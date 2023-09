GP Italië 2023 tijden en wat je moet weten

De GP Italië 2023 wordt dit weekend gereden.Lees hier alles wat je moet weten over het raceweekend.

Na de GP van Nederland gaat het Formule 1-circus direct door naar Italië. Daar gaan de heren coureurs voor het laatst in Europa rijden. Daarna bezoekt men alle andere continenten voor de resterende 9 races.

Voor de strijd in het kampioenschap is Monza niet super-relevant (net als alle andere races), maar Monza is een geweldig toneel. In 1988 was de McLaren MP4/4 net zo dominant als de Red Bull RB19: ze wonnen alles. Behalve de race op Monza, die ging verrassend genoeg naar Ferrari. Sowieso hebben we best veel bijzondere overwinningen gezien op Monza. Denk aan de eerste overwinning van Sebastian Vettel in 2007. Of de GP van Italië 2020 die Pierre Gasly won en de GP Van Italië 2021 die naar Daniel Ricciardo ging.

Vrijdag 1 september

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 2 september

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 3 september

15:00 – 17:00 | Race

GP Italië

Italië is dermate mooi dat we minimaal twee keer per jaar terugkomen. In 2020 hadden we zelfs drie races in het mooiste land van Europa. De eerste GP van Italië werd gehouden in 1921 op het circuit van Montichiari (in de buurt van Brescia).

De eerste GP van Italië die meetelde voor het FIA wereldkampioenschap was in 1950. Zowel de race als het latere kampioenschap werden door Giuseppe Farina gewonnen. Sindsdien staat Monza elk jaar op de kalender, op 1978 na. Dat jaar werd Monza opgeknapt. Daarna werd het weer Monza en dat is dit jaar ook het geval.

De Italiaanse GP heeft altijd enorm veel fans, de Tifosi. Die zijn niet zozeer voor een coureur, dan wel een team: de Scuderia Ferrari. Dat team heeft de GP van Italië verreweg het vaakst gewonnen: 20 keer. McLaren won de race 11 keer en Mercedes GP 9 keer, alhoewel 2 daarvan vlak voor de tweede wereldoorlog waren. Statisch gezien is Red Bull niet extreem succesvol hier: ze wonnen de race slechts drie keer: 2011, 2013 (beide Vettel) en vorig jaar (Verstappen).

Het circuit: Monza Autodromo

Zoals het geval is met de mooiste banen, is het al jarenlang hetzelfde. Monza is altijd een hoge snelheidsbaan geweest. De baan wordt met de klok meegereden. Er zijn drie chicanes (Variante del Rettifilo en Variante della Roggia) en die halen bijna alle snelheid eruit, Variante Ascari is een bloedsnelle chicane. Inhalen is erg lastig, maar mogelijk bij de twee langzame chicanes.

Monza is redelijk lang: 5,793 kilometer, dus een race duurt 53 ronden. In principe stopt men ook maar één keer. Omdat de baan zo snel is, is deze race relatief snel afgelopen. De baan is niet heel erg zwaar voor de banden, redelijk zwaar voor de remmen. Er is maar één ding echt belangrijk: maximaal vermogen en minimale drag. De auto’s rijden dan ook met bijzonder weinig vleugel.

GP Italië 2022?

Wat gebeurde er ook alweer de vorige editie? We nemen de hoogtepunten met je door!

Kwalificatie GP Italië 2022

Het was een spannende strijd tussen Ferrari en Red Bull. In Q1 was Verstappen het snelste. In Q2 was dat Sainz maar uiteindelijk was het Leclerc die het snelste was met een tijd van 1:20.1616. Verstappen haalde de tweede tijd en Sainz de derde. Verstappen startte echter van P7, want hij had een gridstraf vanwege een aantal nieuwe motoronderdelen.

Snelste ronde GP Italië 2022

Sergio Pérez reed in ronde 46 een tijd van 1:24.030.

Hoe zag het podium eruit na de GP Italië 2022

De race was uiteraard weer niet zonder controverse, want de safetycarsituatie aan het einde zorgde voor de nodige kritiek, vooral onder degenen die er geen voordeel bij hadden. Horner en Binotto wilden allebei de race uitrijden.

Gek genoeg vond Toto Wolff dat dit de enige juiste manier was om de race te eindigen. De winst ging uiteindelijk naar Max Verstappen, die won voor Leclerc en Russell. Bijzonder: invaller Nyck de Vries pakte P9 in een Williams.

GP Italië 2023

Lees hier alles dat we al weten over de aanstaande GP:

Wat is de stand bij aanvang van de GP Italië?

Het lijkt erop dat Verstappen en Red Bull op koers liggen voor titelprolongatie. Daarachter is het tussen vier teams wel bijzonder spannend.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Italië 2023?

De zachtst mogelijke compounds: C3 is hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Ook past men de ATA toe bij de kwalificatie. Inderdaad, net als in Hongarije. Dit betekent dat men Q3 rijdt op harde banden, Q2 op medium banden en Q3 op softs.

Weersvoorspelling GP Italië 2023

Vrijdag is nog een fraaie dag: 26 graden met een kalme westenwind en een beetje bewolking. Zaterdag wordt het iets minder. Het zal ietsje harder waaien, maar men verwacht enkele lichte buien. De temperatuur blijft 26 graden. Op zondag is er alleen maar meer kans op regen.

Kansen Max Verstappen GP Italië 2023

Tja, als er niets mis gaat dan wint hij de race. Monza is zoals gezegd wel een baan waar een underdog kan winnen, gek genoeg. De Red Bulls hebben een hoge topsnelheid, dus dat komt heel erg goed uit. Ook is er nog niet écht serieuze concurrentie en sowieso niet uit één hoek. Dus ja, de kans dat Verstappen het goed gaat doen is erg groot. Wel briljant: dan heeft hij tien overwinningen op rij.

Wie wordt de verrassing van de GP Italië 2023?

Alexander Albon. De Williams is extreem goed op snelle banen. Het enige nadeel is dat die auto niet werkt met de harde banden. Echter, in tegenstelling tot Spa zijn de hardste banden alsnog vrij zacht. De Williams heeft veel power en minimale drag. Zeker als Albon goed kan kwalificeren (en dat kan hij) voorspellen we een goed resultaat voor hem. Kijk er niet gek van op als hij hier P4 of P5 kan opeisen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Italië?

Ja, ongeveer hetzelfde als de voorgaande races. Het is duidelijk dat Verstappen de favoriet is, maar men heeft niet echt een duidelijk beeld wie daarachter staat. Norris, Leclerc, Hamilton en Alonso zijn de grootste favorieten.

Waar kun je de GP van Italië 2023 volgen?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, alhoewel Monza dan ietsje omrijden is. Er zijn ook diverse meerdere manieren om de race te volgen.

Viaplay

Kijk eens goed naar Viaplay, deze zender. Ultralaat in the game gekomen maar laten nu een geweldige inhaalrace zien. Oh, wacht. Ondanks dat Viaplay in zwaar weer verkeert, doen ze het in Nederland prima. En op zich geldt dat ook voor de zender zelf. Het is allemaal prima, maar wel een beetje duur als het je alleen om de Formule 1 gaat.

F1TV

Als je Formule 1 wil kijken, is F1TV wel ideaal. Je kan dan de race volgen via je smartphone, laptop of AppleTV. Ideaal. Je kan eenvoudig de taal kiezen, dus als je Melroy en die ander even zat bent, schakel je zo naar Crofty. Of Manolo uit Spanje of Helmut uit Oostenrijk. Kan allemaal.

Streams

Er zijn zat streams op het internet te vinden. Ideaal als je een brak beeld wenst met een taal die je niet kan verstaan. Check hier een overzicht met gratis streams die je niet moet gebruiken.

VPN

Maak het je zelf namelijk niet zo moeilijk, een VPN is zoveel makkelijker. In veel gevallen moet je dan betalen, maar er zijn ook gratis VPN-aanbieder die beperkt een service aanbieden. Zorg dan dat je ingelogd bent via Luxemburg (RTL Luxembourg) of via Oostenrijk (ORF).

GP Radio

Olav Mol doet ook verslag en wel via zijn eigen radiostation: Grand Prix Radio. Nu is dat sowieso een leuk radiostation (lekkere oude rockplaten met af en toe F1 nieuws tussendoor). Inloggen moet via grandprixradio.be. Tegenwoordig is het wel een betaalde service, zij het minimaal.

Voorspelling Autoblog redactie GP Italië

Michael

Verstappen Pérez Leclerc

Had ik serieus 0 punten bij de vorige voorspelling? Voor Italië ben ik dus niet zo zeker van mijn zaak. Of ik zeg gewoon dat Max gaat winnen, dan heb ik in ieder geval een zwikkie punten. Ok, dan gewoon Sergio op 2 omdat hij bang is voor zijn stoeltje en terecht! En Carlos op 3 omdat Charles zijn mojo ook kwijt is en Jaapiyo zegt dat de Ferrari’s hier snel gaan zijn. Michael, leest managementboeken.

Wouter

Verstappen Albon Hamilton

De Williams is zo snel, hè? Laten we hopen dat Albon nog verder omhoog kruipt in het veld. Heel realistisch is dat Max ook deze gewoon weer pakt, bij Red Bull schalen ze de aerodynamica gewoon wat af en dan zijn ze niet te stoppen op de lange stukken op hoge snelheid. Bij Ferrari hopen ze wellicht nog op een mirakel, maar ik zie het niet gebeuren voor ze. Wouter, had vorige keer 5 punten.

Jaap

Verstappen Leclerc Albon

Onlangs was ik weer eens een sok kwijt. En toen trof het me als een bakstenen muur: het is weer bijna tijd voor de Grand Prix op het circuit van Monza! Na de spectaculaire race op Zandvoort vorige week, is het deze week de beurt aan een heel ander type baan. Mooi zou het zijn als het weer wel een beetje hetzelfde is, met af en toe een mals buitje. Maar uitgaande van een droge race, ga ik voor Ferrari op P2.



De Ferrari is een draak van een auto die door banden vreet als cookiemonsters door een pak kaakjes. Maar het ding heeft wel veel power en Leclerc heeft weer eens een goede race nodig. Hij gaat dus voor P2. Alexander Albon wordt in de steeds beter wordende Williams derde. Wie er wint mag natuurlijk duidelijk zijn. Dat wordt gewoon Max Verstappen. 10 op rij en het einde nog niet in zicht. Het straatfeest houdt nooit meer op. Als het regent dan gaat Lance Stroll winnen. Maar ja, je kan maar één voorspelling doen. Jaap, kent het Italiaanse volkslied uit zijn hoofd.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren tijdens de vrije trainingen, houden wij je op de hoogte!