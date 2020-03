Ford-directie neemt afstand van miljoenensalaris

Een daad van nederigheid vanuit de top van Ford.

Het laatste waar de hardwerkende Amerikaan op dit moment aan denkt is het kopen van een nieuwe auto. Het coronavirus slaat hard om zich heen hier in Europa, maar het is ook losgebarsten in de Verenigde Staten. Met namen de staten New York en Californië zijn hard getroffen door het virus.

In de Verenigde Staten draait alles om image. Als jij geen goede reputatie hebt kun je het wel schudden. Dat zie je in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Deze actie van de top van Ford is nederig en tegelijkertijd een noodzaak. CEO Jim Hackett, COO Jim Farley en CFO Tim Stone leveren de komende maanden 50 procent van het salaris in. Bill Ford, uitvoerend voorzitter van Ford Motor Company, doet er nog een schepje bovenop. Hij levert 100 procent van zijn salaris in voor de komende vijf maanden. Het is niet zo dat de heren nu op een houtje moeten bijten. Zo heeft Jim Hackett een salaris van meer dan 1,5 miljoen dollar per jaar.

Niet alleen de allerhoogste top van Ford levert in. In totaal gaan 300 mensen met een hoge functie binnen het merk in salaris omlaag. De verlaging varieert tussen de 20 en 50 procent.

De autobouwer heeft meerdere fabrieken in Noord-Amerika. Een groot deel van die fabrieken blijven tot en met tenminste 30 maart gesloten vanwege het coronavirus.

Foto: Ford GT via @spotcrewda