De BMW M340i is nu een échte powerstation - Autoblog.nl

3D Design zorgt voor de benodigde upgrades voor de BMW M340i Touring.

Audi is sinds de introductie van de RS2 de onbetwiste koning van de powerstations. Mercedes doet ook leuk mee, maar BMW laat deze niche grotendeels links liggen. Dat gaat echter veranderen: er komt eindelijk een M3 Touring. Er is één probleempje: de auto komt pas over twee jaar.

Daar heb je dus weinig aan als je nú op zoek bent naar een BMW die even leuk als praktisch is. Gelukkig heeft BMW ook een semi-powerstation in de vorm van de M340i Touring. Met 374 pk, 500 Nm koppel en standaard een sperdifferentieel is dat ook een hele fijne auto. Je zult het qua snelheid wel af moeten leggen tegen de Audi RS4 Avants en C 63 AMG’s van deze wereld. Qua looks is het ook allemaal nog relatief bescheiden.

Om dit ‘probleem’ op te lossen kan het Japanse 3D Design een handje helpen. Zij hebben een reeks goodies voor de M340i Touring, zoals een voorspoiler, achterspoiler, sideskirts en een diffuser. Als klap op de vuurpijl zijn er vier uitlaateindstukken. Op deze manier ziet de M340i eruit als een echte powerstation in plaats van een semi-powerstation. De auto is verder nog 20 mm verlaagd en voorzien van nieuwe vijfspaaksvelgen en Brembo-remklauwen.

Om ook het gedeelte ‘power’ waar te maken heeft 3D Design wat motorische tuning toegepast op de M340i Touring. Het vermogen komt nu uit op 430 pk. Daarmee kom je aardig in de buurt van een Audi RS4 Avant.

Mocht je 430 pk toch nog te weinig vinden en/of de grille te klein vinden: dan moet je nog even een jaartje of twee geduld hebben. Dan zou BMW eindelijk met de allereerste M3 Touring op de proppen moeten komen.