Column: heeft de handbak überhaupt nog toekomst?

Steeds meer elektrische auto’s maar ook brandstofgestookte auto’s hebben een automaat. Daarmee gaat een prachtig ambacht verloren.

Zwak voor de handbak

Over de handbak en automaat hebben we al ontzettend vaak geschreven bij Autoblog.nl. Als petrolheads hebben we op de redactie toch een zwak voor een handbak, al merken we steeds vaker dat menig supercar over een briljante automaat beschikt. Noem een Porsche 911 GT3 en het is haast zonde om niet voor een variant met PDK te kiezen. Collega @willeme schreef in mei 2021 nog een verhaal waarin redenen stonden over de ondergang van de handbak.

Waarom de handbak verdwijnt

Een handbak werkt niet heel soepel met veiligheidssystemen en autonome rijfuncties. Bovendien schakelt een automaat vaak sneller, soepeler en zonder enige vorm van vermogensverlies. Daarnaast is een auto doorgaans ook een stukje zuiniger en daardoor schoner. Minder CO2 dus, iets waar alle automerken op inzetten.

Opkomst elektrische auto

En dan heb je nog de opkomst van elektrische auto’s. Die hebben geen handbak. Toch? Nou, er is een uitzondering. Want de Detroit Electric SP.01 – wie kent deze sportcoupé op basis van de Lotus Elise nog? – heeft een viertraps manuele transmissie. Het kan dus wel, een elektrische auto met een handbak! Die SP.01 is overigens een zeldzaamheid en daarnaast is de auto compleet geflopt. Het gros van de EV’s heeft gewoon een 1- of 2-traps automaat.

Normaalste zaak van de wereld

Al met al genoeg redenen om de handbak als fabrikant links te laten liggen. Ooit was een handgeschakelde transmissie de normaalste zaak van de wereld. Eigenlijk had elke auto wel een handbak. Oldsmobile – het Amerikaanse automerk – was in 1939 de eerste autofabrikant met een automaat. Die transmissie sloeg in als een bom. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw reed vrijwel iedereen in de Verenigde Staten met een automaat. Daar raakte de handbak al snel in de vergetelheid.

Handbak in Europa

In Europa beleefde de automatische versnellingsbak een veel rustigere opmars. Pas in de laatste jaren merk je dat de handbak steeds vaker verdwijnt. Zoek voor de lol maar eens naar een Volkswagen Golf GTI op Marktplaats: zestig procent heeft een automaat. Het zegt iets over een trend die al jaren op de achtergrond speelt. De handbak is stiekem al even bezig met zijn ondergang.

Lastig om te verteren

Als autoliefhebber vind ik dat toch lastig om te verteren. De ondergang van de handbak voelt aan alsof er een prachtig ambacht verloren gaat. Keer op keer geniet ik van video’s op de Nürburgring Nordschleife waarin te zien is dat een bestuurder het op- en terugschakelen perfect in de vingers heeft. Of denk aan Walter Röhrl die een handgeschakelde rallyauto tot in de perfectie over een rallystage jaagt. Magisch vind ik dat. Kunst haast.

Heel & toe

Wie nu geboren wordt en op latere leeftijd in een auto stapt, heeft wellicht helemaal geen weet van het bestaan van de handbak. Dat verhaal kan dan alleen opa, oma of papa en mama nog vertellen. De magie van ‘heel & toe’-voetenwerk, het geven van tussengas, de kick om zo snel mogelijk een volgend verzet in te leggen. Elke keer word ik er heel gelukkig van.

Een aspect minder

In het testen van auto’s vervalt er ook een aspect in de werkzaamheden, want een handbak kan goed of juist minder soepel schakelen. Met een handbak kon je jezelf als autofabrikant onderscheiden van de rest. Alfa Romeo, Mazda, BMW zijn allemaal een kei in het maken van handbakken. De automaat van een elektrische auto heeft die ‘diepgang’ niet. Je geeft simpelweg gas en dat was het.

Te saai?

Redenen om een automaat links te laten liggen, lopen heel erg uiteen. Sommigen vinden een automaat wat saai, anderen willen graag actief bezig zijn in de auto. Om die reden geven ze de voorkeur aan drie pedalen en een handgeschakelde transmissie. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.

Verbonden voelen

In een tijd waarin elektronica en rijhulpsystemen grote invloed hebben op het karakter van de auto, was de handbak nog het enige stukje van mechanica waarmee je je verbonden voelde met een auto. In de toekomst wordt autorijden meer playstation dan ooit. Tuurlijk valt daar mee te leven, want ook auto’s van nu bieden emotie. Maar wie over een jaar of twintig of dertig over een koppelingspedaal spreekt, wordt vast en zeker raar aangekeken.

Nog een beetje hoop

De komende jaren is er nog hoop. Sowieso is het aanbod van gebruikte auto’s met een handbak nog best groot, maar wie als autoliefhebber een nieuwe auto met handbak wenst, is steeds vaker aangewezen op het A- en B-segment. Daar kun je op het moment van schrijven nog genoeg handgeschakelde modellen vinden. Maar houd ook rekening met het volgende: als overheden straks nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verbannen uit de showrooms, dan gaat het in een keer hard. Dan zijn we aangewezen op de ‘voorraad’ auto’s met handbak die op dat moment nog rondrijden.

Poll