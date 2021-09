Releasedatum Gran Turismo 7 en officiële beelden!

Wow! De officiële beelden en de releasedatum Gran Turismo 7 zijn bekendgemaakt.

Het is misschien wel het leukste autospel aller tijden: Gran Turismo. Ondanks de titel ‘The Real Driving Simulator’ is het niet een 100% simulator. Het is de combinatie tussen perfecte ‘nerderigheid’ en gameplay. Het spel is leuk genoeg voor veel gamers, maar ook de autoliefhebbers zullen speciaal de titel ervoor kopen. Zo heeft ondergetekende jarenlang enkel Gran Turismo 3 gehad als spel voor de Playstation 2.

Maar de laatste jaren ging het wat minder. Gran Turismo 5 was niet al te best, het zesde deel was een soort facelift-versie van 5 en Gran Turismo Sport was een ander type racespel. Iedereen wacht dus op Gran Turismo 7. Want dat moet weer een échte Gran Turismo worden. Eentje met onnoemlijk veel auto’s, banen en mogelijkheden om maanden mee bezig te zijn.

Releasedatum Gran Turismo 7

De Playstation 5 is inmiddels uit (Gran Turismo 6 was nog voor de PS3) en het is eigenlijk nu tijd voor de Gran Turismo 7. En we hebben goed nieuws: hij komt er aan! De releasedatum is ook bekend gemaakt: 4 maart 2022. Nu staan games erom bekend dat ze behoorlijk vaak worden uitgesteld, maar we hopen ditmaal dat ze deze datum gaan halen.

De eerste beelden zien er namelijk fantastisch uit. We zien oude Porsches, nieuwe Porsches, Ferrari’s en gelukkig een lading Skyline GT-R’s. Dat hoort nu eenmaal bij een Gran Turismo-titel. Uiteraard is het complete Gazoo Racing-modelprogramma (GR86, GR Yaris) ook vertegenwoordigd. Daarbij zien we dat de uitgebreide tuning-sectie nog uitgebreider is én dat er onnoemelijk veel fotolocaties zijn.

Beelden!

Kortom, check de beelden. Gran Turismo 7 belooft in elk geval een geweldige titel te worden. Natuurlijk, we verheugden ons bij Gran Turismo 5, 6 en Sport ook heel erg. Een tikkeltje tevergeefs, helaas.

Maar waarschijnlijk hebben ze bij Polyphony Digital (de makers van de game) heus wel door dat het nu weer tijd is voor een ouderwets uitgebreide Gran Turismo-titel. Misschien is het handig om even van 5 tot 31 maart een paar weekjes vrij nemen van werk…

Imagecredits: Polyphony Digital Inc.