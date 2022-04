Vettel krijgt dikke boete vanwege baldadige actie met scooter

Sebastian Vettel verruilde zijn Aston Martin voor een scooter, maar dat vond de FIA niet leuk.

Iemand die dit seizoen nog bijzonder weinig heeft laten zien is Sebastian Vettel. Dat heeft een goede reden, de doorgewinterde coureur zat namelijk thuis met corona. Één troost: qua punten maakt het waarschijnlijk niet uit. Aston Martin lijkt dit jaar namelijk gedegradeerd te zijn tot een achterhoedeteam.

Vandaag kwam Vettel eindelijk met frisse tegenzin moed weer in actie. Helaas ging dit niet van een leien dakje, want de AMR22 gaf er de brui aan tijdens de eerste vrije training in Australië. Hij was genoodzaakt de auto na 18 rondjes langs de kant parkeren met een rokende motor. Vettel moest daarom weer voor brandweerman spelen.

Nu komt het: na afloop van de sessie besloot Sebastian Vettel op de scooter van een marshall terug te rijden naar de pits. Hij maakt er een ererondje van door vriendelijk naar het publiek te zwaaien. Op een gegeven moment haalde hij zelfs allebei zijn handen van het stuur, waaghals dat hij is. Het publiek vond het helemaal mooi.

Inmiddels blijkt echter dat de FIA er de humor niet van inziet. Vettel is namelijk op het matje geroepen omdat hij artikel 26.7 van het sportregelement heeft overtreden. Daarin staat te lezen dat binnen vijf minuten na afloop van een sessie alleen aangewezen personen op de baan mogen. En daar hoort Vettel niet bij.

Deze ongehoorzaamheid van Vettel kan de FIA niet ongestraft laten. Daarom heeft hij een dikke boete gekregen van €5.000. Dat zal hem leren!

De beelden van de baldadige actie check je hier: