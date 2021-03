Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2021 - Autoblog.nl

Eindelijk, de F1 kwalificatie in Bahrein is een feit. Is Max Verstappen al kampioen?

We hoeven er niet zo lang op te wachten als vorig jaar, maar alsnog voelt de laatste F1 race in Abu Dhabi als een eeuwigheid geleden. Dit weekend gaan we voor de vierde F1 zandbak-race op rij. Het seizoen van 2021 trapt namelijk af op het circuit van Bahrein. Helaas niet op de kekke ‘oval’-layout waarop Sergio Perez vorig jaar won, maar op het rondje dat we al kenden van voorgaande jaren.

Nederlandse fans hopen natuurlijk dat de vierde race in de zandbak op rij ook de tweede overwinning van Verstappen op rij oplevert. Onze Max won vorig jaar immers de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. De wintertest en de vrije trainingen van dit weekend suggereren dat MV33 ook favoriet is voor de zege dit weekend. Maar ja, durven we dat te geloven na de verstikkende Mercedes-dominatie die sinds 2014 de sport in zijn greep houdt? Na de kwalificatie van vandaag, kunnen we je daar meer over vertellen…

Q1

Zoals verwacht schieten de Hazen als een haas de baan op om een tijd op de klokken te zetten. De verwachting is dat het Amerikaanse team dit jaar het kneusje van de grid wordt. Williams lijkt namelijk een voorzichtig stapje gezet te hebben en heeft bovendien Russell in een van de auto’s zitten. Haas F1 daarentegen rijdt praktisch met de auto van vorig jaar voorzien van een andere vloer. Daarbij heeft het twee paydrivers achter het stuur.

Nikita Mazepin ontwikkelt zichzelf daarbij pardoes tot Nikita Mazespin. De Rus verliest de staart van de Haas en staat achterstevoren. Mick Schumacher doet het wat dat betreft beter. Hij rijdt gedegen een paar rondjes en is sneller dan zijn controversiële teammaat.

Echte indruk maakt echter de andere rookie op de grid. Terwijl Verstappen de snelste tijd neerzet, gaat Yuki Tsunoda namelijk naar P2 met de Alpha Tauri. Het tweede team van Red Bull gaat sowieso lekker, want Gasly laat P4 noteren. Perez doet het voorlopig niet direct beter dan diezelfde Gasly en Albon naast onze Max. De Mexicaan geeft 666 duizendsten van een seconde toe op onze landgenoot. Het is wel ruim voldoende om Q2 te bereiken. En dus vier Honda’s bij de eerste zes. Hebben de Japanners dan eindelijk de bom gebouwd die ze zo lang beloofd hebben?

Aan het einde van Q1 gaat Mazepin nog een keer voor een spin, nadat hij in zijn opwarmronde eerst een aantal coureurs voorbij steekt. Die coureurs naait hij dus ook meteen een oor aan. De Rus veroorzaakt namelijk een gele vlag. Dat krijgt wellicht nog een staartje, want sommigen waaronder Alonso lijken desondanks toch een snellere ronde neer te zetten. Teammaat Ocon doet dat niet en valt daarmee buiten de Q2-boot. Maar de grootste verrassing onder de afvallers is niemand minder dan Sebastian Vettel. De Duitser is acht tienden langzamer dan Stroll en gaat na morgen waarschijnlijk met pensioen.

De afvallers: Ocon – Latifi – Vettel – Schumacher – Mazepin

Q2

Mercedes en Red Bull vliegen Q2 als vanouds aan met de gele banden. De twee teams weten stiekem natuurlijk wel degelijk dat ze de snelste zijn. Hamilton duikt een dikke twee tienden onder de tijd van Verstappen. Aha, dus toch, de Merc zit er zoals verwacht in ieder geval bij. Perez gaat op geel naar een tijd die vier tienden langzamer is dan Max. Niet heel verkeerd voor nu, maar de Mexicaan heeft track limits genegeerd. Hij moet dus nog een keer.

Albon of Gasly hadden in dit geval wellicht gekozen voor een poging op softs, maar Perez gaat met zijn ervaring voor een tweede run op mediums. De Mexicaan geeft namelijk zijn team te kennen dat er nog drie tienden in de auto zit. Dat klopt ook, want PER gaat voor P4. Het enige wat dat weer ietsje minder indrukwekkend maakt, is dat Gasly die plek direct afpakt, terwijl ook hij op de mediums staat. Alpha Tauri lijkt op deze baan echt dicht op de grote broer te zitten.

Op het laatst van de sessie verandert er opeens nog het een en ander. Verschillende coureurs vinden extra tijd op de soft. Verstappen is de snelste op de baan, maar maakt zijn ronde niet af. De Ferrari’s gaan toch enigszins verrassend als een duvel uit een doos naar P1 en P2. Op zacht rubber wil de Fezza dus wel. Er zit slechts één duizendste van een seconde tussen de twee rode bolides. Norris, Alonso (jawel!) en Stroll wringen zich ook naar Q3.

Dit alles is helaas wel de pech voor…Perez. Checo wordt teruggedrongen naar een Albonesque P11. Deze hadden ze duidelijk even niet zien aankomen bij Red Bull. Schrale troost voor SP11: hij is niet de slechtste Red Bull, want Tsunoda redt het na zijn indrukwekkende optredens tot op heden nu ook niet in Q2. Hij eindigt op P13. De andere afvallers zijn de Alfa’s en Russell.

De afvallers: Perez – Giovinazzi – Tsunoda – Raikkonen – Russell

Q3

En dan het moment van de waarheid. In een herhaling zien we dat Max ergens over een kerbstone is gerost en er wellicht wat schade is aan de vloer. Gaat hem dat opbreken in het gevecht met Hamilton en Mercedes? Gasly zet als eerste een goede tijd neer met een 1:30.0. Bottas komt daar niet aan, Hamilton wel. En dik. De Merc is een halve seconde sneller. Verstappen zit achter Hamilton op de baan en…gaat harder! Het verschil is met 23 duizendsten van een seconde uiterst klein. Maar ja, sneller is sneller.

Doch er is nog die alles bepalende tweede poging. Eerst kijken we naar Bottas. Die gaat sneller dan hij geweest was in Q1, maar meer zorgen baart ons de paarse sector die HAM noteert. Verstappen gaat gelukkig echter ook nog harder. Dit wordt een nagelbijtertje. Bottas haalt het niet. Hamilton wel, hij gaat naar P1. Maar niet voor lang! Verstappen rost gewoon nog even een dikke vier tienden van zijn eerste tijd af. Daarmee is hij dus ook bijna vier tiende sneller dan Hamilton.

Achter Max en de twee Mercs gaan Leclerc voor P4 en Gasly voor P5. De McLarens stranden op de plekken zes en zeven, met nieuwe man Ricciardo voor Norris. Sainz kan zijn P1 in Q2 geen geweldig vervolg geven bij zijn Ferrari-debuut en strand op P8. Daarachter maken Alonso en Stroll de top-10 compleet. De eerste Red Bull pole dus in Bahrein sinds 2013. Op naar een klinkende zege morgen. @nicolasr heeft er lang op moeten wachten, maar Max is dus toch eindelijk kampioen. Straatfeest!

F1 kwalificatie Bahrein 2021: De volledige uitslag