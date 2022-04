Duitsers lossen probleem van de Polestar 2 op

De Duitsers van KW hebben de Polestar 2 eindelijk ‘af’ gemaakt.

Elektrische premium SUV’s zijn helemaal in. Ze zijn niet aan te slepen op het moment. Autofabrikanten zien dat ook, dus die zullen auto’s maken die aan het eisenplaatje van de klant voldoen. Bij Polestar doen ze dat het heel erg slim. Polestar begon ooit als het sportieve label van Volvo, maar is nu de elektrische en ‘hippe’ tak van het merk.

De Polestar 2 zie je in Nederland in grote getale rondrijden. De auto wordt in de markt gezet als ‘elektrische premium crossover’, maar het is eigenlijk een opgehoogde Volvo sedan waar ze een elektrische motor in hebben gelegd. Waar de Tesla Model 3 bijvoorbeeld 100% als EV is ontwikkeld, is dat bij de Polestar 2 niet het geval.

Grootste probleem opgelost door Duitsers

Het grootste probleem is nog dat ‘ie zo hoog staat. Dat is nergens voor nodig natuurlijk. Nu kun je een setje verlagingsveren regelen, maar daar gaat de auto niet beter van rijden. In veel gevallen zul je dempers ook aan moeten aanpassen en dat moet dan gemonteerd worden. Is het dan niet makkelijker om gewoon meteen schroefset eronder te leggen?

Dat is precies wat er met deze Polestar 2 het geval is. Het Duitse KW is zo ongeveer de top van de top van de ‘reguliere’ merken. In dit geval hebben ze de KW Variant 3-kit voor de Polestar 2 ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om de compressie, hoogte en de rebound af te stellen. De verlaging bedraagt 20 tot 45 millimieter. Precies goed, dus.Volgens KW is de Polestar nu een stuk communicatiever én comfortabeler.

Alleen ‘Dual Motor’

Wel moeten we erbij vermelden dat het gaat om een Polestar 2 Dual Motor, met vierwielaandrijving dus. Er is vanuit Polestar ook een Performance, met Öhlins-dempers. Daarbij zet deze upgrade minder zoden aan de dijk.

Het resultaat mag er zijn. De Duitsers van KW hebben meteen eventjes andere wielen gemonteerd. Deze velgen zijn de OZ Super Turismo Aero. Deze velgen moeten zorgen voor minder luchtweerstand dankzij een optimale flow. Ook kunnen de wielen beter de warmte van de remmen afvoeren. Toe maar!

Hoeveel range het extra oplevert, wordt niet vermeld door de Duitsers. Wel is er een ding jammer: die ‘centerlocks’ zijn gewoon kapjes waarachter keurig vijf slotbouten verstopt zitten. De wielen zijn voorzien van Michelin-banden in de maat 245/50 R19. Dat is dus nog een heel bescheiden maat.

Prijzen zijn bekend. Voor de KW V3-schroefset betaal je 2.440 euro. Daar komen de velgen dan nog bij. Maar hey, dan heb je wel een Polestar 2 op de hoogte waarvoor deze eigenlijk ontworpen lijkt te zijn.

Meer lezen? Dit zijn 12 opvallende feiten van de autoverkoop 2021 in Nederland!