Dit gebeurde er allemaal op Monza tijdens VT2

Wie is het snelst op het circuit van Monza: daar kwamen we achter tijdens VT2 van de GP van Italië.

Ferrari staat dit jaar onder druk: eigenlijk kan het team geen fouten meer maken. Dan geven ze namelijk te veel gratis punten weg. Voeg daar nog even aan toe dat het tijd is voor hun thuisrace, en alle ogen staan gericht op de rood/gele bolides van Ferrari.

VT2 GP van Monza

Voorbereidingen in de pits, her en der wat close-ups van speciale stickers die aangebracht zijn ter ere van Koningin Elizabeth en voor de tweede keer vandaag tijd voor actie. Het is tijd voor VT2 voor de GP van Italië op het circuit van Monza.

Begin

Langzaam maar zeker raken de auto’s het Italiaanse asfalt, met Verstappen, Sainz en Perez als de initiële top 3. Max Verstappen blijft nét boven de 1:23 met een 1:23,021, met Sainz en Perez met enkele honderste seconden erachter. Hamilton, Russell, Alonso en Norris haken aan met vergelijkbare tijden. Wel is Leclerc na twee ronden ook onderweg en die pakt gelijk paarse sectoren. Met een 1:22,307 is het dan ook de Monegask die de nieuwe benchmark zet.

Max Verstappen valt aan en noteert een 1:22,303. Op maar 0,004 seconden afstand van Leclerc. Die tijd blijft nog wel even staan terwijl het druk wordt op de baan. Al met al een rustig verloop van het eerste gedeelte van VT2 op Monza. Verstappen duikt de pits in.

Even een momentje voor Valtteri Bottas, die op rode banden rondrijdt. Hij pakt de momenteel vierde tijd, met maar 0,690 seconden afstand van Verstappen. Ook Leclerc heeft even een oepsie in de tweede chicane, waar hij even de auto kwijtraakt en een stukje van de lijn afsnijdt. Tot zo ver het eerste kwartier, want de helft van de grid staat ook weer in de pits.

Midden

Met nog 40 minuten te gaan is het nog steeds een feestje in de pits. Enkel Bottas is nog op de baan, 19 coureurs staan even op standby in hun pitbox. Haas stuurt hun wagens weer de baan op, ook Alonso en Tsunoda volgen. De Hazen blijven echter wel in de onderste helft van de tijden. Met nog 36 minuten te gaan is zo’n beetje iedereen weer op de baan en is het weer tijd voor tijden.

Norris laat zien wat zachte banden doen: met een 1:22,338 pakt hij de momenteel op twee na snelste tijd in VT2 op Monza. Verstappen duikt daarna gelijk voor het eerst onder de 1:22 met een 1:21,807. Maar dan: rode vlag. Mick Schumacher raakt de binnenste curbstone in Variante della Roggia. Wat er gebeurt is niet helemaal duidelijk: de motor kapt ermee en de engineer van Schumacher zegt dat hij de auto moet stilzetten. De sessie is gecanceld totdat de Haas veilig terug naar de thuisbasis is gebracht.

Om 17:35 gaat de sessie weer door, dan zijn er nog 25 minuten over. Daarom duiken gelijk weer een aantal coureurs de baan op.

Eind

Kan iemand nog de tijd van Verstappen evenaren of zelfs kloppen? Ja. Het is Carlos Sainz die met 1:21,664, ook op zachte banden, de snelste tijd van VT2 op Monza neerzet. Wel pakt Leclerc de derde tijd weer en stevenen ook Russell en Norris de tijd van Perez weer voorbij. De Mexicaan moet natuurlijk vechten aan de top, want Max Verstappen gaat zondag wat gridplekken inleveren. Perez blokkeert nog even volledig bij de eerste chicane: die blijft lastig. Ook Leclerc heeft met zo’n 8 minuten op de klok nog even een mislukte rempoging in de eerste chicane. Qua tijden verandert er eigenlijk niks meer en dat levert de volgende tijden op (top 10):