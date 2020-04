Wald Mercedes G-klasse is gevoelige wasabi

De Wald Mercedes G-klasse is een auto die je moet liggen.

De één is gek op pittig eten, dan zijn er nog mensen die tussenin kiezen en dan heb je de groep die niets moet hebben van scherp voedsel. Scherp, dat is deze Wald Mercedes G-klasse zeker. Het zal niet ieders wasabi zijn wat de Japanse tuner met de G-klasse heeft gedaan.

Terwijl de meeste tuners al een plasje hebben gedaan over de laatste generatie G-klasse, waren ze er bij Wald nog niet over uit. De Mercedes is alweer even onder ons en eindelijk heeft de tuner besloten wat er moest gebeuren met de Duitse G.

Er zijn twee smaakjes om uit te kiezen. De Mercedes-AMG G63 is door Wald uitgevoerd in de typische Black Bison uitdossing. Dat betekent heel veel zwart, een bodykit en een nieuw setje velgen. Door de donkere uitvoering is de tuning niet heel schreeuwerig.

Hoe anders is de reguliere Mercedes G-klasse van Wald. In het wit uitgevoerd valt de tuning aan de 4×4 erg op. Ook deze auto is een bodykit aangemeten. Ook nieuw zijn een setje andere 22-inch velgen. Kers op de sushi is de LED-verlichting bovenop het dak.

Het is niet bekend of Wald ook het vermogen van de Mercedessen heeft gekieteld. Nu is het zo dat het bij de huidige G-klasse niet aan snelheid ontbreekt. Zo is de G63 AMG standaard al goed voor 585 pk en 849 Nm koppel uit de bekende geblazen 4.0 ‘hot V’ V8.