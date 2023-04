Kies maar: Mazda MX-5 occasion vs Mazda MX-5 occasion

De één daalt en de ander stijgt, maar beide exemplaren Mazda MX-5 occasion van vandaag zitten op hetzelfde niveau.

We hoeven weinig woorden vuil te maken aan de eerste Mazda MX-5. Het ooit zo ondermaatse Japanse imago maakte dit onverwachts één van de beste auto’s die je kon kopen vanuit liefhebbersoogpunt. Goedkoop, betrouwbaar, ongelofelijke bakken lol en met terugwerkende kracht een aardig tijdloos design met iconische lijnen. Met recht een klassieker die je eigenlijk een keer gehad moet hebben.

Maar het is te laat. Als je er ooit van hebt gedroomd om een Mazda MX-5 van de eerste generatie (NA) te bezitten, dan is dat een dure hobby. De auto heeft nu zo’n status bereikt dat de rotte appels die je als opknappertje kon scoren weggerot zijn en de overlevende exemplaren al hun hele leven gekoesterde liefhebbersauto’s waren waar eigenaren flinke duiten voor willen zien. En dat merk je: je mag flink diep in de buidel tasten voor een Mazda MX-5 NA.

Duurste Mazda MX-5 NA occasion op Marktplaats

Hoe diep? Zo diep als bij dit blauwe exemplaar. Aanschouw de duurste Mazda MX-5 NA occasion die momenteel op Marktplaats staat. We moeten er gelijk bij zeggen: het is dan ook een pareltje. Het gaat namelijk om een auto die eigenlijk alles in zijn voordeel heeft vanuit een waarde-oogpunt.

Om mee te beginnen: hij komt uit 1991, het derde jaar van de NA. Toen is hij origineel in Nederland nieuw gekocht. Het verhaal is zelfs dat de koper hem heeft gekocht als cadeautje aan zichzelf na het winnen van een geldprijs in de loterij. De kleur Mariner Blue werd gekozen voor dit exemplaar, dat net als alle MX-5’en tot en met 1994 de 1.6 met 116 pk heeft.

Die persoon is de eerste en enige particuliere eigenaar van deze Mazda MX-5 occasion geweest. Hij heeft genoeg lol gehad met de auto in de ongeveer 30 jaren daarna, maar niet genoeg om meer dan 28.028 kilometer te klokken. Eerste eigenaar en met die kilometerstand: je hoort het geluid van een kassa op de achtergrond. De huidige eigenaar c.q. verkoper van de auto heeft de ‘schone’ staat van de auto bijgestaan met een zeer grondige poetsbeurt, waardoor de auto er weer bij staat alsof het weer 6 april 1991 is.

Kopen

Alles wat we net opnoemden is voor liefhebbers van fabrieksnieuwe auto’s rijdende tijdcapsules een ware droom, maar voor de liefhebbers van betaalbare compacte roadsters is deze Mazda MX-5 occasion tamelijk slecht nieuws. Dit alles doet natuurlijk wat met de prijs die met 17.950 euro fors is. Ja, de staat is uitmuntend, maar dit wordt zo bijna een investeringsobject. Dat is met het imago van een eenvoudige funmobiel zonde van je geld voor een MX-5. Het is echt een bedrag waarvan je zegt: dat besteed ik liever aan iets anders!

Mazda MX-5 ND occasion

Wat is er dan nog meer te koop voor net-geen-18.000-euro? Een Mazda MX-5, bijvoorbeeld. Dat klinkt lollig, maar er is iets interessants aan de hand. De duurste Mazda MX-5 NA zit op Marktplaats precies in de prijscategorie waar momenteel de goedkoopste exemplaren zitten van de Mazda MX-5 ND, de vierde en huidige generatie. 25 jaar vooruitgang laat zijn sporen na op de nieuwste Mazda MX-5, maar een eenvoudige roadster met betrouwbaarheid en budget aan zijn zijde is het nog steeds.

Zoals dit exemplaar. Niet de oudste maar de nieuwste en niet de duurste maar één van de goedkoopste. In dit geval een MX-5 ND uit 2016 in de lanceerkleur Soul Red Crystal. Een specificatie die ons direct doet denken aan de MX-5 ND van @RubenPriest die deel heeft uitgemaakt van de Autoblog Garage.

Bij de ND had je wel motoropties, zo had Ruben de 2.0 GT-M 160 met niet geheel toevallig 160 pk. De occasion van vandaag is de 1.5 GT-M 131, met een kleinere motor en iets minder pk (hoe veel pk mogen jullie raden). Het MX-5-dilemma is dan ook of die grotere motor nou juist de auto meer of minder karakteristiek maakt, in je achterhoofd houdende dat de kracht van een MX-5 juist is dat het niks weegt en dus ook niks nodig heeft.

De Mazda MX-5 ND occasion heeft natuurlijk een stuk minder tijd gehad dan de NA om kilometers te draaien, maar heeft er wel een stuk meer. 142.342 om precies te zijn. Zoals altijd zegt het niks als het onderhoud klopt, maar dusdanige standen komen altijd met de asterisk dat het ‘afbreuk’ doet aan de waarde. De staat ziet er prima uit en waar de NA nogal een kerker is, is de ND prima uitgerust met bijvoorbeeld DAB-radio, navigatie, keyless entry en cruise control.

Kies maar

En dit alles mag precies 17.995 euro kosten. Op 45 euro na dus precies even veel als de blauwe Mazda MX-5 NA occasion. Een bijzondere keuze: een goed gebruikte vierde generatie of een nauwelijks gebruikte eerste generatie van dezelfde auto, voor vrijwel exact hetzelfde geld. Idealiter koop je ze natuurlijk beide zodat je voor zowel je projectauto/investeringsobject en je dagelijkse taken een MX-5 hebt. Miata Is Always The Answer, immers.

Maar als je niet even 35.945 euro hebt klaarliggen snappen we dat ook en dus moet je een keuze maken. Kies je de duurste oudste Mazda MX-5 NA of de goedkoopste nieuwste Mazda MX-5 ND?

Met dank aan Daan voor de tip!