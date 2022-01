Goudvissen kunnen voertuigen besturen. Echt waar

Onderzoekers hebben onderzocht en kwamen tot de volgende conclusie: goudvissen kunnen voertuigen besturen. Is dit de oplossing voor Tesla’s autopilot?

De toekomst komt steeds dichterbij. Als het op auto’s aankomt is, is dat niet anders. Een van de dingen die spelen op het moment, zijn de autonome functies van auto’s. In principe zijn auto’s verregaand in staat zichzelf te besturen. Echter, er zijn nog wat technische hordes te nemen.

Dat niet alleen, met name de wetgeving loopt nogal achter op de realiteit van vandaag en morgen. Tesla ondervindt dat bijvoorbeeld met de Autopilot-functie. Maar er is wellicht een nieuwe kaper op de kust: de goudvis!

Goudvissen kunnen dus voertuigen besturen

Wij moesten ons ook drie keer achter de oren krabben, maar gezien het feit dat de bron CNN is, namen we het toch erg serieus. Wat is het geval? Volgens Israëlische wetenschappers kunnen goudvissen geleerd worden hoe je een voertuig moet besturen. Dat niet alleen, ze schijnen er dus erg goed in te zijn!

De wetenschappers hebben een zogenaamde FOV gebouwd. FOV staat voor ‘Fish Operated Vehicle’ en is wederom géén vervroegde 1 april-grap. De FOV is een basis een soort kom op wielen. Deze wordt bestuurd middels LIDAR-technologie. Naar het schijnt zijn de goudvissen aanvankelijk nogal in de war, maar hebben ze relatief snel door dat er een korrelatie is tussen hun bewegingen en die van van de omgeving.

Ene vis beter dan de andere

Volgens de wetenschappers konden alle 6 de goudvissen uiteindelijk overweg met de bewegende vissenkom. Wel opmerkelijk, sommige vissen waren duidelijk betere chauffeurs dan andere vissen. Of ze daarmee vissen bedoelen waar later sashimi van gemaakt wordt, is onduidelijk. Maar het stond als een paal boven water dat de ene vis beter presteerde dan de andere.

Via: CNN. Afbeeldingen zijn weliswaar vis- en autogerelateerd, maar staan los van het Israëlische onderzoek.

Met dank aan Helen voor de tip!

