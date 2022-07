Koop een Mercedes waarmee veel boeven gevangen zijn

Met deze Mercedes B-Klasse op Marktplaats zullen vast vele boeven gevangen zijn. Dat geeft een grote hint voor de origine van deze B.

Afgelopen week berichtte collega @machielvdd over het Tsjechische politiekorps, waar ze een blubberdikke BMW 5 Serie aan het arsenaal hebben toegevoegd. Toch heeft Nederland het ook wel goed voor elkaar qua dienstauto’s. De Audi A6 is best een coole stationwagon die ook nog eens flink veel dieselpower op de weg zet, en eigenlijk is de B-Klasse voor lichter werkt niet eens een heel slecht idee. Hoge zit, MPV-ruimte en dat alles in een compacte auto die voor stadscentra niet aanvoelt als een reus.

Mercedes B-Klasse voor de politie

Toch is er ook de nodige kritiek geweest op de Mercedes B-Klasse, vanuit de politie zelf. Agenten zaten er niet altijd lekker in en de oliepan ligt betrekkelijk laag, waardoor een B-Klasse die het in zijn broek doet vaker voorkwam dan nodig. Ook de hoge middenconsole was niet altijd je van het. Desalniettemin heeft de politie toch weer nieuwe B-Klasses aangeschaft (generatie W247) waarmee de auto’s van generatie W246 langzaam maar zeker met pensioen mogen. Dat verklaart waarom deze witte Mercedes B-Klasse op Marktplaats ons bekend voorkomt.

Deze Mercedes B-Klasse is namelijk een ex-politieauto. Hoe weten we dat zo zeker? De witte kleur, de wieldoppen met tie-wraps, de extra spiegels, de versterkingsbuizen aan de zijkant en de motorisering (B 220d), precies zoals de politie ze had. Ook is deze B-Klasse met kenteken SV-993-Z met een snel rondje googelen te vinden in zijn volledige politie-uniform.

Kilometerstand

We kwamen deze Mercedes B-Klasse op Marktplaats op het oog door zijn kilometerstand. Dit is namelijk de auto van ná 2018 met de hoogste kilometerstand op Marktplaats, bedrijfswagens niet meegerekend. In zijn vierjarige carrière voor de hermandad klokte deze B-Klasse 330.514 kilometer. Ze hadden het er maar druk mee. Een voordeel van het kopen van een ex-politieauto is dat al het onderhoud tijdig en grondig is gedaan, de auto’s moeten immers altijd werken. Een nadeel is wel dat de staat ‘zeer goed gebruikt is’. Grove krassen op het multimediascherm, een smoezelig geheel en het lijkt erop dat rechts achterin een ploert het niet helemaal eens was met zijn ritje in deze B, gezien de plekken die bijna tandafdrukken lijken.

Kopen

Maar goed, het is wel een cool verhaal dat je een B-Klasse hebt waar überhaupt ooit ploerten in zijn vervoerd. Wel is de auto nogal, eh, utilitair uitgevoerd. Het Avantgarde-pakket is achterwege gelaten zeg maar, en ook de optielijst is bepaald niet gespekt. Alles voor het vangen van boeven. Deze nobele Mercedes B-Klasse van de politie kun je van Marktplaats plukken voor 7.399 euro.