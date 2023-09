BREEK: dit is de nieuwe gefacelifte Tesla Model 3

Ja, we zeggen nieuwe gefacelifte Tesla Model 3, want eigenlijk is dit de tweede update.

Het is de eerste elektrische auto voor een groot deel van leasend Nederland geweest. Althans, op grote schaal. Ne als met de Polo Bluemotion en Outlander PHEV was je wel gek als je deze auto niet ging leasen. Het gaat natuurlijk om de Model 3 van Tesla. Deze auto lanceerde Tesla 6 jaar geleden en het sindsdien wel een beetje tijd voor een update.

Nu was er al een kleine opfrisbeurt in 2021 waarbij het chroomwerk allemaal zwart gemaakt werd, maar nu is het tijd voor de échte eerste grote facelift, intern aangeduid als Project Highland. Tesla heeft al 2 miljoen exemplaren van de Model 3 verkocht en gezien de updates voor dit model zal die teller lekker gestaag doorlopen.

Uiterlijk

We beginnen even met het uiterlijk. Tesla heeft namelijk daadwerkelijk de designer(s) aan het werk gezet. Het zijaanzicht is het gelijk, maar de neus is overduidelijk afwijkend. Tesla heeft gekozen voor een aërodynamische look, net zoals het kapsel van hoofdredacteur @michaelras en ondergetekende.

De voorbumper is bijna helemaal gesloten (er is immers geen rijwind nodig voor de motoren). De koplampen zijn nieuw en kijken ietsje gemener deze boze wereld in. Ondanks dat aan de zijkant weinig is veranderd, vallen wel degelijk de nieuwe velgen op. Goed om te zien dat Tesla niet die rare bicolor-trend van tegenwoordig lijkt te volgen.

Uiterlijke wijzigingen gefacelifte Tesla Model 3

Aan de achterkant zijn er ook wijzigingen. De achterlichtenunits zijn namelijk aangepast. Aan de buitenkant is de vorm gelijk, maar er zijn nu stevige inhammen, zoals bij een veertiger die er nog niet aan toe wil geven aan het kapsel dat de hoofdredacteur en ondergetekende ook hebben. De Model 3 is overigens gegroeid! Dat zie je niet veel bij facelifts. De lengte over alles in u 4,72 meter (2,5 centimeter langer) en marginaal lager (1,44 meter). Dat komt door de nieuwe voorbumper en geringere rijhoogte.

Dan de techniek van de nieuwe gefacelifte Tesla Model 3. Er zijn aanvankelijk twee uitvoeringen. de eerste is een Standard Range (met achterwielaandrijving) en de tweede is een Long Range (met vierwielaandrijving). De Standard Range gaat in 6,1 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 201 km/u.

De range is 554 km op de standaardwielen (18 inch ‘Photon’) en 513 km op de veel fraaiere 19 inch ‘Nova’-velgen. De Long Range sprint in 4,4 seconde naar de 100 km/u en heeft een even hoge topsnelheid: 201 km/u, De range op de kleine wielen is maar liefst 678 km en op de fatsoenlijke wielen alsnog 629 km. Een Performance is er (nog) niet.

Vanaf 42.990 euro

Als je kiest voor de Long Range, krijg je ook een beter audiosysteem met 17 speakers in het interieur (standaard is dat 9). Over het interieur gesproken, dat is ook aangepast. Mocht je niet een fan zijn van het minimalistisch interieur, dan ga je alsnog geen fan worden. Maar het ziet er nu ietsje hoogwaardiger uit. Geventileerde voorstoelen zijn standaard.

Het grote scherm waarmee je ALLES bedient, is alsnog 15,4 inch, maar met kleiner randen eromheen. Verder zijn de stengels achter het stuurwiel vervangen en is er een scherm voor de achterpassagiers voor temperatuur- en infotainment-instellingen.

Zelf samenstellen? De Tesla Model 3 kun je nu configureren! De Tesla Model 3 is er vanaf € 42.990 voor de standaarduitvoering en € 50.990 voor de Long Range. Er zijn twee nieuwe kleuren aangekondigd: Ultra Red en Stealth Grey.

De leveringen van de gefacelifte Tesla Model 3 begint vanaf oktober dit jaar. Dat lijkt ver weg, maar het is al weer 1 september (dag mooie zomer). Dus over een maandje.