Goodwood Festival of Speed tot nader order uitgesteld

Het was onvermijdelijk. Ook het Goodwood Festival of Speed gaat voorlopig niet door.

Kunnen we 2020 in de prullenbak gooien en een nieuw jaar beginnen? Tot nu toe verloopt het niet heel gezellig. Tenzij je fan bent van thuiszitten en überhaupt geen sociale activiteiten op de planning had staan. Event na event moet geannuleerd of uitgesteld worden. Vandaag komt daar het Goodwood Festival of Speed bij.

Het jaarlijkse autofeestje in Engeland staat altijd garant voor een hoop spektakel. In tegenstelling tot een autobeurs zijn de voertuigen niet statisch. Op Goodwood komt alles op twee- en vierwielen tot leven. Een must voor een ieder die benzine door zijn of haar aderen heeft stromen.

Normaal gesproken zou het Festival of Speed in juni plaatsvinden. Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus is het festival tot nader order uitgesteld.

Following all that’s happened in the last few weeks and the advice we have received from the UK Government, we have decided to postpone the Festival of Speed presented by Mastercard, to later in the year.

The Duke of Richmond and Gordon

Een exacte datum volgt nog. De organisatie laat weten dat het Festival of Speed pas na de zomer, mogelijk in de herfst, gaat plaatsvinden. Mensen die reeds een toegangsticket hadden gekocht kunnen deze gebruiken als het event later dit jaar wordt gehouden.

Foto: actie op Goodwood via @lowerphotography