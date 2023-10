Koop de meest oranje BMW M3 van Nederland

Oranje BMW M3, dan heb je waarschijnlijk al vrij snel een idee over welke speciale editie we het hebben.

De BMW M3 van de E92-generatie is op vele manieren een perfecte evolutie van zijn voorgangers, maar qua gebruikte motor is het een buitenbeentje. Het is namelijk de eerste en met de kennis van nu enige M3 ooit met een V8. De M3 begon met een viercilinder (E30), daarna twee zescilinders (E36/E46), toen dus de E92 met V8 en daarna weer twee zescilinders (F8x/G8x). Grappig genoeg kan BMW nu heel makkelijk het cirkeltje rond maken wat betreft de opvolger van de G80, wat met de kennis van nu niet eens onmogelijk lijkt.

BMW M3 E92

We dwalen af. De BMW M3 E92 dus. Eigenlijk heeft het nooit bizar veel uitgemaakt wat voor motor er voorin een M3 ligt, zo lang de auto maar stuurt alsof je elk circuit ter wereld ermee kan aanvallen en qua praktisch gemak het gewoon een 3 Serie is. Met de Sport Evolution, Lightweight en CSL liet BMW zien dat je de voorkeur ook best ietsje meer naar dat eerste kan zetten. Bij de E92 konden ze dat wederom niet laten en zo kwam in 2010 de BMW M3 GTS tevoorschijn.

BMW M3 GTS

Zoals gezegd weet iedereen eigenlijk al genoeg als je het hebt over ‘oranje M3’, want het zeer opvallende knalkleurtje Fire Orange werd gekozen voor de M3. En niet om hem zo af te drukken in de folder, nee, dit was je enige keuze. Het oranje thema gaat verder onder de motorkap met een oranje motordeksel en ook in het interieur, waar je een oranje rolkooi ziet. Volgens collega @willeme is dit oranje een zeer tactische zet, want zo wordt de GTS ineens een stuk specialer dan ‘ie wellicht is. De ietwat logge E92 veranderen in een circuitwapen gaat namelijk nooit écht lukken en ook al wist BMW 120 kg eraf te snoepen voor de GTS, nog steeds weegt ‘ie 1.530 kg.

Naast het kleurtje is de BMW M3 GTS op een paar fronten veranderd. De aerodynamica wordt verbeterd middels een splitter voor en een grote spoiler achter. Binnenin is het een kaal geheel met eigenlijk alleen het hoognodige. Geen infotainmentscherm, bijvoorbeeld, en geen achterbank. Wel twee dik gebolsterde Recaro-kuipen, een rolkooi en koolstofvezel inleg.

Motor

Technisch is de GTS uiteraard bijgesteld, maar in harde cijfers krijg je ook wat extraatjes. De BMW M3 heeft dus een V8 met motorcode S65B40, die middels de ‘B40’-aanduiding duidelijk maakt dat ‘ie 4.0 liter groot is. De GTS heeft een S65B44, en ja, dat betekent 0.4 extra liters. Het vermogen steeg daarmee van 420 naar 450 pk, wat in het Engelse brake horsepower het mooie getal 444 is. Ook de sprint en rondetijden werden hiermee verlaagd. De GTS was prestatiegericht, want zelf roeren, wat uiteraard een optie was in de reguliere E92, mocht niet. Elke GTS heeft de DCT met zeven versnellingen.

Kopen

Iedereen kent de BMW M3 GTS nog wel, maar eentje bezitten is lastiger. BMW zou initieel maar een paar honderd stuks bouwen en de teller is uiteindelijk uitgekomen op 138 stuks. Daar is dit nummer 87 van. Dit is één van de drie GTS’en die origineel naar Nederland is gekomen. Met deze kleur moesten er eigenlijk wel een paar naar Nederland komen.

Goed nieuws en slecht nieuws voor de koper. Het goede nieuws is dat de welbekende AutoLeitner de BMW M3 GTS aanbiedt. Die hebben vaak wel erg dik spul en ook in goede conditie staan, dus ook deze 16.000 kilometer ervaren BMW M3 GTS ziet eruit om door een ringetje te halen. Het slechte nieuws is dat de welbekende AutoLeitner deze BMW M3 GTS aanbiedt. Die vragen voor hun dikke spul wel een prijs die bij exorbitant spul hoort. In dit geval 235.000 euro.

Het is even geleden dat we in Nederland de kans kregen om een BMW M3 GTS te bemachtigen en met dergelijke zeldzaamheid is de hoofdprijs nou eenmaal hoe duur de vis betaald wordt. Interesse tonen kan op de website van Leitner.