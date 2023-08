Duurste échte Saab van Marktplaats is een snoepje

De duurste Saab van Marktplaats die niet uit de dagen van voorgekauwde GM-rebadges komt is hier en het is een prachtstuk.

Saab mag dan al jaren niet meer onder ons zijn, het sentiment heerst nog steeds. Bij Autoblog hoeven we dan niet eens verder te kijken dan de redactie zelf, waar collega @nicolasr met zijn 9-3 Cabrio zo goed mogelijk bijdraagt aan dat sentiment. Bovendien beweert ‘ie ook nog dat het de mooiste Saab van Nederland is. Hij durft wel, onze Nicolas.

Duurste Saab

Tijd om eens te kijken of er toevallig een mooiere op Marktplaats staat. Dan kom je al vrij snel uit bij de duurste. Dat is overigens nog steeds dezelfde als anderhalf jaar geleden, een 9-4X Aero. Die is ten eerste peperduur vanwege de rompslomp om zo’n auto hier te krijgen, het is ook niet een echte Saab. Goed, er is meer aan verbouwd dan bij de 9-7X bijvoorbeeld, maar het blijft een aardig GM-erige Cadillac SRX-koets met een Saab-neusje. Een nieuw criterium in de zoektocht is dus het elimineren van gerebadgede Chevrolets.

Saab 900 Turbo 16S GT

Dan blijft deze over. Een echte Saab, van toen ze nog grotendeels hun eigen boontjes dopten. Het is een Saab 900 uit 1993, ook nog eens het laatste jaar van deze generatie 900. Maar er is meer speciaal aan deze 900 Turbo 16S GT. Dat klinkt als een hele mond vol, maar het is dan ook een hele bult Saab.

Om die naam even te ontleden: dit is de aller- allerdikste 900 die je kon krijgen. Turbo ken je nog wel van de Saab 99 die Turbo als coole naam kreeg en ook bij de 900 was de Turbo de krachtigere versie van de B202-motor met dank aan een fluitbuis. De 900 Turbo had 155 pk. Daarboven kwam de Turbo 16 waarbij 16 staat voor vier kleppen per cilinder (en dus 16 kleppen). Dat leverde 175 pk op. Daarboven kwam de technisch identieke Saab 900 16S en daar dan weer boven de Saab 900 Turbo 16S GT. De GT-versie kreeg wel nog een subtiele pk-boost naar 185 stuks. Ter context: daarmee sprintte je van 0 naar 100 in 8,7 seconden en kon je door naar 220 km/u. Voor een modale sedan was dat uit de kunst.

Onverprutst

En dan heb je eigenlijk het kwartet voor een dure auto al in handen. Saab-sentiment, dikste uitvoering en dan ook nog eens ‘onverprutst’ én in goede staat! Deze Saab 900 Turbo 16S GT is ook nog eens uitgerust met een schuifdak, wat voor een GT heden ten dage aardig uniek is. De auto leed een vier-eigenarig leven in Duitsland voordat hij naar Nederland kwam en één van die eigenaren heeft bij 181.000 km in 2013 de motor en bak compleet gereviseerd.

Gebruikte maar goede conditie dus, maar de zeldzaamheid maakt het geen goedkope auto. De Saab 900 Turbo 16S GT met 231.667 km op de klok moet nog 28.500 euro opleveren. Da’s veel geld. De moeite waard? En is ‘ie mooier dan de zilveren schone van collega Nicolas? Kopen kan in ieder geval op Marktplaats.