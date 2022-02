Bizar lange verlenging voor Bahrein in Formule 1

3 jaar? 5 jaar? Fout! Zo ongelofelijk lang blijft Bahrein op de kalender in de Formule 1.

Regelmatig komt het voor dat circuits een aflopend contract verlengen met de Formule 1. In het geval van Zandvoort is bijvoorbeeld getekend voor tenminste 3 races. Daarna volgt er een optie voor verlenging als beide partijen eruit komen. Een normale verlenging is 1 jaar (Barcelona, december 2020), drie jaar (China, november 2021) of vijf jaar (Silverstone, juli 2019). Maar Bahrein heeft er wel heel veel zin in om op de Formule 1 kalender te blijven staan.

Het internationale circuit van Bahrein, dat Qatar en Saudi-Arabië als naastliggende landen heeft, blijft tot en met tenminste 2036 op de kalender van de Formule 1. Een uitzonderlijke verlenging van maar liefst 14 jaar! De eerste race op het circuit in de F1 werd in 2004 verreden.

Bahrein belangrijk voor Formule 1

Bahrain International Circuit blijkt voor de F1 ook steeds belangrijker te worden. In 2020 werden er bijvoorbeeld verschillende configuraties van de baan gereden. En straks over een paar weken is het circuit toneel van Formule 1-tests. Om nog maar te zwijgen over de allereerste race van dit jaar. Niet Australië, maar in Bahrein zwaait de chequered flag straks op 20 maart 2022. In 2021 hadden ze ook al de openingsrace te pakken. In de tussentijd vinden er allerlei innovaties plaats. Doelstelling is dat vanaf dit jaar alle stroom duurzaam moet zijn. In 2030 wil het circuit helemaal CO2-neutraal zijn

Mensenrechten

Net als Saudi-Arabië (en Qatar) is Bahrein niet onomstreden. Jaren geleden kaartten mensenrechtenorganisaties al aan dat de Formule 1 gebruikt wordt om het imago van het land op te poetsen. Ruim 10 jaar geleden waren er grote protesten in het land door de bevolking. Onder andere vanwege onderdrukking vanuit de overheid. In 2021 zei Lewis Hamilton nog dat de F1 de status omtrent mensenrechten in het land niet kan negeren.