GP Frankrijk 2022: tijden en wat je moet weten

Het is vrijdagochtend, dus je krijgt alle informatie over de GP Frankrijk 2022!

Na twee enorm lange weken sinds de race op de Red Bull Ring (check hier de stand na de GP Oostenrijk 2022) is het eindelijk zover! De Grand Prix van Frankrijk staat voor de deur! Grand Prix is een Frans woord, dus veel toepasselijker wordt het niet.

We hebben alle relevante informatie over de race van het komende weekend voor je. Voordat we aftrappen, hebben we het tijdschema:

Agenda GP Frankrijk 2022

22 juli

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

23 juli

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

24 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Frankrijk

Frankrijk hoort op elke autosport-kalender te staan. In principe is het hele concept van autosport Frans. Ironisch genoeg was het idee om zo de betrouwbaarheid van auto’s aan te tonen. De eerste Grote Prijs van Frankrijk werd in al in 1906 gereden op Le Mans. U ziet, autosport is een Frans dingetje.

Sinds de invoer van de ‘officiële’ F1 wereldkampioenschappen, is er gereden op diverse circuits, zoals Reims, Rouen, Charade en Le Mans. In 1917 deed men voor het eerst Paul Ricard aan en in 1974 racete men in Dijon. In de jaren ’90 (vanaf 1991 om precies te zijn), was Nevers-Magny Cours het podium van voor de Franse GP.

Die baan was vrij saai. Niet alleen vanwege het gebrek aan spektakel, maar ook omdat de baan zich bevond in de middle of nowhere. Na het seizoen van 2009 keerde de Franse GP voorlopig niet meer terug. Pas in 2018 maakte deze zijn rentree, maar wel op een nieuwe baan.

Het circuit: Paul Ricard

Sinds 2018 rijden de heren coureurs namelijk op Paul Ricard. De liefhebber van de betere Pastis zal die naam herkennen. De naam heeft het circuit dan ook te danken aan de Pastis-fabrikant uit Marseille. Net als de tweede Nürburgring (GP Strecke) is Paul Ricard uit een tijd afkomstig waarin men probeerde de sport veiliger te maken. Dat resulteert in een nogal saaie baan met hele ruime uitloopstroken waar bijna geen ongevaarlijke situaties mogelijk zijn. Dit resulteert vaak in vrij saaie races.

Het circuit is 5.842 km lang en de coureurs rijden met de klok mee. In totaal worden er 53 ronden gereden. Ondanks enkele bochten-secties is het stiekem een baan waar vermogen en topsnelheid belangrijk is. Het is ongeveer 13 uur rijden van Utrecht als je er naar toe wil. In tegenstelling tot Magny-Cours is er hier meer te doen als je het met een vakantie wil combineren.

GP Frankrijk: resultaten van 2021

Om een idee te krijgen voor de aanstaande race, blikken we nog eventjes terug naar het afgelopen jaar. We moeten sowieso even aantekenen dat sinds de nieuwe regelgeving in 2022 de auto’s behoorlijk anders presteren en je dus geen herhaling van vorig jaar hoeft te verwachten.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP Frankrijk 2021?

Het was vorig jaar enorm spannend tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen pakte pole met 1:29.90 en was dik twee tienden sneller dan Hamilton in Q3. Bottas was 3, Pérez 4.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP Frankrijk 2021?

Max Verstappen! Tijdens ronde 35 liet hij een tijd van 1:36.404 noteren. Lang leve verse banden.

Hoe verliep de race van de GP Frankrijk 2021?

Dat was een leuke race! Ondanks dat Verstappen pole position had gepakt, was in de race duidelijk dat de Mercedessen nét wat meer snelheid hadden. Belangrijker is dat de bandendegradatie beter voor elkaar was op deze baan voor Mercedes. Red Bull haalde Verstappen voor een tweede keer naar binnen voor een extra snelle laatste stint. Deze pakte goed uit, want aan het einde van de race verschalkte Verstappen Hamilton.

Wat je moet weten over de GP Frankrijk 2022

Ondanks dat de race nog moet plaatsvinden, hebben we al de nodige informatie en weetjes voor de komende race voor voor je. Helemaal gratis!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Frankrijk 2022?

Pirelli neemt de C2, C3, C4 mee. C2 is wit (hard), C3 is geel (medium) en C4 is rood (soft). De gemiddelde bandencompound dus. Normaal gesproken is het een eenstopper, maar zoals Verstappen bewees kun je ook een gokje wagen. Nu we nieuwe banden hebben (18 inch) die op een andere manier slijt, valt het nog maar te bezien of het een winnende strategie is. Leuk weetje: in 2019 werd hier voor het eerst gereden met 18 inch F1-banden (Sergei Sirotkin mocht ze uitproberen in de Williams).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Frankrijk 2022?

Het wordt heel erg warm, het hele weekend. Elke dag wordt het zo’n 34 graden en blijft het helemaal droog. Is er dan nog iets dat de race interessant kan maken qua weer? Jazeker! De wind! Die staat op vrijdag en zaterdag helemaal stil, maar op zondag is het windkracht 2-3. Op Paul Ricardo is er weinig ontkomen aan qua wind. Gezien het feit dat het meer windkracht 2 dan 3 is, verwachten we niet dat men er heel erg last van heeft.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Frankrijk 2022?

Dit seizoen heeft hij meer kans om te winnen dan ooit. Sterker nog, dit jaar heeft hij vaker gewonnen dan welk ander seizoen dan ook. In principe kan Verstappen deze race ook winnnen. De Ferrari lijkt op het moment ietsje sneller te zijn en vooral iets beter voor de banden qua slijtage. Echter, dat kan soms per band schelen.

Bij Ferrari heeft hij duidelijk het meeste te duchten van Charles Leclerc, maar vorige race in Oostenrijk zag het er lang naar uit dat Verstappen als derde zou eindigen. Bij Red Bull hebben ze de betrouwbaarheid beter onder controle. Dat niet alleen, ook in strategisch opzicht zijn ze vaak resoluter. Dat pakt vaak goed uit.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Frankrijk 2022?

Verstappen is de grote favoriet met 13/10, maar Leclerc doet er niet veel voor onder (17/10). Bijzonder, men verwacht meer van Hamilton dan van Sainz en meer van Pérez en Russell (!) dan van Sainz.

Waar kan ik de GP Frankrijk 2022 volgen?

Het is 2022 dus er zijn vele mogelijkheden om op de hoogte van de race te blijven. We nemen de opties met je door.

VPN

Legale streams zijn goedkoop en vaak best goed. In Europa zijn er twee deugdelijke opties, RTL Luxembourg of ORF (Oostenrijk). Die laatste heeft altijd de dappige Helmut Marko-quotes. Smullen!

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Net zo goedkoop als een VPN, maar niet helemaal perfect. Met de streams kun je de race gratis volgen. Soms zit er wel een redelijke vertraging in qua uitzending. Ook is de beeldkwaliteit niet denderend en moet je maar hopen dat de gesproken taal je aanstaat. Maar hey, het is gratis! Hier hebben we een zwikje streams voor je.

ViaPlay

In Nederland is ViaPlay de nieuwe Ziggo. Daar kun je alles van de race volgen. Alle trainingen, de kwalificatie én allerlei voor- en nabeschouwingen. Heel sprankelend is het niet echt (zeg maar echt niet). Maar inhoudelijk valt er weinig op aan te merken en ach, uiteindelijk kun je aan alles wennen. Gratis is het niet: je bent zo’n tientje per maand kwijt. Binnenkort is dat 14 euro per maand.

Grand Prix Radio

In alle bovenstaande gevallen, je kan ook dat beeld aanzetten en dan gewoon Grand Prix Radio het geluid laten verzorgen. Dan krijg je namelijk het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij.

F1TV

F1TV is ook een mogelijkheid. In principe is dat meer voor de doorgewinterde fan. Althans, die zal de functies kunnen waarderen. Je kan de telemetrie bekijken tijdens de race of bij elke coureur meekijken. Ook de rest van de programmering is erg leuk. Bonus: je kan enorm veel races terugkijken.

Wat verwachten de Autoblog Experts?

De heilige drie-eenheid op de redactie volgen de Formule 1 al sinds ze Olvarit in hun mond plamuren. Daardoor weten ze van de hoed en de rand. Tenzij ze er naast zitten, voorspellen ze het altijd perfect.

Wouter

Leclerc Verstappen Sainz

Als er één merk tegen hitte kan, is het Ferrari. Of is het dan niet meer warm? Ach ja, ik gok op Leclerc. Wouter, is op vakantie en houdt het kort vandaag.

Michael

Leclerc Sainz Pérez

Frankrijk, het land waar de inwoners zelf nog te beroerd zijn om een tolkastje te kopen zodat ze voor mij in de ik staan bij het betalen na 100k m op de Route du Soleil, i.p.v. het Telepass poortje te nemen.



Maar ook het land waar ze langs diezelfde autoroute het vertikken om snelladers neer te zetten. Verder wel een leuk land hoor. En goed dat Ecclestone z’n ex nu de baas is over Paul Ricard. Hoeft de GP tenminste niet gecancelled te worden vanwege de bedenkelijke uitspraken van Bernie.



Ik gooi het in deze Hollywood thriller even op een succesperiode van Charles met een uitvalrace voor Max. Michael, heeft waarschijnlijk wat Pastis gedronken.

Jaap

Sainz Verstappen Hamilton

De Grand Prix van Frankrijk, samen met die van Roeslân is het toch wel de eerste waarvan je hoopt dat ‘ie van de kalender weggeblazen wordt door een ferme Mistral. Naar verluidt gaat dat wellicht eerder dan later gebeuren, maar dit weekend wordt er in ieder geval nog geracet. En ach, vorig jaar kregen we door verschillende pitstopstrategieën op zich een best leuk eindstuk voorgeschoteld… Velen verwachten dat Mercedes de show gaat stelen op het uitermate vlakke asfalt van Paul Ricard, maar het is natuurlijk Carlos Sainz die wint. Vorige race was hij immers uitgevallen, dus deze race is het weer de beurt aan Leclerc. Verstappen wordt tweede voor Sir Lewis. Jaapiyo, zit er een keer niet naast.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Gebeurt er wat spannends tijdens de vrije trainingen, dan houden we je uiteraard op de hoogte!