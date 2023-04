De bips van de nieuwe 5 Serie: wat vinden wij ervan?

De bips van de nieuwe 5 Serie is op het internet. Het is nu tijd voor jouw mening.

Een nieuwe BMW, een nieuwe uitdaging voor het netvlies. De producent van Duitse Dikschiffs weet geregeld de fanboys in het harnas te jagen met uiterst bijzondere ontwerpen. Nu zijn die fanboys ook een beetje conservatief, terwijl BMW graag wil ‘prikkelen’ met design. Dat creëert nog weleens frictie. Bij de 3 Serie en 5 Serie doet BMW het – meestal – relatief rustig aan. Dat zijn natuurlijk de hardlopers.

De 5 Serie is de eerstvolgende waarvan er een nieuwe verschijning op stapel staat. De G30 loopt namelijk op zijn laatste benen en de G60 klopt aan de (als een kluis dicht sluitende) deur.

Bips nieuwe 5 Serie

BMW heeft al een aantal beelden vrijgegeven met een gecamoufleerd exemplaar en Automotive Mike kwam de M5 (!) al tegen. Maar we hebben nu een duidelijk beeld van de achterkant:

Dat hebben we dankzij de beroemde spyshot- en lekkeage koningen Coche Spias en Wilco Blok. Wat kunnen we zien? Nou, alleen de achterkant en dan ook nog eens enkel de bovenzijde daarvan. De overeenkomsten met de BMW 7 Serie zijn aanwezig.

Nogal fors?

Dat betekent een relatief fors achterzijde die ergens 5 centimeter te hoog lijkt te zijn. Dankzij de vrij platte achterlichten lijkt de bips behoorlijk dik te zijn. Nu is het wel zo dat Siebener aanzienlijk massiever lijkt te ogen.

Voor de traditionele conservatieve purist die verandering eng vindt: er is nog iets van een Hofmeisterknik over gebleven. Dit is de kleine knik die je kan zien bij de D-stijl. Het is een designkenmerk dat BMW al heel erg lang voert. Nu de dubbele ronde koplampen een beetje overboord zijn gegooid (LED maakt meer kapot dan je lief is) is het goed om te zien dat de 5 Serie in elk geval nog de Hofmeisterknik heeft.

De onthulling van de BMW 5 Serie is op 24 mei!

Meer lezen? Naar deze onthullingen kijken we uit in 2023!