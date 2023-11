Drama Las Vegas: er is nog nauwelijks gereden

Nou, dat begint lekker met een drama in Las Vegas.

Zul je net zien: sta je ruim op tijd voor de vrije training voor tijdens een GP-weekend, wordt ‘ie veel te vroeg afgevlagd. Dat is precies wat er vandaag is gebeurd bij de GP van Las Vegas.

Een klein drama lijkt zich in Las Vegas te ontvouwen, want de coureurs hebben nauwelijks meters gemaakt. Sommigen zelfs helemaal niet en het is nu al weer wachten op de tweede vrije training.

Drama voor Las Vegas: losse putdeksels

Wat is er allemaal aan de hand? Nou, dat gaan we je vertellen: losse putdeksels. Na amper 10 minuten was de sessie alweer gestaakt. De SF-23 van Carlos Sainz viel namelijk stil op het rechte stuk. Hij was over een losse putdeksel gereden, die kennelijk voor enorme schade aan de motor heeft gezorgd.

Ook de Alpine A523 van Esteban Ocon is niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen. Toen bleek dat de putdeksels niet allemaal vastlagen, ging iedereen al ietsje rustiger aan doen.

Compleet nieuw is dit fenomeen niet. Het lijkt namelijk op een exacte kopie van de GP van Azerbeidzjan in 2019, toen Russell over een putdeksel was gereden met zijn Williams.

Uitslag Eerste Vrije Training

Dan de tijden, want ja, er is wel degelijk gereden. De tijden zeggen echter minder dan niets, behalve dan dat de Ferrari veel mechanische grip heeft op die zachte banden en dat die auto’s van Haas zich heel erg lekker voelen op The Strip.

Positie Coureur Tijd Band 1 Leclerc 1:40.909 S 2 Hülkenberg 1:43.446 S 3 Magnussen 1:44.261 S 4 Verstappen 1:44.397 M 5 Ocon 1:45.365 M 6 Russell 1:45.497 S 7 Sainz 1:45.824 S 8 Tsunoda 1:45.908 M 9 Pérez 1:46.793 H 10 Bottas 1:14.147 H 11 Gasly 1:48.253 M 12 Hamilton 1:48.513 S 13 Ricciardo 1:48.650 M 14 Zhou 1:48.822 H 15 Norris 1:48.947 M 16 Stroll S 17 Piastri M 18 Albon H 19 Alonso S 20 Sargeant – –

Hoe nu verder? Er gaan geruchten over het verlengen van de Tweede Vrije Training naar 1,5 uur in plaats van 1. Voor Sainz en Ocon maakt het niet uit, hun auto’s zijn dermate beschadigd dat ze op zijn vroegst morgen weer mee kunnen doen.