Jaguar viert een mijlpaal én het einde van de benzinemotor

Jaguar heeft het maar druk met de overgang naar EV’s, maar nu vieren ze al dat het ICE-tijdperk ten einde komt.

Het lijkt erop dat sommige merken watervrees beginnen te krijgen nu ze beloofd hebben niet meer met verbrandingsmotoren te komen en enkel nog EV’s uit te brengen. Jaguar lijkt daar geen last van te hebben. Sterker nog: sinds 2018 heeft het merk geen één volledig nieuw model uitgebracht met een verbrandingsmotor. Dat ze überhaupt niks gepresenteerd hebben sinds de I-Pace is dan slechts een detail.

Twee vliegen

We stevenen echter af op 2025 en dat wordt een belangrijk jaar voor het Britse merk. Vanaf dan belooft het merk volledig EV te gaan en elke auto met verbrandingsmotor wordt uitgefaseerd. Er komt een speciale editie van de Jaguar F-Pace en dat wordt de allerlaatste F-Pace én de allerlaatste Jaguar met ICE.

En dat in 2025, het jaar waarin Jaguar 90 jaar bestaat. Al sinds 1935 is het merk bezig met luxueuze Britse auto’s en ook al gaat het heden ten dage wat trager, het merk is hard bezig. Zeggen ze.

F-Pace 90th Anniversary

Op zich best een belangrijke auto dus, die Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition. Wat krijg je dan? Een badge. Nee, serieus. Het enige ‘special edition’ aan deze F-Pace is dat de opties al voor je samengesteld zijn. Dat betekent dat je standaard het sportieve R Dynamic-pakket krijgt en een oase van zwart middels het ‘Black Pack’. En dus een klein logo’tje achterop waar 90th Anniversary op staat.

SVR

Doekje voor het bloeden: je mag zelf kiezen welke motor en daar hoort dus ook de SVR bij. Sterker nog: de SVR-versie van de Jaguar F-Pace 90th Anniversary is de SVR 575, met een geheel toevallige 575 pk. De welbekende 5.0 liter V8 uit vele Jaguar-producten zorgt in ieder geval dat het afscheid goed klinkt.

Gepast?

Met een gamma gevuld met grote namen zoals de XJ, E-Type en de nog steeds bestaande F-Type vraag je je misschien af: waarom de F-Pace? Een afscheid van alles wat zo goed is aan 90 jaar Jaguar vieren met een zeer recent model en niet een F-Type of XF voelt een beetje gek. Toch zegt Jaguar dat de F-Pace met zijn 328.000 verkochte units zeer belangrijk is geweest voor het Britse merk en omdat deze in de EV-transitie verloren gaat, is dit de laatste adem voor deze topverkoper.

Van alle merken die hun motorgeluid verliezen, is die magistrale V8 van JLR misschien wel het grootste verlies van allemaal. We zijn benieuwd hoe die elektrische toekomst van Jaguar eruit ziet en of we hier niet ietwat voorbarig al naar de laatste Jaaag ooit zitten te kijken.