

Eerst even wat achtergrondinformatie. De bZ7 is Toyota’s topper voor de Chinese markt. Hij is lokaal gebouwd samen met de Guangzhou Automobile Group, beter bekend als GAC. De elektrische sedan wordt naast de Lexus ES gepresenteerd, waar we eerder vandaag over schreven.

Of de twee krachtbronnen en/of een platform delen, is niet bekend, maar de vorm en het interieur lijken verdacht veel op elkaar. Nog een hint: De bZ7 is volgens Toyota ”meer dan vijf meter lang” terwijl de Lexus 5,14 meter lang is. Wat dan weer opvallend is: de bZ7 is er alleen als EV, de Lexus als EV én hybride.

Specificaties

Mocht de elektrische ES inderdaad de basis vormen voor de bZ7 (of andersom), dan is er keuze uit versies: een voorwielaandrijver met 224 pk en een vierwielaandrijver met 343 pk. De batterijgrootte en actieradius zijn nog geheim.

Toyota mikt met de bZ7 op een veilige, betrouwbare en goed in elkaar zittende auto met Chinese intelligente technologie. Een verschil tussen de Lexus en Toyota vinden we op dat gebied. Bovenop de voorruit heeft de bZ7 een Lidar-bult die de Lexus niet heeft.

De cabines van de bZ7 en ES komen dan weer wel grotendeels overeen. Het is er wat sober en kaal, maar functioneel. Er zijn wat houtaccenten, een andere middenconsole dan bij de Lexus en fysieke spiegels.

Nog meer Toyota’s

Binnen een jaar hoopt Toyota te beginnen met de verkopen van de bZ7. Prijzen zijn uiteraard nog niet bekend. De bZ7 is dan het vlaggenschip van het Chinese gamma. Daarnaast verkoopt Toyota er de bZ4X (de bekende SUV die wij hier ook kennen), bZ3 (een andere sedan), bZ3X (een wat langere SUV), en de bZ5 (een soort hoge fastback). Als we dan toch moesten kiezen, zouden we voor de bZ7 gaan. Vooral omdat wij alleen maar crossovers en SUV’s krijgen…