GP Azerbeidzjan 2023: tijden en wat je moet weten

Na een kleine lentepauze gaan we verder met de GP van Azerbeidzjan 2023. Lees hier alles dat je moet weten over de race.

Het heeft eventjes geduurd, maar we kunnen weer racen. Het lijkt een beetje raar dat de heren coureurs na drie races alweer drie weken vakantie nodig hadden, maar dat is dus een misvatting. Het komt door de GP van China, die eigenlijk nog plaats had moeten vinden.

Voor de teams is het wel goed om eventjes weer de balans op te maken na de seizoensstart. Bijzonder, alle teams hebben dit seizoen al punten gehaald. Maar wie gaat dat lukken dit weekend? Dat lees je in dit artikel waarin we alles dat je moet weten over de GP van Azerbeidzjan met je delen. Helemaal gratis!

Agenda GP Azerbeidjzan 2023

Voordat we beginnen, eerst even de agenda:

28 April

11:30 – 12:30 | Vrije Training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie (voor race)

29 April

10:30 – 11:15 | Kwalificatie (voor sprint)

15:30 – 16:00 | Sprint

30 April

13:00 – 15:00 | Race

GP Azerbeidzjan

Het lijkt een beetje vreemd dat er geracet wordt in Azerbeidzjan. Het is niet echt een land waar veel autohistorie lijkt te zijn. Nu is het een land dat enorm veel olie produceert, dus totdat we massaal elektrisch rijden (ook in de F1), is het een relevant land.

Het is pas de zesde keer dat de race gehouden wordt in Azerbeidzjan. We zeggen het op deze wijze, want de eerste GP van Azerbeidzjan werd namelijk in gereden als de ‘GP van Europa’. Er zijn maar twee teams die hier gewonnen hebben. Daniel Ricciardo won de eerste editie in 2017, Hamilton in 2018 en Valtteri Bottas in 2019. In 2020 werd de race niet gereden, in 2021 won Sergio Pérez na een lekke band van Max Verstappen en een foutje van Lewis Hamilton. Afgelopen jaar won Max Verstappen de race dan eindelijk.

Het circuit: Baku City Circuit

We gaan naar het Baki International Circuit in Baku. Je weet wel, daar waar oud-NEC aanvaller Melvin Platje ooit in 2013-2014 voetbalde voor Neftçi Baku (ja, echt waar). Het circuit is midden in de stad en kenmerkt zich door lange rechte stukken, waaronder het langste rechte stuk van alle circuits die op de kalender staan.

Er zijn veel 90 graden bochten en een wat technischer gedeelte in het oude gedeelte van de stad. Het circuit – uiteraard ontworpen door Herman Tilke – is 6,003 kilometer lang en kent 20 bochten (alhoewel die laatste gewoon volgas is). De race duurt 51 ronden.

GP van Azerbeidzjan 2022

Door te kijken naar de prestaties van vorig jaar, kunnen we alvast wat context krijgen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Azerbeidzjan 2022?

Als een duveltje uit een doosje was Charles Leclerc de snelste. Hij reed met zijn Ferrari een tijd van 1:41.359. Deze kwalificatie was een van de weinige momenten dat Pérez (2) sneller was dan Verstappen (P3).

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Azerbeidzjan 2022?

Sergio Pérez! De Mexicaan was in vorm en reed in ronde 36 1:16.046.

Hoe zag het podium eruit van de GP van Azerbeidzjan 2022?

Max Verstappen won de race voor Sergio Pérez met een voorsprong van meer dan 20 seconden. Ouch.

GP van Azerbeidzjan

In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Maar we kijken alsnog naar alle dingen die we al weten voor dit weekend.

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP van Azerbeidzjan 2023?

Ja ja, Max Verstappen leidt met een behoorlijke afstand. De Nederlander heeft 69 punten, Pérez heeft 54. Daarachter zit Fernando Alonso met 45 punten. Hamilton is gewoon vierde met 38 punten.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Azerbeidzjan 2023?

We gaan rijden met de zachtst mogelijke compounds. Dat betekent dat de witte band de C3 is, geel is C4 en rood C5. Baku is een stratencircuit, dus de baan zal behoorlijk glad zijn.

Verwacht ook dat de baan telkens sneller wordt tijdens het raceweekend. De slijtage valt redelijk mee. De bochten zijn relatief eenvoudig en op lage snelheid.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Azerbeidzjan 2023?

Vrijdag is het redelijk koud. Er staat en matige wind uit het oosten en het wordt niet warmer dan 21 graden. Dat gaat dus glibberen worden de eerste ronden in de (enige) vrije training.

Op zaterdag komt de wind recht uit het noorden en is deze een stuk sterker. Het zal ook ietsje zonniger zijn, de temperatuur is 24 graden. Op zondag is het precies even warm, maar zal er een aanzienlijk sterkere wind staan, wederom uit het noorden.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Azerbeidzjan 2023?

Verstappen is in bloedvorm, de Red Bull is een geweldige auto zonder echte zwakke plekken en de Honda-motor is erg krachtig. Er is dus grote kans dat hij er met de winst ervandoor gaat. De grootste concurrent komt uit eigen huis. Sergio Pérez heeft dit seizoen meer vertrouwen in zijn auto en is zeer goed op stratencircuits.

Gezien het feit dat de RB19 uitstekend presteert op de lange stukken, doet Verstappen gewoon mee voor het podium en waarschijnlijk ook de hoogste positie daarvan.

Welke kansen heeft Nyck De Vries voor de GP van Azerbeidzjan 2023?

Dat is een lastige. De AlphaTauri is eigenlijk op geen van de circuits waar we tot nu toe hebben gereden goed uit de verf gekomen. Het lijkt vooral een downforce probleempje te zijn, en die is niet van belang. Nyck De Vries moet dit weekend even een paar foutloze sessies aan elkaar zien te knopen. Hij kan goed trainen, hij kan prima kwalificeren en hij kan racen. Nu moet het allemaal even zonder fouten. Met de juiste strategie zou een puntje misschien tot de mogelijkheden behoren, mits er wat gebeurt op de baan. Gelukkig gebeurt er altijd wel wat op Baku.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Azerbeidzjan 2023?

Verstappen is de topfavoriet om de race te winnen, maar niet ver daarachter zit Sergio Pérez. Op nummer 3 staat Fernando Alonso en op 4 Lewis Hamilton.

Waar kan ik de GP van Azerbeidzjan 2023 volgen?

Vroeger was het altijd zappen naar RTL 5, totdat je de stem van Ruud Terweijde en Mike Hezemans hoorde. Nu zijn er een hoop mogelijkheden om de race te volgen. We nemen de opties met je door:

ViaPlay

In Nederland is het meest eenvoudig om via ViaPlay te kijken. Een abonnement is niet goedkoop: 15,99 euro per maand ben je kwijt. Wel is het zo dat je dan meten films, series, Bundesliga voetbal én darten kunt kijken. Waarom je dat laatste moet doen, geen idee. Over het commentaar: dat schijnt volgens onze commentator-commentator @nicolasr telkens beter te worden.

F1TV

Wil je wel betalen voor content, maar is ViaPlay qua pakket te uitgebreid en qua F1 te karig, opteer dan voor F1TV. Voor 64,99 per jaar kun je dan alles volgen dat beweegt. Leuke voor- en nabeschouwingen ook. Het Nederlandse commentaar is gewoon van ViaPlay. Wil je een andere taal, dan moet je de taal van je device even wijzigingen. Zet je dat naar het Engels, dan krijg je Brits commentaar.

VPN

Je kan ook via een VPN kijken. Dan log je in via en ander IP-adres in een ander land. Als je inlogt via Oostenrijk, kun je op de site van de ORF de race bekijken. In Luxemburg kan dat via RTL Luxembourg.

Streams

Het kijken via streams is wat lastiger. Je kan via schimmige sites de races volgen. Uiteraard zijn virussen en zo voor je eigen rekening. Ook mot je mazzel hebben met de taal. En de beeldkwaliteit. Oh, en qua tijd lopen ze vaak achter. En soms lopen de streams ook vast.

Grand Prix Radio

GP Radio zendt tegenwoordig via België uit, daar ViaPlay de radiorechten heeft voor Nederland. Wat een doerakken zijn het toch ook. Gelukkig kun je nog altijd op GP radio afstemmen. Het is ook handig voor als je bijvoorbeeld in het buitenland zit.

Wat is de voorspelling van de AB-redactie?

Niet alleen Van Gameren en Doornbos kunnen haarfijn uitleggen wat er gebeurd is na een race, dat kan ons wonder-trio van de redactie ook. Deze heren kunnen ook feilloos voorspellen. Het is zelden juist, maar ze kunnen briljant voorspellen. En daar gaat het om, toch?

Michael

Verstappen Pérez Alonso

Jazeker, zit er helemaal klaar voor. Dat lange voorjaar zonder races, dat moesten we maar niet meer doen.



Ik denk dat de komende twee races wel duidelijk gaat maken of het kampioenschap nog spannend wordt. Maar ik ben er bang voor dat Max er mee weg gaat lopen. Michael, doet dit weekend alleen aan kerosine.

Wouter

Verstappen Hamilton Perez

Oh ja het Formule 1 seizoen is er ook nog. De chef planning had er even geen rekening mee gehouden dat de Chinese grandprix wellicht zou kunnen uitvallen, COVID is tenslotte zo 2019.



Baku brengt voor Verstappen één van twee dingen: een crash of een eerste plaats. Nu is een herhaling van klapbandgate 2021 vrij onwaarschijnlijk, dus we zien Max gewoon winnen. Wouter, grootverbruiker van benzine.

Jaap

Pérez Alonso Stroll

In feite heb ik dezelfde redenering als onze voorman Wouter…Echter denk ik dat Verstappen wel uitvalt. Perez redt het 100% winst-record voorlopig voor Red Bull. Wat Ferrari en Mercedes kunnen doen met updates op een circuit met lage bandenslijtage is een beetje natte vinger werk. Logica zou zeggen dat ze dichterbij kunnen zitten. Maar ik ga voor een voltallig team Aston Martin op het podium. Jaap, reed afgelopen week vooral diesel.

