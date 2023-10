Zo snel is de M3 Touring op de Nürburgring [+video]

Natuurlijk, met de M3 Touring moet je ook op de Nürburgring om te kijken hoe snel ‘ie is!

Als je één auto moet kiezen die alles kan, dan is het de BMW M3 Touring wel. Deze auto verenigt een hele hoop bijzondere kwaliteiten in één pakket. Natuurlijk, er zijn mensen die een M4 Coupé mooier vinden of liever geen klankkast willen en opteren voor de sedan. Met de M3 Touring kun je ook nog een hoop spullen vervoeren, op vakantie en de hele familie kan mee.

Met een M3 kan je driften (jawel!), boodschappen doen, op de Autobahn knallen, filerijden, je oma ophalen van het station én dus ook mee doen aan trackdays.

En het mooie is: geen enkele keer zal de auto uit zijn habitat lijken te zijn. Knap. Maar hoe snel is de M3 Touring nu werkelijk op de Nordschleife van de Nürburgring?

Ronde Nürburgring M3 Touring

Nou, dat ging Christian Gebhardt eventjes uitzoeken. Hij is redacteur (en coureur, heel belangrijk) bij het befaamde Duitse Sport Auto. Het hoogtepunt van dat tijdschrift is de Super Test en ditmaal was de BMW M3 Touring het onderwerp. De tijd op de Nürburgring Nordschleife is 7:34.39.

De rondetijden van Sport Auto zijn de tijden die er ‘echt’ toedoen, want deze kun je enigszins met elkaar vergelijken. Vaak zijn de fabrikanten ietsje sneller, maar die huren een circuit af, voeren soms een paar aanpassingen door en nemen een coureur plus enkele auto’s mee.

Bij Sport Auto rijdt men drie rondjes na de Touristenfahrten en moeten ze de auto inleveren bij de importeur.

En hoe snel is dat in vergelijking met ‘concurrenten’?

Uiteraard hebben we ook een overzichtje met enkele vergelijkbare rondetijden om te zien hoe de M3 Touring het doet. De Touring is een paar seconden trager dan de M4 Coupé.

Belangrijker is misschien wel dat de auto dik 4 seconden sneller is dan zijn grote rivaal, de RS4 Competition. Alhoewel, stiekem valt dat een beetje tegen. 4 seconden sneller met 60 pk meer. Dat kan die Audi compenseren puur met wegligging alleen.

Auto Tijd Mercedes-AMG GT 63 E-Performance (X290) 7:28.00 BMW M4 Competition xDrive Coupé (G82) 7:28.57 BMW M5 CS (F90) 7:29.57 Porsche 911 Carrera S (992) 7:30.00 BMW M4 Competition Coupé (G82) 7:30.79 BMW M8 Competition xDrive Coupé (F92) 7:32.79 BMW M3 Competition xDrive Touring (G81) 7:34.39 Alpine A110 R 7:35.00 Honda NSX (NA2) 7:36.00 BMW M5 Competition xDrive (F90) 7:36.00 Audi RS4 Avant Competition (B9) 7:39.00 Porsche Cayman GT4 (981) 7:42.00 BMW M2 CS (F87) 7:42.99

Alle bovenstaande tijden zijn gereden door Christian Gebhardt van Sport Auto.

De ronde kun je hieronder bekijken:

