GP Azerbeidzjan 2022: tijden en alles dat je moet weten!

Dit weekend kunnen we de GP van Azerbeidzjan 2022 aanschouwen. Hoe laat eigenlijk? Waar kan je de race kijken? En wat gaat Verstappen doen? We nemen alles dat je moet weten met je door. Plus een perfecte voorspelling van ons expert-panel!

De GP van Monaco 2022 was in meerdere opzichten heel erg verrassend. Het zorgt ervoor dat Verstappen alsnog leider in het kampioenschap is, ondanks dat zijn weekend niet perfect verliep. En ook voor Leclerc liep het verre van perfect, maar hij zit er nog wel heel dicht op.

Maar het is vooral Pérez die de kranten en media heeft beziggehouden. Checo maakte nauwelijks fouten en was structureel sneller dan Verstappen. Daarbij heeft hij ook bijgetekend voor twee jaar én heeft Christian Horner gezegd dat de coureurs gelijk aan elkaar zijn.

Agenda GP Azerbeidzjan 2022

Maar voordat we ons gaan bezighouden met alle details, beginnen we even met de tijden. Let even goed op! Het feest begint vroeger dan je normaal gewend bent. De race is niet om 15:00, maar om 13:00! Dit terwijl de kwalificatie pas om 16:00 is.

De agenda kun je hieronder bekijken:

Vrijdag 10 juni

13:00 – 14:00 | Eerste vrije training

16:00 – 17:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 11 juni

13:00 – 14:00 | Derde vrije trianing

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 12 juni

13:00 – 15:00 | Race

Grand Prix Azerbeidzjan

De GP van Azerbeidzjan is alweer de vijfde in de historie van de Grand Prix. De eerste race werd in 2017 gehouden. Daar konden we een masterclass uitremmen zien van Daniel Ricciardo, die de race won. Het was verder een vrij saaie race. In 2018, 2019 en 2021 was er eigenlijk altijd wel spektakel. Bij de GP Azerbeidzjan 2018 reden Verstappen en de eerder genoemde Ricciardo elkaar van de baan, wat er mede voor heeft gezorgd dat Ricciardo sollicitaties de deur uit stuurde.

De GP Azerbeidzjan 2019 won geweldige vent Valtteri Bottas, terwijl Hamilton furore maakte met een bijzonder hoofddeksel. Het was voor ons allemaal een vreemde tijd. In 2020 was er geen GP van Azerbeidzjan in verband met corona. Dat heerste toen nog. In 2021 keerde de race terug.

Het was een geweldige race die Verstappen domineerde. Echter, hij viel uit (klapband). Michael Masi coördineerde alles perfect (vergeten we nog wel eens) en bezorgde ons een laatste die-or-die ronde. Hamilton verremde zich en Pérez won tenslotte de race!

Het circuit: Baku City Circuit

Net als Monaco is Baku City Circuit een stratencircuit. Er zijn namelijk een paar dingen heel erg bijzonder. Veel bochten zijn 90 graden (logisch, want ze volgen het stratenplan. Het smalste gedeelte van alle banen op de kalender is op Baku City Circuit. Ook apart: de coureurs rijden tegen de klok in. Het circuit telt 20 bochten en is iets meer dan 6 kilometer, wat vrij lang is. Daardoor rijden de heren coureurs slechts 51 ronden.

Check hier de trackguide van Max Verstappen:

GP Azerbeidzjan: resultaten van 2021

Geen voorspelling zonder in het verleden behaalde resultaten! Daarom kijken we naar wat er vorig jaar gebeurde:

Hoe ging de kwalificatie GP Azerbeidzjan 2021?

Net als de GP van Monaco wist Charles Leclerc pole position te pakken, voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ter referentie, Charles reed vorig jaar een pole tijd van 1:41.218.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van de GP Azerbeidzjan 2022?

Max Verstappen! Hij reed in de 44e ronde namelijk een tijd van 1:44.481. Omdat hij een ronde later crashte, werden er geen punten voor uitgedeeld. De rest van de race ging verder onder de safetycar plus als laatste een enkele raceronde. Niemand kon uiteindelijk er aanspraak maken. Geen punt voor wie dan ook (je moet daarvoor namelijk wel in de top 10 eindigen).

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP Azerbeidzjan 2021?

Bijzonder! De combinatie HAM-VER-BOT was in 2021 erg populair, maar geen van die drie coureurs haalde de top 3. Bottas was twaalfde, Hamilton 14e (nadat hij zich verremde bij de herstart). Het werd uiteindelijk Pérez, Vettel en Gasly.

Wat je moet weten over de GP Azerbeidzjan 2022

Nu je bent geïnformeerd over de race van vorig jaar, kijken we nu vooruit!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Monaco 2022?

Vorig jaar reden de coureurs met de meest zachte compound. Dat pakte voor Stroll en Verstappen niet goed uit. Beide vielen uit met een klapband. Volgens Pirelli kwam dat door een vuil op de band, maar met de compound kunnen we eigenlijk zien hoe het echt zit: het lag niet aan de banden. Pirelli heeft zelfvertrouwen en neemt de zachtst mogelijke bandencompounds mee: C3 (Hard), C4 (medium) en C5 (Soft). Op zich ook niet verwonderlijk, Azerbeidzjan is niet bijzonder zwaar voor de banden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Azerbeidzjan 2022?

Hier kunnen we kort over zijn. Het is namelijk schitterend weer aankomend weekend: een hoge temperatuur (28 graden gemiddeld) en nauwelijks kans op regen. Het enige smetje is dat sommige bronnen onweer verwachten op vrijdagochtend. Echter, gezien het warme weer zal het kleine beetje water meteen opdrogen. In principe wordt het dus een keurig droge race. Wat wel een dingetje is: de wind. Er zal namelijk een flinke wind staan. Ook bijzonder: op vrijdag en zondag komt deze vanuit het noorden, maar op vrijdag vanuit het zuid-oosten.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Azerbeidjzan 2022?

In principe moet het een Red Bull-feestje gaan worden. De Red Bulls hebben een enorm hoge topsnelheid op de rechte stukken. En langer dan het rechte stuk op Baku City Circuit komen we bijna niet tegen.

Wel zal Verstappen ervoor moeten knokken. Bij Ferrari zijn ze gebrand op revanche. Dat niet alleen, Sergio Pérez heeft veel momentum. Hij heeft net Monaco gewonnen én net bijgetekend. Deze man zit lekker in zijn vel. Iedereen heeft het er al over dat Pérez ook titelkandidaat zal zijn dit seizoen. Die mensen kunnen weleens gelijk gaan krijgen. Sergio doet het altijd erg goed hier. Het verschil tussen hem en Verstappen zal vrij klein zijn, uiteindelijk.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP van Azerbeidzjan 2022?

Nog altijd gaat het tussen Verstappen en Leclerc. Daarbij is Verstappen overduidelijk favoriet (-110) Leclerc volgt op gepaste afstand (+175). Wat wel bijzonder is, Pérez staat op 3 (+550) terwijl Sainz best een eind daar achter staat (+1200). Russel en Hamilton zijn outsiders.

Waar kan ik de GP van Azerbeidzjan volgen?

Er zijn vele wegen die Rome leiden en een hele hoop manier om de race te kijken. Alle opties – plus de voor- en nadelen – nemen we even met je door.

Viaplay

Het makkelijkst is een Viaplay abbonement afsluiten. Dan kun je gewoon eenvoudig via de televisie, Smart TV, tablet, telefoon of computer de race volgen. Er zijn programma’s van te voren en erna. Het is een soort Ziggo, maar dan zonder de onderbroekenlol van Doornbos en Coronel. De presentatie is gortdroog en het verslag ook. Het is een bewuste keuze. Alles went. Tenzij je @nicolasr heet. Die kan er maar niet aan wennen. Prijs: 9,99 per maand. Daar krijg je dan wel films en series bij.

F1TV

Als het enkel en alleen om Formule 1 gaat, kun je ook F1TV overwegen. Dan kun je de race sowieso in een hogere resolutie bekijken dan Viaplay. Prijs: 64,99 euro per jaar. Die gaat in op het moment dat je een abonnement afsluit. Voordeel: je kan kiezen uit allerlei talen qua commentaar! Nadeel, als je Nederlands selecteert, kom je weer uit bij het Dynamische Duo van Viaplay.

VPN

Een andere tussenoplossing is kijken via een VPN. Dan kun je kijken naar enkele buitenlandse kanalen die de race gewoon gratis uitzenden. RTL Luxembourg bijvoorbeeld. Ook ORF zendt de race uit, dan heb je meteen de pittige uitspraken van Helmut Marko.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Als het allemaal moeilijk is en te duur: wat dacht je van een ‘gratis’ stream? Daar zitten een paar haken en ogen aan, zoals een lage beeldkwaliteit en je moet mazzel hebben met de taal. Maar daarvoor is het dan ook gratis. Virussen krijg je ook gratis. We hebben hier een overzichtje voor je.

Tip: meng het met Mol!

Stiekem missen we allemaal Olav Mol een beetje. Het enthousiaste F1-geweten van ons land is te horen op Grand Prix Radio. Die zenden de kwalificatie en race in hun geheel uit. Handig als je in de auto zit! Ben je de race aan het kijken, kun je middels een tool de race synchroon laten lopen met je beeld. Kun je toch nog naar Olav Mol luisteren. Als je goed oplet, hoor je dat Olav diverse visuele herkenningspunten hardop benoemd. Dat is niet omdat Jack Plooi wat in zijn drinken gedaan heeft, maar zodat je kunt zien hoever je voor (achter) loopt op de beelden met de audio.

Wat denken de experts?

Op de redactie is iedereen een expert, natuurlijk. Maar naast de Ralfs hebben we ook drie Michaels in de vorm van Michael, Wouter en Jaap.

Michael

Leclerc Verstappen Russell

Dit weekend ben ik natuurlijk meer in de mood voor Le Mans. Dat heeft toch een tikkie meer uitstraling dan deze ‘nieuwe geld’ GP in Baku. Nee, gekkigheid, ik denk dat ik mezelf maar nestel op de bank dit weekend om het allemaal te kunnen zien. Qua uitslag vind ik het moeilijk om iets te roepen voor dit weekend op basis van wat we tot nu toe gezien hebben dit seizoen. Ook hier zal het zaterdag weer erg belangrijk worden en ook hier denk ik dat Ferrari er na zaterdag goed op zal staan. Dan is het weer aan Leclerc om de race weg te gooien zondag (of wellicht doet zijn team het weer voor hem…). Laten we het erop houden dat hij het allemaal een keertje goed voor elkaar heeft. En als laatste toevoeging. Checo heeft het zo ongeveer 1 keer echt goed gedaan dit jaar, op een circuit wat je echt niet als graadmeter moet nemen (Monaco) en nu zijn we allemaal bang voor Perez? Kom op zeg. Michael, kan uitstekend regen voorspellen als het regent.

Wouter

Verstappen Leclerc Pérez

Joepie weer een stratencircuit, hopelijk wordt het niet weer zo’n optocht als in Monaco. De uitslag maakte het volstrekte gebrek aan (inhaal)acties op de baan net niet goed. In tegenstelling tot Monaco, schijnt gokken in Baku illegaal te zijn. Dikke pech voor Checo die met een gok voor de beste ronde voor de pitstop hier niet met de winst gaat strijken. Verder verwacht ik geen verrassingen: Ferrari kwalificeert beter, maar wordt weer gepasseerd in de race. Checo vervalt weer in zijn oude rol als tweede rijder op grote afstand, Sainz crasht en Mercedes is er bijna. Wouter, weet altijd precies waar de zonnebank schijnt

Jaap

Pérez Sainz Bottas

Stiekem een beetje in tegenstelling tot Monaco, is de Grand Prix van Azerbeidzjan er wel eentje om naar uit te kijken. Ja, het is net als Monaco een stratencircuit. En er staan ook hier vaak wat doeken naast de baan die de omgeving mooier doen lijken dan die is. Maar de natuur van het circuit is verder compleet anders. Dat heeft in het verleden al menig spectaculaire race opgeleverd.



Vorig jaar werd de Grand Prix gewonnen door Sergio Perez. De hele race reed Checo achter Max aan en toen die laatste een klapband kreeg en Hamilton vervolgens zijn Magic-button aan liet staan, was het beklonken. Ik ga het zeggen: dit jaar wint Checo ‘m gewoon weer. De Mexicaan gaat momenteel op én naast de baan immers kneiterhard.



Omdat Max en Charles elkaar aanrijden, wordt Sainz tweede. Bottas pakt verrassend het laatste plekje op het podium. Jaap, voorspelt precies wat hij niet wil.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race!