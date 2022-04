Goodyear en KNAF zoeken digitale coureurs

Ben jij een talentvolle digitale racer? Schrijf je dan nu in voor de Goodyear Spring Trophies 2022.

Zelf digitaal racen over Le Mans met Gran Turismo Sport? Of liever deelnemen aan een DiRT Rally 2.0? Het nieuwe partnership tussen Goodyear en KNAF Digital maakt het mogelijk. Dit voorjaar kun je namelijk kosteloos deelnemen aan de Goodyear Trophies via KNAF Digital. Dit online platform organiseert officiële gereguleerde races en rally’s. Beginners kunnen een digitale racecursus volgen en een certificaat behalen.

Goodyear en KNAF

De Goodyear Trophies 2022 starten maandag 11 april en worden tot en met 20 juni verreden. Dus kruip achter het stuur van je Playstation of Xbox en ga alvast startklaar zitten. De beste races worden na iedere competitieweek ook uitgezonden op Twitch.tv en Motorsport.com voorzien van live commentaar. Mooi om je eigen prestaties terug te kijken!

Registreer je jezelf op KNAF Digital én koop je ook een setje Goodyear banden, dan win je altijd: je ontvangt dan tot €100,- cashback en maakt bovendien kans op een echte Eagle F1 Playseat Intelligence. Dat maakt je race ervaring natuurlijk helemaal levensecht.

Dus heb jij altijd al gedroomd van een carrière als digitale coureur? Dan zijn deze Goodyear Trophies een mooie opstap naar de digitale racewereld. Riemen vast!