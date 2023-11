GP Las Vegas 2023: tijden en alles dat je moet weten

Lees hier dat alles dat je moet weten over de GP van Las Vegas 2023! Disclaimer: je moet vroeg opstaan!!!

En wéér wordt de kijker verblijd met een geheel nieuwe Grand Prix. Nou ja geheel nieuw, daar komen we zo nog eventjes op terug. Feit is dat er in dit seizoen een nieuwe locatie is voor de heren coureurs.

Voordat we zo alle ins en outs met je door nemen, hier eerst even de agenda. Let op! Het is VROEG! Ze beginnen op zondag voor ons om 07:00, maar dan is het daar 22:00 op zaterdagavond. Er wordt dus weer eens op zaterdag geracet!

Agenda Las Vegas 2023

Voordat we de voorbeschouwing met je doornemen, hebben we hier eerst de agenda voor de GP Las Vegas 2023 voor je. Let op: het is heel erg vroeg. Dit betekent dat de coureurs voor hun doen laat in de avond rijden. Dit is gedaan om ons Europeanen te behagen.

Vrijdag 17 November

05:30 – 06:30 | Eerste vrije training

09:00 – 10:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 18 november

05:30 – 06:30 | Derde vrije training

09:00 – 10:00 | Kwalificatie

Zondag 19 november

07:00 – 09:00 | Race

GP Las Vegas

De GP Las Vegas is een geheel nieuwe race en toch ook weer niet. Er zijn meer races in de VS geweest en zelfs stratenraces, denk aan de GP van de VS in Phoenix, Arizona. In de git geval gaan we naar Las Vegas, Nevada en zelfs daar zijn we al eens eerder geweest. Dat was de Ceasars Palace Grand Prix, vernoemd naar het enorme hotel waar de race werd gehouden. Sterker nog, er werd een baantje uitgetekend op de parkeerplaats van het betreffende hotel.

In 1981 en 1982 werd de Caesars Palace GP gereden over het tijdelijke stratencircuit.

Het circuit: Las Vegas Strip Circuit

We gaan dus van de parkeerplaats van Ceasars Palace naar The Strip. The Strip is de benaming voor de straat waar alle grote prestigeuze hotels en casino’s zijn gevestigd. Het is een 100% stratencircuit en heeft dus niet veel met racen te maken. Dat gaat dus sowieso een interessante race opleveren.

Wat kunnen we er nog meer over zeggen? Op start finish volgt er snel een scherpe linkerbocht (1), dus een aanloop zoals in Mexico hebben we hier niet. Volgt er na de eerste bochtensectie een enorm lang recht stuk (dat is al sector 1). Vervolgens heb je sector 2, dat ietsje technischer is.

Met name tussen 7, 8 en 9 zullen de snelheden laag liggen. Bij bocht 12 is het wellicht handig om je bocht iets op te offeren voor maximaal uitaccelereren: het rechte stuk dat volgt is enorm lang. Na een kleine bochtensectie (14, 15 en 16) volgt er nóg een recht stuk.

De baan is 6,201 km lang, wat erg lang is. Er worden 50 ronden gereden om zo tot een afstand van 310,05 km te komen.

Caesars GP 1982

De laatste keer dat het F1-circus hier was, was het de seizoensafsluiter. Het was nog niet bekend wie wereldkampioen ging worden. Keke Rosberg (de vader van Nico Rosberg) moest minimaal 6e worden om de titel binnen te slepen, iets dat ook lukte.

Michele Alboreto won de race, waardoor er in dat seizoen 11 verschillende winnaars waren. Roberg won dat seizoen slechts 1 race (op Dijon), maar viel vrij weinig uit en pakte geregeld punten en een podium.

De laatste race in Las Vegas was tevens de laatste race met Fittipaldi als team en Matra als motorenleverancier. Daarnaast stopten Ensign (ook een F1-team) er na die race mee en besloot ook Mario Andretti hier zijn carrière.

GP Las Vegas 2023

Check hier alle wetenswaardige feitjes die al wél bekend zijn over de race.

Wat is de stand bij aan vang van de GP van Las Vegas 2023?

In tegenstelling tot de vorige race in Vegas, is nu de kampioen al lang en breed bekend. Maar achter Verstappen gebeurt er ook het één en ander. De strijd om P2 lijkt afgedaan te zijn, maar Alonso (198 punten), Norris (195 punten) en Sainz (193 punten) zitten vlak bij elkaar.

Als het gaat om de constructeurs is het zo mogelijk nog spannend. Wederom is Red Bull al lang en breed kampioen, maar tussen Mercedes (382 punten) en Ferrari (362 punten) is het ongemeen spannend.

Ook tussen McLaren (282 punten) en Aston Martin (261 punten) kan het nog alle kanten op. Ook in de achterhoede strijden de teams nog om de eer (en miljoenen dollars aan prijzengeld).

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Las Vegas 2023?

De zachtst mogelijke compounds, dus Hard is C3 (wit), Medium is C4 (geel) en Soft is C5 (rood). De banden zullen het niet extreem zwaar hebben. De temperaturen liggen laag (komen we zo ook nog eventjes op terug) en het is vooral een heel snelle baan. Het meest belangrijk gaat de tijd zijn. De baan zal namelijk met de ronde sneller worden, zoals wel vaker met stratencircuits.

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP van Las Vegas 2023?

Gezien de relatief beperkte slijtage van de banden, het geringe aantal ronden en de enorm hoge gemiddelde snelheden is het het verstandigst om het bij een eenstopper te houden. Moét je daar dan ook voor kiezen? Nee hoor. Het is een stratencircuit waar we nog nooit eerder op hebben gereden, dus de kans dat er een safetycar situatie zich voordoet, lijkt ons bijna een zekerheidje.

Weersvoorspelling GP Las Vegas 2023

Las Vegas ligt midden in de woestijn, dus je zou verwachten dat het lekker warm gaat worden. Dat is dus niet het geval, het gaat juist een van de koudste races van de kalender worden. De tempareturen overdag zijn prima te doen, maar ze doen alles dus in de nacht, om ons Europese kijkers te behagen:

Vrijdag: lichtbewolkt, Droog, 17 graden, nauwelijks wind

Zaterdag: lichtbewolkt, droog, 15 graden, windkracht 2 uit het westen

Zondag: Geen bewolking, 15 graden, windkracht 2 uit het noorden

Kansen voor Max Verstappen voor de GP van Las Vegas 2023?

De Nederlandse veelvraat zal deze race ook wel op zijn naam willen schrijven. In principe is er weinig reden om aan te nemen dat het niet het geval is. De Red Bull doet het uitstekend op snelle circuits.

Verrassing GP van Las Vegas

Reken er maar op dat Sergio Pérez hier goed uit de verf gaat komen. Als het gaat om stratencircuits, staat hij altijd zijn mannetje. Ook zijn er een enorm aantal fans van de Mexicaan in deze contreien. Gaat het om de teams daarachter, dan zouden we zeggen: houd Williams in de gaten. Die gaan namelijk erg goed op dit soort snelle banen. Op Monza hadden ze de pech met hoge temperaturen en verkeerde banden, maar het is nu ook nog eens koud. Daarbij is het niet makkelijk inhalen op deze baan, dus Albon op het podium en Sargeant in de punten zou zo maar eens kunnen. De lage temperaturen zullen ook koren op de molen zijn voor McLaren en Mercedes. Ferrari en Alpine zullen hier waarschijnlijk niets te zoeken hebben.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Las Vegas 2023?

Nou, drie keer raden! Verstappen is favoriet. De volgorde erachter is interessanter. Lando Norris volgt daar redelijk vlak achter, Leclerc, Hamilton, Sainz en Perez volgen.

Waar kan ik de GP van Las Vegas 2023 volgen?

Naast het feit dat je vroeg moet op staan, moet je even kiesen HOE je de race gaat volgen

Viaplay

Voor nu nog heeft Viaplay de rechten in huis. Voor 15,99 euro per maand heb je een ViaPlay abonnement. Daarmee kun je de trainingen, kwalificaties en race volgen. Daarnaast hebben ze voor- en nabeschouwingen en nog wat achtergrondprogramma’s. We zijn wel benieuwd hoeveel Max Verstappen-documentaires ze nog kunnen maken. Inmiddels is wel duidelijk dat het achterlaten van je kroost op tankstations zorgt voor wereldkampioenen.

F1TV

Als je niet nóg een streamingdienst wil hebben met een maandelijks abonnement, is F1TV een geweldige optie. Dat kost je 64,99 euro per jaar. Naast de F1-momenten tijdens een week, kun je ook alle andere autosport van dat raceweekend (op het betreffende circuit, althans) volgen. De voor- en nabeshouwingen zijn ook puik en er zijn een hoop achtergrondprogramma’s. Puik.

VPN

Als je geen zin hebt om (veel) geld uit te geven, maar gewoon de race wil zien: ga voor een VPN. Dan kun je inloggen via Luxemburg of Oostenrijk om via respectievelijk RTL Luxembourg of ServusTV te kijken.

Streams

Als zelfs dat te veel moeite is, kun je je computer van virussen laten voorzien middels diverse streams. Check hier een overzichtje.

Grand Prix Radio

Mocht Olav Mol missen, kun je via Grand Prix Radio de race en kwalificatie volgen. Je krijgt Jack Plooij er automatisch bij.

Voorspelling GP van Las Vegas 2023

Het is een gokje, natuurlijk. Niet alleen omdat we de baan en layout nog niet kennen, maar ook omdat het Vegas is. Slechte grap, hè?

Jaap

Verstappen Pérez Leclerc

Viva Las Vegas. Laten we hopen dat de race een ongekend casino wordt met regen en ijs. Anders wint Max Verstappen natuurlijk weer met twee vingers in de neus. Of heel misschien Perez. Als het circuit ergens aan doet denken is het immers toch vooral Azerbeidzjan. Ik ga niet meer tegen Max gokken voor de zege. Ik denk dat het een klinkende 1-2 wordt voor Red Bull. Ferrari verwacht ik dit weekend als tweede team gezien de layout. Als Leclerc zijn banden een beetje heel weet te houden, wordt hij derde. Hoewel als het koud is Aston Martin dan ook wel weer lekker kan gaan…Enfin, laten we het houden op de eerste ingeving. Jaap, koestert heimelijke gevoelens jegens Tjeerd de Groot.

Michael

Norris Ricciardo Alonso

Ik denk dan altijd aan een koude Junkyardrace in november, zo eentje als we net gehad hebben. Sta je daar een paar uur lang te klappertanden terwijl er actie op de baan is. Brrrr. Maar goed ze zullen wel heaters hebben in die pitboxen voor Toto en alle andere vips. Op de baan, tsja. Wellicht moeten de Red Bulls weer te hoog rijden en zitten ze er qua pace weer naast deze Grand Prix. Ik vind hem moeilijk in te schatten. Ik gooi met de dobbelstenen en zeg Lando, Daniel en Fernando. Michael, koestert heimelijke gevoelens jegens Big Mac-menu’s.

Wouter

Hamilton Alonso Verstappen

Net als in Monaco wordt de stad behoorlijk verbouwd voor de grandprix. Dat niet iedereen daar blij mee is, valt te begrijpen, maar laten we hopen dat de race spectaculair wordt. Banden en bandentemperatuur wordt een issue, want heel verrassend (voor sommige) is dat het in de woestijn best koud kan worden. Nu heb ik zelf ook ruime ervaring op semislicks onder koude omstandigheden. Sommige auto’s worden met sommige banden bijna onhoudbaar. Interessant genoeg is dat het moeilijk te voorspellen is, dus het gaat een interessant weekend worden in Las Vegas. Ik gok op de echte talenten, dus het wordt zo Hamilton, Alonso en Verstappen. Wouter, koestert heimelijke gevoelens jegens zichzelf.

Autoblog zal sowieso verslag doen voor de kwalificatie en de race.