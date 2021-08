GP België 2021: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs over de GP België 2021 in één overzichtelijk artikel.

Hehe, eindelijk! Na een periode van 4 weken is het eindelijk weer tijd voor een ouderwetse F1 race! Er staat een interessante triple header op komst. We hebben België, Zandvoort en Italië achter elkaar! Die heren moeten wel werken voor hun zuurverdiende geld.

Hamilton staat op dit moment voor in het kampioenschap, evenals Mercedes. Bij beide teams is duidelijk dat er een onbetwiste leider is. Het zou maar zou kunnen dat het team met de beste nummer 2 uiteindelijk aan het langste eind trekt.

Agenda GP België 2021

Maar wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren? We nemen alles met je door en beginnen met de data en tijden:

27 augustus

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

28 augustus

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

29 augustus

15:00 – 17:00 | Race

GP België

De Grand Prix van België was voorheen altijd de Grand Prix die het dichtste bij Nederland werd gehouden. Gezien het vlak over de grens bij Limburg licht, in de contreien waar de familie Verstappen vandaag komt, kun je het bijna zien als de thuisrace van Jos en later dus ook Max. Dat wil niet zeggen dat er altijd gereden is op Spa-Francorchamps. Zo werd er in 1972 en 1974 gereden op Nivelles.

Daarnaast was het circuit van Zolder ook geregeld het strijdtoneel. In 1973, 1975 tot en met 1982 en in 1984 werd er gereden op deze baan. Sinds 1985 zien we de auto’s op Spa Francorchamps. In 2003 en 2006 werd de GP van België niet gehouden, vanwege wat onenigheid met de organisatie.

Het circuit: Spa-Francorchamps

Dat is logisch, want in principe maakt Spa-Francorchamps de Formule 1. Het is een heldenbaan die elke raceklasse meer glans geeft. Waarschijnlijk moet je daarvoor je duur betaalde voiture op een plaggen-veld tot de assen in de modder parkeren, betaal je een godsvermogen om op een paar harde planken te kunnen zitten om vervolgens na een patatje van 25 euro met een blikje drinken voor 10 euro huiswaarts te kunnen keren.

Maar het is het waard. Het is immers de mooiste race van de kalender. Zowel voor de toeschouwers als voor de rijders. In Eau Rouge worden de mannen van de jongetjes onderscheiden. Er zijn veel inhaalmogelijkheden. Daarnaast is het weer er bijna altijd onvoorspelbaar. Soms is het aan de ene kant kurkdroog, terwijl het aan de andere kant regent. Wel even een dingetje om rekening mee te houden: het is het langste circuit van de kalender, dus worden er de minste rondjes gereden. Reken dus op een 1-stop strategie.

GP België: resultaten van 2020

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar zolang die Mercedes zo hard gaat, levert het wel een goede indicatie.

Hoe ging het ook al weer met de kwalificatie van de GP België 2020?

Lewis Hamilton pakte pole position met een tijd van 1:41.252, voor Bottas en Verstappen. Het verschil tussen Lewis en Verstappen was 8 tienden van een seconden. Een gigantisch gat.

Wie reed de snelste raceronde van de GP ban België 2020

Daniel Ricciardo. Hij reed in ronde 44 (de laatste ronde) op verse banden de snelste tijd van 1:47.483

Hoe zag het podium van de GP van België 2020 eruit?

Hamilton won de race met overmacht. Bottas zat erachter, Verstappen volgde op gepaste afstand.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van België 2021?

Dezelfde banden als de vorige race. Dus de C2, C3 en C4 banden, waarbij C2 wit is, C3 geel en C4 rood.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van België 2021:

Hetzelfde als in Nederland: 20 graden, niet al te veel wind en af en toe kans op een bui. Er is het hele weekend meer dan 70% kans op regen. Maar om eerlijk te zijn: reken maar op een laf miezerbuitje bij het spelen van het Britse volkslied. Uiteraard hopen we op het Wilhelmus na een flinke hoosbui.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP van Hongarije 2021?

Dat is een goede vraag! Lewis Hamilton is beter de zomerstop ingegaan. Een keer kegelde hij Verstappen van de baan, de andere keer deed zijn teamgenoot het voor hem. Verstappen heeft de afgelopen 2 races 2 puntjes gepakt, Hamilton 43. Hamilton kan lekker als klassementsleider de race aanvangen. (check hier de stand na de GP Hongarije 2021). Sowieso is de kans groot dat Mercedes gewoon weer gaat winnen hier.

Qua snelheid doen ze al lange tijd prima mee. In Hongarije was Red Bull ook niet in staat om een vuist te maken tegen Mercedes. Voor Verstappen zou dit betekenen dat het gaat om P2 of P3 als Bottas een redelijke dag heeft. Aan de andere kant.

Waar kan ik de GP van België 2021 volgen?

Er zijn drie manieren om de race te kunnen bekijken. We nemen ze met je door!

F1 TV

Wat je in principe moet doen als F1-liefhebber is een abonnement afsluiten bij F1TV. Dan heb je alles wat met F1 te maken heeft onder één knop. Het werkt ideaal. Je kan overal de trainingen, kwalificaties en de race volgen. Het mooie is, is dat je de taal en camerapositie kunt kiezen. Streamen naar je AppleTV of Google Chromecast gaat vrij eenvoudig. Er waren nogal wat storingen, maar de laatste tijd is het prima voor elkaar.

Ziggo

De makkelijkste manier is natuurlijk Ziggo. Je stemt gewoon af op het open kanaal (nummertje 14) en je kunt de race volgen. Met het uitgebreide pakket kun je ook de trainingen kijken. Je kan ook voor 3,99 euro een race bekijken, die je vervolgens van je device kunt streamen op je AppleTV of Google Chromecast.

Streams

Als het echt niets mag kosten, kun je op het internet wat streams vinden. De kwaliteit is niet al te best. Qua resolutie moet je geen 4K verwachten. Of 1080P. Of 720P. Ook moet je even mazzel hebben met de taal. Daarnaast kun je die missie van GTA 5 nadoen omdat je al die popups moet wegklikken. Ook zal er voldoende malware je computer inkruipen. Wil je alsnog streamen? Check dan hier een overzicht van enkele streams.

Wereldwijd toegang tot de beste gratis en betaalde officiële F1-streams

Het is niet altijd makkelijk een goede Formule 1-stream te vinden. Wil je wereldwijd toegang tot de beste legale F1-streams? Of je nou in Nederland of in het buitenland bent, de website VPNoverview (gerund door Nederlanders) heeft handige instructies waarmee je toegang krijgt tot de beste betaalde en gratis F1 streams.

AB redactie voorspelling GP België 2021

Elke race voor de GP doen drie prominenten op de redactie hun voorspelling. Alle drie hebben ze er erg veel verstand van en alledrie ademen ze Formule 1. Toch schatten ze altijd alles compleet anders in. In de tussenstand staat MotoGP-liefhebber en Gibernau-kenner @michaelras bovenaan, dus als je dan toch de overwaarde van je hypotheek gaat inzetten…

Wouter

Verstappen Hamilton Pérez

Het thuiscircuit geeft wat voordeel, maar of het genoeg gaat zijn. Vermoedelijk nipt, waardoor Max er net met de zege vandoor kan gaan. Regen of crashes kunnen nog wat roet in het eten gooien, maar ik ga toch voor het voorspelbare rijtje. Wouter, doet Stavelot gewoon volgas

Michael

Hamilton Verstappen Russell

Nog een keertje ‘thuisvoordeel’ voor Max dit seizoen. Na Monaco, Oostenrijk en straks Zandvoort. Maar daar hoor je niemand over ;-)

Als het droog blijft wordt het toch saai in Spa denk ik. Als het regent wordt het gezellig rommelig. En het regent altijd in de Ardennen helaas. Dus ik gooi het op een tactisch spel/gepruts met banden wisselen. Daarmee wordt het volgens mij een loterij waarin Max en Lewis gaan vechten om die overwinning en er een onverwachte 3e op het podium terecht komt.Ik ga voor Lewis, Max en Russell. Michael, neem Blanchimont met beleid

Jaap

Hamilton Pérez Ocon

Na vier weken wachten eindelijk weer eeb Grand Prix op de kalender, heerlijk. We vallen dan ook nog eens met de neus in de Waalse beurre, want er wordt gereden op het fraaie circuit van Spa-Francorchamps. De geur van benzine en dennenwoud knalt je tegemoet zoals het heurt op een echt circuit. Helaas dampt na de race ook de geur van urine uit dat woud als je terugbeent naar het knollenveld waar je auto staat. Maar ach, dat mag de pret niet drukken.



Onze held Max Verstappen reed op Spa Francorchamps ooit een ronduit briljant weekend in de F3. Hij won drie van de drie races en haalde Esteban Ocon in op een manier waar de Fransman nu soms nog zwetend van wakker wordt. In de F1 heeft het echter nooit zo willen lukken voor VER op deze baan, ook niet toen die nog VES heette. Is dan toch de druk van het ‘thuisrijden’ stiekem hoog?



Na twee eliminaties door Mercedes, hoop ik dat Verstappen dit jaar de ban breekt, maar ik verwacht van niet. Max valt uit met pech, Hamilton wint op een halfnatte baan. Perez wordt tweede en de door zijn overwinning losgekomen Ocon derde. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Rusland in 2018 zal ik het zelf allemaal echter niet direct meekrijgen. Mijn broertje heeft namelijk geen rekening gehouden met de F1 kalender voor zijn trouwdag. Geen spoilers sturen dus aub!1!! Jaap, ontkent het bestaan van de Busstop chicane

Autoblog zal dit weekend uiteraard verslag doen van de kwalificatie en race.