Audi gaat iets proberen wat Mercedes niet lukte

Mercedes probeerde een aantal jaren terug een ‘auto’ te bouwen waar kennelijk niet genoeg mensen op zaten te wachten. Audi gaat kijken of zij meer succes kunnen krijgen.

Uit een ander vaatje tappen kan soms best goed uitpakken. Mercedes hoeft bijvoorbeeld niet enkel maar luxueuze limousines en SUV’s te bouwen: in samenwerking met Renault en Nissan kwam er ook een aardig arsenaal ‘betaalbare’ auto’s. Denk aan de toepassing van een Renault-dieselmotor voor de A-Klasse en het lenen van de Kangoo als Citan. Dat werkte prima. Iets wat minder goed werkte is het lenen van de Nissan Navara om de Mercedes X-Klasse te creëren. De X-Klasse heeft bestaan van 2017 tot en met 2020 voordat Mercedes de stekker eruit trok zonder opvolger. De X-Klasse had een Mercedes-neusje, maar was onderhuids sterk gebaseerd op de Nissan Navara en Renault Alaskan. Kennelijk zit niemand te wachten op een premium-achtige pickup truck.

Pickup truck van Audi

Audi durft het echter wel aan om eens te kijken naar een pickup truck. Volgens CEO Markus Duesmann is het een serieuze optie om een Audi pickup te verkopen. Nog niet met zekerheid uiteraard, maar Duesmann liet weten dat er binnenkort een ‘aankondiging voor zoiets speciaals aan kan komen’. Bovendien zou het best kunnen, een Audi pickup. Er is een aardig arsenaal kleine(re) pickup trucks en niet in de laatste plaats eentje die eraan komt van… Volkswagen!

Premium Amarok

Daarmee zou de Audi pickup truck precies hetzelfde zijn als de X-Klasse. Een platform van een ander mark binnen de groep waar Audi een iets ‘hoger in de markt geplaatst’ model van kan maken. In de volksmond heet dat ook wel premium. Dat is altijd een moeilijke, want de termen ‘pickup truck’ en ‘premium’ staan lijnrecht tegenover elkaar. Pickups zijn bedoeld voor de werkplaats en alle viezigheid en schade die dat aan een auto oplevert. Laten we het zo formuleren: wat heb je aan lederen stoelen als de enige broek die de stoel ziet een vieze werkbroek is. Bij de X-Klasse werd het duidelijk dat een mooi en hoogwaardig Mercedes-interieur combineren met functionaliteit nog aardig lastig is. Bovendien: als een simpel werktuig je ideaal is, waarom zou je dan niet de simpelere versie, in dit geval de VW Amarok of Ford Ranger, overwegen?

Schrijven we daarmee de Audi pickup truck al af voordat ‘ie bevestigd is? Ja. Maar met als kanttekening dat we wel benieuwd zijn naar wat voor draai Audi eraan zou kunnen geven. Zij zullen vast ook doorhebben dat de X-Klasse geen succes was, dus het moet sowieso iets compleet anders worden dan dat. Zou jij een Audi pickup overwegen? (via Autocar)