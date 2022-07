Stand na GP Oostenrijk 2022 en 7 dingen die ons opvielen

Hij is er weer, de stand na de GP Oostenrijk 2022. Hoeveel punten staat Verstappen nog voor na het afgelopen weekend? lees het hier?

De Grand Prix van Oostenrijk 2022 was niet extreem vermakelijk, maar voldoende onderhoudend voor de gemiddeld autosportfan. Voor de liefhebber was er voldoende te smullen. De race kende diverse hoogtepunten. Waaronder drie hele inhaalacties van Leclerc op Verstappen. Er was geen moment kans dat Verstappen de race zou gaan winnen als alles normaal zou verlopen.

Uiteraard hebben wij het weekend weer voor je samengevat, zodat je in de worstenbroodjes-corner precies van de hoed en de rand weet. Naast de stand na de GP van Oostenrijk 2022, waren er weer enkele dingen die ons opvielen.

Strijd om de leiding!

Ondanks dat het vrij duidelijk is dat het dit seizoen tussen Leclerc en Verstappen gaat, bleef actie op de baan vaak uit. Maar eindelijk komen de twee titanen elkaar wat vaker tegen nu de auto’s van beiden minder vaak uitvallen. Niets te nadele van Verstappen, maar het was geweldig om te zien dat dit keer Charles Leclerc terug kon slaan op de baan.

Charles Leclerc

Daarom even een speciale vermelding voor Charles Leclerc. Gekscherend wordt gezegd dat de grootste tegenstander van de Leclerc Ferrari is. De betrouwbaarheid én de vreemde beslissingen van het team hebben Charles parten gespeeld. Maar als die auto heel blijft en er geen missers aan de pitmuur worden gemaakt, is Leclerc bijzonder snel. Sneller dan Verstappen dit weekend, althans, in de hoofdrace.

Ferrari

Ondanks dat Ferrari overwegend de snelste auto van het veld heeft – zeker op deze baan – is het de betrouwbaarheid die roet in het eten gooit bij de Italianen. Carlos Sainz kreeg weer te maken met een niet functionerende auto, terwijl in Spanje bijvoorbeeld Leclerc in leidende positie uitviel. Dat zijn dure punten om te verliezen, terwijl Red Bull tijdens een off-weekend alsnog de sprintrace wint, de snelste ronde pakt en de tweede plaats. Dat moet pijn doen bij team rood.

Close racing

Niet elk proefballonetje van de FOM pakt goed uit. Maar de nieuwe auto’s zijn geweldig als het gaat om close racing. Ze kunnen veel dichter bij elkaar rijden dan vorig seizoen. Precies wat we wilden. Zowel aan de leiding van de race als in het middenveld gaat het los, misschien wel vooral in het middenveld. De strijd tussen Magnussen, Norris, Alonso en kornuiten was episch.

Fernando is een held

Vaak zeuren we er een beetje om als een coureur te lang door gaat met racen. In sportief opzicht voegden veelrijders als Raikkonen, Barrichello en zelfs Schumacher in hun nadagen niet zoveel toe. Bij Fernando Alonso zou je hetzelfde kunnen verwachten, maar niets is minder waar. Wat doet hij het dit seizoen geweldig. Stiekem heeft Ocon veel meer punten, maar Alonso weet zich meer en meer in de kijker te rijden. En hoe! Als een soort Zlatan Ibrahimoviç blijft Alonso bijzonder vers. Het grappige is: de jonge Ocon rijdt juist heel anoniem, maar pakt dus wel die punten. Ook weer in Oostenrijk met een vijfde plek.

Mick Schumacher kruipt uit zijn schulp

Mick Schumacher heeft altijd de tijd nodig om te wennen aan een raceklasse. In het tweede jaar gaat het altijd beter. De eerste races dit seizoen had de Duitser een grote dobber aan zijn teammaat. Nog altijd lijkt Magnussen ietsje sneller, maar Schumacher begint nu telkens beter te presteren. In Canada ging ‘ie lekker, in Engeland pakte hij zijn eerste punten en dit weekend was er weer een prima kwalificatie en een puike sprintrace, hoewel die laatste helaas net geen punt opleverde. In de race maakte Mick dat goed, door de zesde positie te pakken. Magnussen eindigde op plaats acht, dus die Haas auto’s zijn niet verkeerd als de ze de finish zonder problemen halen.

Eerste P2 voor Verstappen

Voor het eerst haalt Max Verstappen dit jaar de tweede plaats! Dat was nog niet gebeurd. Meestal wint Verstappen de race of valt hij uit (op een P3 in Monaco en P7 in Engeland na).

Rijderskampioenschap

Er gebeurt een hele hoop in dit overzicht. Door de winst (en het uitvallen van Pérez) stijgt Leclerc naar de tweede plaats. Esteban Ocon reed onzichtbaar, maar was snel en stijgt nu naar P8, voorbij aan Bottas. Ricciardo maakt een sprongetje van 14 naar 12. Schumacher stijgt van 17 naar 15.

De stand na de GP Oostenrijk 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Pérez Red Bull 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes 128 6 Lewis Hamilton Mercedes 109 7 Lando Norris McLaren 64 8 Esteban Ocon Alpine 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 29 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Daniel Ricciardo McLaren 17 13 Pierre Gasly AlphaTauri 16 14 Sebastian Vettel Aston Martin 15 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 5 18 Alexander Albon Williams 3 19 Lance Stroll Aston Martin 3 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Het uitvallen van Sainz doet met name hier pijn: in de stand om de constructeurstitel. Eindelijk kon Ferrari goed inlopen op Red Bull met een bijna zekere P2. Dat gebeurde echter niet. Ironisch maar waar, omdat ze simpelweg bijna niet uitvallen, scoorde Mercedes het beste dit weekend! Bijzonder is dat Alpine nu McLaren heeft bijgehaald: beide staan op 81 punten en Alpine lijkt het meeste momentum te hebben. Haas klimt een stapje ten koste van AlphaTauri, dat een bijzonder ongelukkig weekend kende. Ondanks de zeer constant presterende Latifi, blijft Williams steken op drie puntjes.

De stand na de GP Oostenrijk 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 359 2 Ferrari 303 3 Mercedes 237 4 McLaren Mercedes 81 5 Alpine Renault 81 6 Alfa Romeo Ferrari 51 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 18 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Ocon kon weer ietsje inlopen op Alonso in het kwaliduel (qua punten staat de Fransman behoorlijk voor). George Russell was langzamer dan Hamilton, maar loopt desalniettemin ietsje uit op de veteraan omdat hij voor zijn crash wel een competitieve tijd op de klokken had gezet en Hamilton niet. Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier NIET over de resultaten van de sprintrace, maar van de kwalificatie op vrijdag! Sinds dit jaar geldt degene die daarin het snelste is immers officieel ook als de man (m/v/i) die pole heeft gehaald.

De stand na de GP Oostenrijk 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (5) George Russell (6) Red Bull Max Verstappen (8) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (9) Carlos Sainz (2) McLaren Lando Norris (7) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (7) Esteban Ocon (4) AlphaTauri Pierre Gasly (7) Yuki Tsunoda (3) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (6) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (8) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (7) Guanyou Zhou (3) Haas Kevin Magnussen (8) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

De Red Bull RB18 was niet denderend met een volle tank. Halverwege de race ging het al beter, alhoewel de Ferrari alsnog veel sneller was. Desalniettemin was het Verstappen die in de slotfase de snelste was over één ronde.

De onderlinge stand na de GP van Oostenrijk 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 3 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Lewis Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

Niet een mazzeltje, maar een heel erg puik weekend. We hadden het net al eventjes over hem, maar wat Mick Schumacher heeft gepresteerd dit weekend, is indrukwekkend. Kwalificatie: prima. Sprintrace: puik (maar geen punten). Race: uitmuntend. Een zesde plaats pakken is erg knap. natuurlijk, er viel een Red Bull en Ferrari uit die er normaal gesproken wel voor zit, maar dan nog is P6 erg goed. Alsof je in 2001 P6 pakt met een Arrows-Asiatech op Oostenrijk. Terechte Driver of the Day (en weekend) voor Mick Schumacher!

De onderlinge stand na de GP van Oostenrijk 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1

Heeft de redactie de GP van Oostenrijk 2022 goed voorspeld?

Nee Ondanks dat de heren er nooit naast zitten, hadden ze het nu niet helemaal bij het juiste eind. Jaap had Pérez en Sainz verwacht. Dat ging dus mis, maar hij had Hamilton dan weer goed op P3! Daardoor sprokkelt Jaap dit weekend alsnog de meeste puntjes. Michael had Leclerc en Verstappen net verkeerd om, maar wel allebei op het podium. Wouter zat met zijn hoofd al in Zuid-Frankrijk waarschijnlijk.

De stand na de GP Oostenrijk 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 38 Wouter 36 Jaap 25

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Frankrijk worden verreden op 22 juli om 14:00.