GP van Australië dit weekend wordt één groot inhaalfestijn

Maar liefst vier DRS-zones in Australië. Dat belooft wat voor de gevechten tussen Max Verstappen en Charles Leclerc.

Een Formule 1-race moet geen saaie optocht worden, daar is eenieder het over eens. Mede daardoor zijn de auto’s volgens nieuwe regels ontworpen dit seizoen. Dit lijkt het gewenste effect te hebben. Als Max Charles niet inhaalt, dan haalt Charles Max wel in. Er was de afgelopen twee races geen gebrek aan inhaalacties.

Komend weekend zal dit er niet minder op worden. Dan keert de Formule 1 eindelijk weer terug naar het thuisland van Ricciardo. Het is twee jaar geleden dat het Formule 1-circus daar voor het laatst is neergestreken, maar het is drie jaar geleden dat er ook daadwerkelijk geracet is.

In de tussentijd heeft het circuit een paar aanpassingen ondergaan, waardoor er meer inhaalmogelijkheden zijn. Dat is geen nieuws. Wat wel nieuws is: er is nu officieel een extra DRS-zone bijgekomen. Dat betekent dat er maar liefst vier DRS-zones zijn. Dat is nog nooit eerder vertoond.

De extra DRS-zones is toegevoegd op het rechte stuk, voorafgaand aan bocht 9 en 10. Ondanks het feit dat we nu op vier DRS-zones zitten, zijn er maar twee detectiezones. Als je daar goed zit als achtervolger kun je daar dus meteen twee DRS-zones lang van profiteren.

Dit alles betekent dus dat Verstappen en zijn Monegaskische rivaal nog meer gelegenheid hebben om stuivertje te wisselen. Een optocht gaat het in ieder geval niet worden, aanstaande zondag in Melbourne.