Autodiefstal in Nederland gaat de verkeerde kant op

Het is niet denderend gesteld met de autodiefstal in Nederland. Met name als je een niet al te nieuwe auto hebt zijn de nieuwe cijfers bedroevend.

De autodiefstalcijfers laten al jarenlang een dalende trend zien. Al 20 jaar lang dalen deze. Auto’s worden telkens moeilijk c.q. omslachtiger om te stelen. Uiteraard kun je het nooit helemaal voorkomen, maar het is goed om te zien dat de afgelopen 20 jaar de cijfers qua diefstal dalende zijn.

Nou ja, ‘zijn’. Dat is nu dus ‘waren’. Want er is een belangrijke kentering gaande: namelijk een forste stijging qua autodiefstal. Dat meldt het LIV, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Er werden in het eerste halfjaar van (H1) van 2022 namelijk meer auto’s gestolen dan in het eerste halfjaar van 2021. De stijging is namelijk 13%.

2.900 auto’s

Er werden in het eerste halfjaar van 2021 precies 2.900 personenauto’s gestolen. Daarnaast werden er 646 bedrijfswagens ontvreemd. Het aantal gestolen vrachtwagens bleef gelijk: 17 vonden onvrijwillig een nieuwe ‘eigenaar’.

Wellicht komt dat door het hoge terugvindpercentage van 56%. Overigens is het geen slecht idee om je motorfiets beter te beveiligen. Niet alleen nam de diefstal daarin toe (+39%, 817 stuks), het terugvindpercentage is met 19% juist relatief laag.

Met name iets oudere auto’s

Worden de nieuwe auto’s dan minder goed beveiligd? Nee, dat is het niet het geval. In de categorie 0 tot 3 jaar oud zijn er juist minder voertuigen gestolen. De grootste stijging (28%) was in de categorie 3 tot 5 jaar oud. Met name de oudere duurdere auto’s zijn kennelijk vrij eenvoudig te ontvreemden.

Overigens werden niet alleen auto’s meer gestolen, ook motorfietsen (+39%), bromfietsen (+38%) en bedrijfswagens (+32%) groeiden in populariteit bij het dievengilde. Tenslotte de trekker: daar werden er slechts 37 van gestolen.

Overigens is niet alleen het aantal gestolen auto’s een dingetje, ook de auto-inbraken namen toe dit jaar.