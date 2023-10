GP Amerika 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Amerika 2023 staat dit weekend voor de deur te trappelen.

Nu het wereldkampioen al zo vroeg in het seizoen beslist is, kunnen we gaan rijden om en spek en bonen. Zelden leidt tot een compleet ander verloop, maar er gebeuren altijd wel een paar interessante dingen. Zo liet Michael Schumacher Rubens Barichello af en toe winnen.

Ook zijn er teams die alles al op volgend jaar zetten en zijn er teams die nog graag een stapje willen maken. Zo komt Haas met een enorm grote update. En ondanks dat de constructeurs- en rijderskampioen al bekend is, is de strijd daar achter bijzonder spannend én interessant.

Agenda GP Amerika 2023

Voordat we alle belangrijke dingen met je afstemmen, hier de agenda voor de GP van Amerika 2023:

20 oktober

19:30 – 20:30 | Eerste vrije Training

23:00 – 0:00 | Kwalificatie (voor race)

21 oktober

19:30 – 20:15 | Kwalificatie (voor sprintrace)

00:00 – 01:00 | Sprint race

22 oktober

21:00 – 23:00 | Race

GP Amerika

Amerika en Formule 1 gingen altijd heel erg slecht samen. Of tenminste, de verstandhouding is altijd heel ambivalent geweest. Zo telde voor lange tijd de Indy 500 mee voor het Formule 1-wereldkampioenschap. En ook voor het officiële FIA F1-kampioenschap (voor 1950) waren er grote prijzen van Amerika begin jaren 1900.

Na een race op Sebring (1959) en Riverside (1960) was Watkins Glen de thuishaven van de Amerikaanse GP. Tot 1980 werd daar namelijk geracet. Van 1981 tot en met 1988 moesten we het zonder Amerikaanse GP doen, maar in 1989 keerden we terug in Phoenix. Dat was stratencircuit in Arizona, niet heel erg fraai. Van 1992 tot en met was het weer lange tijd stil, maar in 2000 keerde de GP van Amerika terug. Ditmaal op Indianapolis. Er werd een stuk op de kombaan gereden en op de ‘infield’. Heel populair was de F1 toen nog niet. Schumacher won alles met

als absolute dieptepunt 2005, toen zelfs Christijan Albers twee (2!) Punten haalde. Na 2007 (die werd gewonnen door Lewis Hamilton) stopte de F1 met de Verenigde Staten. De GP van Amerika keerde terug in 2012, ditmaal op COTA in Austin.

Het circuit: Circuit of the Americas

Natuurlijk, Silverstone, Monza, Suzuka en Spa zijn de belangrijkste banen met de meeste historie, maar COTA is het meest briljante moderne circuit. De baan heeft namelijk alles wat je maar kunt verwachten van een circuit. Hoogteverschillen, korte bochten lange doordraaiers: alles! Zeker voor de toeschouwer is er veel te beleven.

Sector 1 is de start waarbij de baan helemaal naar boven gaat en vervolgens middels scherpe linkse bocht moet afslaan. In principe ga je altijd te traag oor deze bocht. Het probleem is dat als je te snel gaat, je absoluut naast d baan belandt met terminaal onderstuur. Vervolgens zijn er enkele hele snelle bochten van 3 tot en met 10. 11 is wederom een scherpe bocht naar links. Daarna komt er een heel erg langrecht stuk. Hier is de kans om er naast te gaan verreweg het groots. Sector 3 (bocht 13 tot en met 20) is echter het leukst. Hier kun je namelijk meerdere lijnen rijden. Dus als je ingehaald bent door een auto die erg goed is op rechte stukken, kun je hier er weer naast proberen te rijden. Het levert altijd visueel spektakel op.

Een volle ronde is 5,5134 km, dus rijden de coureurs 56 rondjes om zo tot een raceafstand van 308 km te komen. Het ronde record staat op naam van Charles Leclerc, die een tijd van 1:36.169 reed. Lewis Hamilton heeft hier al vier maal gewonnen, Verstappen heeft de laatste twee races gewonnen.

GP Amerika 2022

Hoe zat het ook alweer vorig jaar? We blikken terug op 2022!

Kwalificatie GP Amerika 2022

Je zou denken dat Max Verstappen pole position had gepakt, maar niets is minder waar! Nee, Carlos Sainz pakte de startpositie. Het verschil met de nummers 2 (Leclerc) en 3 (Verstappen) was heel erg klein. Perez was vierde met daarachter de Mercedessen. Grote verrassing was Lance Stroll op 7.

Snelste raceronde GP Amerika 2022

George Russell kon een gratis stop maken en deed dat dan ook. Hij reed een tijd van 1:38.788.

Podium GP Amerika 2022

Het leek er eventjes op dat Lewis Hamilton zijn eerste race van 2022 ging winnen. Zijn. Pace was niet verkeerd én hij had de undercut op Max Verstappen. De pitstop van de Nederlandse ging hopeloos mis, waardoor Hamilton een voorsprong had van dik 7 seconden. Het kwam het team op een reprimande te staan van de wereldkampioen. Verstappen won uiteindelijk de race voor Hamilton en Leclerc.

GP Amerika 2023

De eerste bandenwarmers moeten nog losgehaald worden, maar wij kunnen je al wegwijs maken met alle dingen die al wel bekend zijn

Wat is de stand bij aanvang van de GP Amerika 2023?

Ja ja, Verstappen staat bovenaan, evenals Red Bull. Maar er is nog zeker strijd daar vlak achter. Tussen Mercedes, Ferrari, Aston Martin en Ferrari kan het nog alle kanten.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Amerika 2023?

Net als vorig jaar zijn dat de C2, C3 en C4 banden. Dus wit (hard) is C2, geel (medium) is C3 en C4 (rood) is soft.

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP van Amerika 2023?

Gezien de hoge mate van slijtage (met name rechtsvoor) is een tweestopper aan te bevelen. Starten op soft en dan een stint hard plus een stint hard/medium, afhankelijk wat er beschikbaar is en het raceverloop is.

Weersvoorspelling GP Amerika 2023?

Het wordt een lekker warm weekend. Alweer.

Vrijdag: heel erg zonnig, 36 graden nauwelijks wind (6 km/u) en nul neerslag.

Zaterdag: licht-bewolkt, 35 graden, nog minder wind (3 km/u) en nul neerslag

Zondag: licht-bewolkt, 32 graden, maar wel iets meer wind (16 km/u) en wederom geen neerslag.

Kansen Max Verstappen GP Amerika 2023?

Winst. Alles minder dan dat is balen.

Verrassing GP Amerika 2023?

Uiteraard zal Lando Norris voor een verrassing gaan zorgen. Maar dat doet hij nu al een paar races. Kun je dan nog wel spreken van een verrassing? De Haas-coureurs krijgen een flinke upgrade voor deze race en kunnen wellicht gaan stunten. Het zal niet de eerste keer zijn dat een Haas heel snel is. Oh, Sergio Pérez! Die gaat knallen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Amerika 2023?

Max Verstappen staat bovenaan! Opvallend is dat Norris en Piastri op gepaste afstand volgen, daarna komt pas Checo. Van Lance Stroll en Logan Sargeant verwachten de wedkntoren (en dus de mensen die wedden) niet heel erg veel. Echter, wij denken dat die twee relatief gezien kunnen verrassen. Het is de thuisrace van Logan en Stroll gaat hier altijd wel lekker.

Waar kan ik de GP van Amerika 2023 volgen?

F1TV

Met een F1TV-abonnement kun je de race helemaal volgen. Het Britse commentaar is verrassend goed te doen met Will Buxton, Jolyon Palmer en de andere gasten die ze hebben. Veelal met F1-ervaring. Chill. Prijs: 64,99 euro, maar je kan dan een jaar lang de sport volgen. En aangezien er telkens meer races bijkomen, is het eigenlijk een koopje.

ViaPlay

Minder goedkoop is ViaPlay. Hier kun je nu ook vanuit diverse camera-punten de race volgen. Het dommentaar moet je ding zijn. De prijs van 15,99 per maand is niet mals, maar daarvoor krijg je ook een hoop series, films, documentaires en andere sporten die je nooit kijkt. Als je nog geen andere streaming-diensten hebt, kun je het trouwens best overwegen.

VPN

Een voordelige tussenoplossing is kijken via een VPN. Dan log je in vanuit een land waar je wel gratis online Formule 1 kunt kijken, zoals in Luxemburg (RTL Luxembourg) of Oostenrijk (Servus TV).

Grand Prix Radio

Een andere handige oplossing is luisteren naar Olav Mol via Grand Prix-radio. Hij verslaat op ouderwetse wijze de races. Je kan bijvoorbeeld bij bovenstaande optie het geluid uitzetten en dan GP Radio eroverheen. Dan kun je F1 kijken zoals we het gewend zijn.

Streams

Streamen kan nog altijd, alhoewel het aanbod zeer varieert qua kwaliteit. Het is van ‘net te doen’ tot erbarmelijk. Hier zijn een paar streams.

Voorspelling Autoblog-redactie

Ondanks dat de herfstvakantie bezig is, zijn de redactieleden enkel en alleen bezig met Formule 1. Hun kennis delen ze graag en gratis met je!

Wouter

Pérez Verstappen Norris

Voor grandprixs over zee is altijd de vraag of we de wekker moeten zetten of niet. Gelukkig kunnen we dat lezen in dit geweldige artikel. De race wordt weer eens niet zo ge-wel-dig spannend, behalve voor Pérez dan. Die zit op de schopstoel. Het zal het weer zijn of de vele landgenoten die de US soil hebben overspoeld, maar hij gaat hem pakken. Wouter, geeft Checo valse hoop

Michael

Verstappen Piastri Norris

Ja de spanning is er natuurlijk af, of we zouden nu moeten gaan bedenken elke race of Sergio mag blijven. Voor hem is het te hopen dat hij lekker gaat scoren. Voor de spanning en voor 2024 zou een nieuwe uitdager voor Max wel leuk zijn. Ricciardo maakt natuurlijk ook zijn rentree en hij moet Yuki voorblijven. Gaat helaas niet lukken denk ik. Vooraan is het gewoon Max en de McLarens wederom denk ik Michael, geeft Daniel valse hoop

Jaap

Verstappen Norris Hülkenberg