Techart 992 GT3 is nog een tandje heftiger

De Techart 992 GT3 is precies wat je nodig hebt, als je niet kan wachten op de RS.

Als je een snelle 911 wil, zijn er twee opties. Je kan de 911 Turbo (S) kiezen, waarmee je in alle luxe en comfort naar de horizon kunt katapulteren. Mocht je op een circuit bezig zijn, kom je met een 911 Turbo (S) alsnog god uit de voeten, maar de nieuwe 911 GT3 is dan een passender wapen.

Normaal gesproken is de overtreffende trap de 911 GT3 RS, maar die is nog niet gearriveerd. Tot die tijd kun je bij Manthey (grotendeels eigendom van Porsche) of Techart terecht. De Techart 911 GT3 is een gewone GT3, maar dan met dat beetje extra.

Techart 992 GT3

Niet een chipje erin en klaar, maar een behoorlijke makeover. Ze hebben er een soort RS van gemaakt, eigenlijk. Zo is de Techart 992 GT3 een stukje breder, 15 millimeter per kant dankzij koolstofvezel wielkasten.

Daarnaast is de voorbumper, voorklep (er zit geen motor onder) en een achterbumper nieuw of aangepast. De voorste wielkasten zijn nu voorzien van ventilatie-openingen. Onder voorbumper zien we een enorme splitter.

De achtervleugel is hetzelfde (de GT3 is al behoorlijk heftig), maar er zijn grotere carbon endplates. Je kan alle koolstof onderdelen bestellen in mat carbon of hoogglans carbon.

Enorme wielen

Daarnaast zijn er Formule VII-velgen, uiteraard gesmeed. Het is een breedset én hoogteset. Voor zijn de wielen 9,5 x 20, achter 12 x 21. Deze wielen kun je als je wil ook bestellen voor de nieuwe 992 GTS, aldus Techart. Ook anders: de badge. Er staat nu ‘T E C H A R T’ en de de modelbenaming in acryl.

Je kan uiteraard ook nog je lol op in het interieur. Uiteraard is alles naar wens van de klant aan te kleden. In dit geval is er gekozen voor heel erg veel alcantara, aldus TechArt. We zullen ze op hun woord moeten geloven, want afbeeldingen zijn er (nog) niet van vrijgegeven.

Interesse? Alle onderdelen voor de Techart 992 GT3 zijn leverbaar in de zomer van 2022. De meeste onderdelen passen op de reguliere GT3 evenals de GT3 met Touring Package.

