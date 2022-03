GP Bahrein 2022: tijden en wat je moet weten!

Het Formule 1 -weekend staat weer voor de deur te trappelen. Lees hier alles wat je moet weten over de race van dit weekend. De tijden, inside informatie en waar je de GP Bahrein 2022 kunt volgen.

Gevoelsmatig hebben we niet zo heel erg lang hoeven wachten op weer een raceweekend. Dat komt omdat dat ook niet het geval is. De laatste race werd nog 12 december gereden. De race had nogal een nasleep, omdat ze bij Mercedes niet goed tegen hun verlies kunnen. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat als het andersom was geweest, de wereld te klein was geweest en niemand in Nederland nog F1 ging kijken.

Een andere reden dat het zo kort lijkt: we hebben twee keer een pre-season test gehad. Dit vanwege de nieuwe auto’s. Tel daarbij op dat er in de tussentijd veel gebeurde in het F1-wereldjes en je begrijpt waarom je gevoelsmatig niet lang hebt hoeven wachten. Voor dit weekend staat de GP van Bahrein voor de deur. We vertellen je hier alles dat je moet weten.

Hoe laat begint de GP van Bahrein 2021 eigenlijk?

We zullen alle ins en outs met je doornemen, maar eerst beginnen we even met de agenda voor dit weekend:

18 maart

13:00 – 14:00 | Eerste vrije training

16:00 – 17:00 | Tweede vrije training

19 maart

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

20 maart

16:00 – 18:00 | Race

GP Bahrein 2022

De GP van Bahrein was destijds een van de eerste races in de zandbak. Dat vond Bernie Ecclestone een geschikte locatie vanwege de vele transacties op de bankrekening van de F1. Inmiddels is de race al weer 17 keer gehouden sinds 2004. Mocht je denken dat we er binnenkort vanaf zijn hebben we slecht nieuws voor je, tot 2036 zal de race op de kalender staan. Man, zo lang staat Max Verstappen niet eens onder contract!

De GP van Bahrein is diverse malen onderwerp geweest van diverse controversiële zaken. Mede daardoor werd de race in 2011 niet gehouden, na aanhoudende onrusten. Grappig feitje, iedereen die GP van Bahrein meer dan twee keer heeft gewonnen, rijdt dit seizoen gewoon mee. Fernando Alonso heeft de race in 2005, 2006 en 2010 gewonnen. Vettel won ‘m in 2012, 2013, 2017 en 2018. Lewis Hamilton is echter de koning, want hij zegevierde hier maar liefst 5 keer: 2014, 2015, 2019, 2020 en 2021.

Het circuit: Bahrein International Circuit

De GP van Bahrein 2022 wordt ook dit jaar gereden op het Bahrein International Circuit in Sakhir. Dat is een baan waarop meerdere layouts mogelijk zijn. Het Grand Prix circuit heeft 15 bochten en is 5,412 kilometer lang. Het record staat nog altijd op naam van Pedro Martinez De La Rosa. De oud teamgenoot van Jos Verstappen reed in 2005 een tijd van 1:31.447. Mocht je willen pareren met de 1:30.252 van Michael Schumacher in 2004, dan is dat scherp opgemerkt. Toen waren er wel twee bochten anders dus die tijd telt niet meer mee.

Omdat het midden in de woestijn ligt, hoef je geen regenrace te verwachten. Maar Bahrein staat wel bekend om zijn flinke windstoten. Met name de vorige twee seizoenen waren de auto’s er erg gevoelig voor. Dit jaar lijkt het minder te zijn, daar de auto’s niet enkel op downforce van de vleugels hoeven te rekenen. De baan is breed qua opzet en we hebben er recent nog op gereden, dus er zullen geen grote verrassing zijn. Wel is het even opletten in hoeverre je bochten wel of niet mag afsnijden.

GP Bahrein: resultaten van 2021

Om een beeld te kunnen schetsen voor dit seizoen, nemen we ook even een kijkje bij de prestaties van vorig jaar.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP van Bahrein 2021?

Net als dit seizoen reden we eerste de pre-season-tests in Bahrein, evenals de eerste race. Toen leek het erop dat Red Bull sneller was dan iedereen. Mercedes was helemaal uit vorm. Tot de kwalificatie aanbrak, want ‘ineens’ waren ze potverdimme toch snel! Max Verstappen pakte echter Pole Position met een tijd van 1:28.997. Lewis Hamilton zat daar een kleine vier tienden achter (1:29.385). Lees het kwalificatieverslag van de GP Bahrein 2021 hier!

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Bahrein 2021?

Dat was een geweldige vent, namelijk Valtteri Bottas. De reden daarvoor was simpel, hij mocht nog even naar binnen voor verse banden. De voorsprong op nummer 4 was namelijk extreem groot, dus het was een ‘gratis’ punt om van Verstappen af te pakken. De tijd in kwestie: 1:32.090.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Bahrein 2021?

Dankzij wat onduidelijkheden over tracklimits (gelden wel voor Verstappen, niet voor Hamilton) was het een vertrouwde HAM – VER – BOT. Verstappen haalde aan het einde van de race Hamilton in, maar kwam met vier wielen over de witte streep, waardoor hij zijn positie moest opgeven. Daarna kon Verstappen geen vuist meer maken en won Hamilton de race. De monteurs hadden inspirerend werk geleverd, want een week geleden was de auto nog niet zo goed, aldus Hamilton. Lees het hele raceverslag van de Grand Prix van Bahrein 2021 hier!

Wat je moet weten over de GP van Bahrein 2022

Nu je weer op de hoogte bent over vorig jaar, kijken we naar alle facetten van de aankomende race. Op die wijze kun je al op vrijdag indruk maken op je collega’s in de cappuccino-corner.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Bahrein 2022?

We gaan racen op de hardst mogelijke set banden. C1 is Hard, C2 is Medium en C3 is Soft. Waarschijnlijk uit veiligheidsredenen dat men even kiest voor de hardere compounds, die waarschijnlijk nauwelijks zullen slijten, als de voorspellingen en geruchten kloppen. Het is nog veel te vroeg om te zeggen welk team voordeel heeft van de hardere compounds.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Bahrein 2022?

Dit ga je simpelweg niet geloven. Het zal gewoon droog blijven het hele weekend. Zonder gekheid, het weer zou de teams nog wel eens parten kunnen gaan spelen. In vergelijking met de testsessies vorige week is het enorm afgekoeld. Zo wordt het vrijdag niet warmer dan 21 graden. Op zaterdag zal het ietsje warmer zijn met 24 graden. In beide gevallen is het erg bewolkt.

Die bewolking is er zondag niet. Dan wordt het ook zo’n 26 graden. Let wel, dat zijn de maximumtemperaturen. Aangezien we aan het einde van de dag kwalificeren en racen zal het dus aanzienlijk koeler zijn. Dat niet alleen, ook de wind kan een rol gaan spelen. Vrijdag is deze 40 km/u (NNW). Deze zal gedurende het weekend iets minder zijn qua sterkte. De richting blijft gelijk.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Bahrein 2022:

Zeker sinds de laatste dag bij de vrije training is Max Verstappen torenhoge favoriet. De Red Bull RB18 is snel en betrouwbaar. Misschien wel belangrijker, de auto heeft weinig last van Porpoising (het op en neer bewegen op hoge snelheid). Als we eerlijk zijn, gelden deze argumenten ook voor Ferrari en die hebben twee topcoureurs. Dus verwacht een strijd tussen die drie.

In principe mag je Mercedes nooit uitsluiten, die hebben zichzelf al zo vaak weggecijferd om vervolgens daarna gewoon te winnen dat je het simpelweg niet moet geloven. Echter, zij hadden erg veel last van het porpoising en ook in de bochten was duidelijk dat Russell en Hamilton meer moesten vechten. Maar nogmaals, het hoeft niets te zeggen.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Bahrein 2022?

Simpel: Max Verstappen. Hij heeft duidelijk de beste papieren om de race te winnen, aldus de kantoren. Op nummer twee staat overigens alsnog Lewis Hamilton, niemand gelooft Lewis blijkbaar. Althans, de mensen die hun geld erop inzetten. Op 3 en 4 staan beide Ferrari-coureurs.

Waar kan ik de GP van Bahrein 2021 volgen?

In 2022 gaat alles net eventjes anders dan anders, dus de race zomaar even meekijken op kantoor is er niet meer bij, tenzij je bij Autoblog werkt.

ViaPlay

F1 kijken via Ziggo heeft geen zin meer, dat kan nu via ViaPlay. Amber Brantsen verzorgt de presentatie en specialisten als Tom Coronel (nu ineens heel veel rustiger) en Christijan Albers zijn de analisten in de studio. Nadelen? Het kost best veel geld (9,95 per maand) en het beeld is gewoon knaak. Het commentaar is keurig, maar voor velen wellicht érg droog. Nog een nadeel: de beeldkwaliteit is slecht. Maximaal 1080p en ondanks een prima verbinding hebben we veel last van korrelig beeld. Werk aan de winkel, dus.

F1TV

Een oude vertrouwde manier om de GP Bahrein 2022 te kijken is natuurlijk F1TV. Dat begon vroeger ook met wat technische missers, maar die zijn inmiddels verholpen. Het voordeel is dat je zelf de camera kunt kiezen. Dus ook vanuit de coureurs-positie of juist de telemetrie. Erg handig voor de doorgewinterde F1-fan. Ook leuk: je kan alle oude races terugkijken. Minder handig: Nederlands is niet meer mogelijk (tot juni in elk geval).

Grand Prix Radio

Mocht je enthousiast commentaar missen, dan kun je alsnog op Grand Prix Radio afstemmen. Die besteden aandacht aan de trainingen en zullen de kwalificatie en race live verslaan. Dat wordt door niemand minder gedaan dan Olav Mol, de vertrouwde F1-stem. Wellicht kun je het beeld van het een met geluid van het ander combineren.

Streams

Op het internet zijn vele streams te vinden. Er is een overzichtje voor je. Houd er rekening mee dat de kwaliteit niet al te denderend is. Zowel beeld als verbinding.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Voorspelling redactie GP Bahrein 2022:

Op de redactie zijn we gezegend met extreem getalenteerde F1-kenners die autosport dromen. Ze hebben er nog nooit naast gezeten met hun voorspellingen. Ideaal dus om die extra hypotheek te verdubbelen.

Wouter

Hamilton Verstappen Russell

Of we een voorspelling voor de Grandprix van Bahrein 2022 willen doen? Er is ook een aap die dartpijlen gooit in de financiële pagina van de krant. Daarmee krijg je beleggingsadvies. Op zich zijn Ziggo kijkers wel gewend aan zowel het gedrag als het kennisniveau van de aap, dus daar ligt het niet aan. En Ziggo kreeg gelijk, want Max werd kampioen in 2021. Aangezien de motoren in de basis nog hetzelfde zijn, gaan de zilverpijlen direct scoren in Bahrein. Daarentegen heeft Max vleugels he en hij is de regerend wereldkampioen. Wouter, stemt ook hier enkel lokaal.

Michael

Verstappen Leclerc Russell

De eerste race voorspellen blijft natuurlijk een lastige. We zullen zien zondagavond wie er de gelukkigste hand heeft bij het voorspellen van Podium nummer 1 van 2022. Laten we eens op safe starten (en geen loterijloten kopen bij Jack Plooij) en een Red Bull, een Mercedes en een Ferrari erop gooien. Uit de hoge hoed trek ik dan de bovenstaande voorspelling. Michael, wil weleens iemand anders zien winnen.

Jaap

Verstappen Pérez Leclerc

De eerste race van het nieuwe seizoen…Spann0nd! Eindelijk gaan we zien wat de nieuwe krachtsverhoudingen zijn. En natuurlijk, of inhalen nu daadwerkelijk een eitje is. Op basis van de laatste testdag, denk ik dat Bullie voor een klinkende 1-2 gaat. De Ferrari maakt het net niet waar en blijkt de tweede macht, Leclerc gaat heftig bruinvissend naar de derde plaats. Bonusvoorspelling: mits geweldige vent de meet haalt, scoort hij punten bij zijn Alfa debuut. Jaap, stem altijd op goede hiphop tijdens de Top 2000

Check hier meteen de nieuwe openingsvideo:

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Gaat dat zien!