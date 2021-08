Motor Verstappen afgeschreven, wissel onvermijdelijk

De Honda motor van Verstappen is nu definitief helemaal afgeschreven. De wissel plus gridstraf komt er sowieso aan.

The gift that keeps on giving. Het is waarschijnlijk hét moment van het Formule 1-seizoen 2021. Hamilton die al ondersturend Verstappen onbedoeld een tikje tegen de achteras geeft. De gevolgen zijn inmiddels bekend.

Hamilton wint op miraculeuze wijze de race, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis kan. Maar het ging verder dan dat. Dankzij de budget-cap moet er bij Red Bull geld naar prijzige reparaties gaan, terwijl het team dat liever besteed aan upgrades. Oh, en dan is er nog de motor.

Motor Verstappen afgeschreven

De motor heeft namelijk ook schade opgelopen. Aanvankelijk dacht Honda dat ze er wel mee konden werken. Het blok werd gebruikt tijdens de vrije trainingen en kwalificatie van de GP van Hongarije. Echter, bij de race werd de motor voor de zekerheid toch vervangen.

Nu is het helaas helemaal duidelijk dat de Honda-motor absoluut niet meer gebruikt kan worden. Dat is extra wrang omdat het blok behoorlijk ‘vers’ was. Elk seizoen mag een team slechts 3 motoren inzetten. Per wissel daarboven krijg je 10 plaatsen gridstraf. Het is zuur voor Red Bull, want ook Sergio Pérez krijgt definitief een nieuwe motor. Dit na de averij die hij op liep bij de start van de GP van Hongarije.

Incasseren

Nu de motor van Verstappen helemaal is afgeschreven, is het alleen nog de vraag: wanneer ga je die gridstraf incasseren? De GP van België lijkt namelijk een uitgelezen kans. Op die baan is het namelijk goed mogelijk om in te halen. Er zijn diverse punten waar dat mogelijk is, zeker als Verstappen met iets minder vleugel rijdt dan de rest.

Oh, en een adviesje van ome @jaapiyo: wissel meteen in Monza nóg een motor. Dan heb je een extra motor in de poule en een tactisch voordeel (of minder groot nadeel, het is maar hoe je ernaar kijkt). Daarbij zijn Spa en Monza beide banen waar de kans relatief gezien groter is dat Lewis Hamilton maximaal scoort in de snelle Mercedes.

