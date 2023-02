F1 wintertest 2023: tijden en alles dat je moet weten

Het seizoen gaat weer beginnen! Uiteraard met de F1 2023 wintertest. Lees hier alles daarover.

Het lange wachten wordt dan eindelijk beloond. Vanaf vandaag worden de motoren weer gestart en rijden er coureurs over een circuit. Uiteraard nog niet in competitief verband. Het gaat om de zogenaamde pre season tests. Dat zijn drie dagen eventjes warm draaien.

Dat wil zeker niet zeggen dat het een geheel vrijblijvende drie dagen zullen zijn. Teams moeten namelijk enorm hard aan de bak. Ze hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuwe auto voor 2023. Nu zijn er niet enorm veel wijzigingen dit seizoen, maar alle details kunnen dus doorslaggevend zijn.

In dit artikel nemen we alles door dat je moeten weten over de sessies, wat er gaat gebeuren, waar je op moet letten en waar je kunt kijken naar de F1 wintertest 2023.

Uiteraard beginnen we met de agenda van de F1 2023 wintertest

Even een dingetje om rekening mee te houden, wij lopen twee uurtjes achter op Bahrein.

Donderdag 23 februari

08:00 – 12:15 | Eerste sessie

13:15 – 17:30 | Tweede sessie

Vrijdag 24 februari

08:00 – 12:15 | Eerste sessie

13:15 – 17:30 | Tweede sessie

Zaterdag 25 februari

08:00 – 12:15 | Eerste sessie

13:15 – 17:30 | Tweede sessie

Waar worden de F1 wintertest 2023 gehouden?

Bahrain. De reden daarvoor is simpel, ze betalen het meeste. Dat is een flauwe opmerking waar uiteraard een kern van waarheid in zit. Een andere reden om te kiezen voor Bahrein is omdat de eerst volgende race óók in Bahrein is. Dan hoeft het circus niet nogmaals te verhuizen.

Daarbij is het voor de teams best prettig. Normaal gesproken deed men de tests in Barcelona. Aangezien de seizoenen steeds langer worden en vroeger beginnen, betekent dat het nog erg koud kan zijn.

Het circuit Bahrain International Circuit

Het circuit van Bahrein is nu al bijna een oudgediende in de Formule 1. We komen er al sinds 2004. Het kenmerkt zich door een paar hele snelle rechte stukken, een paar snelle bochtensecties en een paar trage bochten.

Dat is in elk geval iets meer afwisseling dan in Spanje, waar er voornamelijk high-downforce bochten zijn. Ook is motorvermogen hier veel belangrijker, alhoewel we daar niet alles van gaan zien dit de komende 3 dagen, maar daar komen we nog even op terug.

Weersvoorspelling F1 wintertest 2023:

Sneeuw, ijzel, rayonhoofden, een balende Erben Wennemars, ijs: dat zijn woorden die niet voorkomen. Zoals gezegd is Bahrein ook gekozen vanwege de aangename omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat het tropisch is.

Op donderdag is het erg zonnig en het warmst. Het kwik stijgt tot zo’n 26 graden. Uiteraard is de kans op neerslag bijzonder klein: minder dan 1%! Er staat een windje van 10 km/u uit zuid-oostelijke richting.

Op vrijdag verandert er niets aan de hoeveelheid zon. Er zal letterlijk geen wolkje aan de lucht zijn. De wind komt uit het zuiden en neemt iets af qua kracht. De maximum temperatuur is 26 graden.

Op zaterdag verandert er wel wat qua weer. De wind komt nog steeds uit het zuiden, maar is nog minder krachtig. Er hangt nu wat meer bewolking en het wordt minder warm: maximaal 24 graden.

Zeggen de tijden iets?

Ja en nee. Aan het einde van de dag zullen we uiteraard een overzicht publiceren van de tijden. Belangrijker is de context erbij. Het zal niet de eerste keer zijn dat een snel team aan het zandzakken is. Andersom is het ook waar: soms geeft een team even extra gas met een lege auto. Handig als er nog een paar sponsorcontracten getekend moeten worden of om een coureur even wat extra zelfvertrouwen te geven.

Elk team zal zijn eigen programma draaien. In principe wil een team zo veel mogelijk rondjes rijden om op deze wijze zoveel mogelijk data te verzamelen. Dat betekent dat auto’s op een gegeven moment ook harder zullen gaan rijden tijdens race- en kwalificatiesimulaties. Daarbij kan het wel zijn dat een coureur even een paar keer van zijn gas of een bocht net eventjes wat minder snel neemt, dat kan net 1 seconde schelen.

Dus de tijden zeggen zelf niets, maar je kan echt wel een goed beeld krijgen van hoe de eerste race gaat verlopen. Toen was duidelijk dat Haas een verrassing ging worden, dat Red Bull erg snel was, Mercedes eventjes het spoor bijster en dat Williams begon met een achterstand. Dus het zegt niets en heel veel tegelijkertijd.

Waar kan ik de F1 wintertest 2023 volgen?

Dat kan op veel manieren die wie met je doornemen.

ViaPlay

Je kunt kijken via ViaPlay, dat via zijn kanaal de trainingen uitzendt. Het begint om 07:55 en duurt tot 12:35. Vervolgens gaat het om 12:50 verder tot 18:15. De sessies zijn voorzien van Nederlands commentaar.

F1TV

Uiteraard kun je ook kijken via F1TV. Dan kun je ook kiezen uit Nederlands commentaar, maar eventueel ook Brits (of een andere taal). Het voordeel is dat je bij F1TV zelf kunt bepalen waar je naar kijkt. Met name de telemetrie is erg interessant. De rondetijden zullen niet altijd representatief zijn, maar de sectietijden geven vaak een betere indicatie.

Grand Prix Radio

Een andere manier om het te volgen is de radio af te stemmen op Grand Prix Radio. Die draaien gouwe ouwe platen en geven updates over wat er allemaal gebeurt op de baan.

F1 Reddit

Kun je niet de televisie of radio aanzetten (omdat je aan het werk bent net als de rest van Nederland rond deze tijd), dan zijn er nog wel wat opties. Diverse Formule 1-sites houden een liveblog bij. Een andere mogelijkheid is F1 Reddit volgen, dan blijf je constant op de hoogte.

Op Autoblog zullen we aan het einde van de sessie even terugblikken en de hoogtepunten met je delen!

