GP Bahrein VT1: wat gebeurde er allemaal?

Wat gebeurde er bij de eerste vrije training van het seizoen?

Het F1-seizoen is nu ein-de-lijk begonnen. De eerste meters van de GP van Bahrein zijn verreden en we kunnen daar heel erg zinnige dingen over zeggen. Net als mijn zus na een schotel Chili Con Carne was het heel erg winderig. Daarnaast was het er ook nog vrij warm.

Misschien wel opmerkelijker: de auto’s hebben nog steeds last van porpoising. Dat niet alleen, sommige auti’s kunnen er slecht tegen. In eerste instantie ging het mis met bij Alpine, waarbij een groot deel van de zijkant van de auto van Esteban Ocon weggerukt werd. Later trilde er ook nog een Mercedes onderdeel de baan op.

Betrouwbaarheid

Zoals onze hoofdredacteur @michaelras zei: ‘de helft van de auto’s gaat de finish niet halen.”. Hij heeft altijd gelijk met de F1-voorbeschouwing, dus we twijfelen absoluut niet aan zijn woorden, zeker niet omdat we zin hebben in een vervroegde vrijdagmiddagborrel.

Pierre Gasly was het snelste deze middag. Met name de Ferrari’s zagen er heel erg goed uit. Bij mercedes lijkt het nog steeds niet helemaal 100% te gaan, maar ze zijn echt niet traag ofzo. Reken maar dat ‘ie zich sowieso in de top 3 nestelen en wellicht dat ze zou een. inspirerend wonder hebben verricht voor Hamilton. Hülkenberg had aanvankelijk even wat moeite met de auto, met name bij het aanremmen. Uiteindelijk kon hij meer dan uitstekende tijden rijden voor iemand die er net inspringt.

Uitslag GP Bahrein VT1:

Pierre Gasly (1:34.193) Charles Leclerc (0.364) Carlos Sainz (0.418) George Russell (0.436) MAX VERSTAPPEN (0.549) Lance Stroll (0.621) Lewis Hamilton (0.750) Fernando Alonso (0.807) Yuki Tsunoda (0.835) Sergio Pérez (0.857) Guanyu Zhou (0.860) Esteban Ocon (0.958) Nicholas Latifi (1.451) Niko Hülkenberg (1.622) Alexander Albon (1.730) Lando Norris (2.111) Daniel Ricciardo (2.209) Mick Schumacher (2.342) Kevin Magnussen (2.611) Valtteri Bottas (-)

De volgende vrije training begint om 16:00!

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de GP Bahrein 2022!