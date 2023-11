Tesla-rijder is rijbewijs kwijt na dubbele overschrijding

Twee keer de snelheidslimiet rijden, een Tesla-rijder in Utrecht ondervond dat de politie dan niet coulant is.

Tesla laat er geen gras over groeien dat je best hard kan met hun auto’s. De Performance-modellen helemaal, maar ook de standaardversies zitten zo op duizelingwekkende snelheden. Kan een keer gebeuren dat je het gas te diep intrapt en ineens op een dubbele overschrijding van de snelheidslimiet zit. Alleen moet je dan niet de politie treffen.

Tesla-rijder in Utrecht

Het overkwam de 28-jarige bestuurder van een Tesla in Utrecht. Op de Franciscusdreef in het noorden van Utrecht reed deze 105 kilometer per uur, terwijl dit gewoon in de bebouwde kom is. En in de bebouwde kom mag je, inderdaad, maar 50 km/u. Aangezien RTV Utrecht spreekt van de politie die ‘alle zeilen bij moest zetten’ om de Tesla te vangen, ging het waarschijnlijk ook niet om een dergelijk ongelukje als we in de eerste alinea aanhaalden.

Rijbewijs kwijt

Altijd op je snelheid letten dus, want dit blijft ook niet bij een dikke prent en een deuk in het ego. De Tesla-rijder raakte namelijk direct zijn rijbewijs kwijt. Hij zal zich nog moeten verantwoorden bij de rechter over waarom hij twee keer de snelheidslimiet overschreed.