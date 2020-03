Mercedes EQV is klaar met wintersporten

Mercedes heeft de EQV tijdens de testperiode onder andere in de kou laten staan.

Wanneer een autofabrikant een nieuwe auto test, dan worden alle hoeken van de wereld aangedaan. Een simulatie is nooit voldoende om te weten hoe een voertuig in de praktijk presteert. Met de nieuwe Mercedes EQV hebben de Duitsers onder andere extreme kou opgezocht. Het merk kijkt zo hoe de batterijen van de elektrische MPV zich gedragen.

De EQV werd vorig jaar tijdens de IAA in Frankfurt gepresenteerd. Het is de eerste volledig elektrische MPV van het merk. De EQV zal zakelijk ingezet worden voor personenvervoer. Het is een 6, 7 of 8-zits personenautoversie.

De kou in

Voor deze wintertest nam Mercedes de EQV naar Arjeplog in Zweden. Meerdere weken maakte de MPV kilometers door ijzige omstandigheden. Op diverse wegen werden uitdagende temperaturen van wel -30 graden Celsius bereikt.

Het testteam bestaat uit 30 deskundigen van Mercedes-Benz Vans. Men test bijvoorbeeld het laadproces. Zo kan de elektrische bedrijfswagen van 10 naar 80 procent laden in 45 minuten. Een functie die moet werken in dagelijkse omstandigheden, maar ook als je je in extreem warme of koude omstandigheden begeeft.

De nieuwe Mercedes EQV komt in het najaar van 2020 op de markt. Het zal het tweede model worden van het EQ-label. De EQC was het eerste model.