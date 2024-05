Best verkochte coupé ter wereld wordt NIET elektrisch!

Er komen wel meer varianten van, maar een EV coupé versie van de populairste coupé ter wereld komt er niet.

We moeten het met lede ogen aanzien: de coupé is aan het uitsterven. Er was een tijd dat er van bijna elk merk wel een coupé was, soms wel meerdere tegelijk. De tweedeurs carrosserievariant met lage daklijn, veelal geassocieerd met sportauto’s, moet echter steeds vaker het veld ruimen. Men koopt ze niet meer, of steeds minder in ieder geval. Zo blijven alleen nog auto’s over die worden beschouwd als iconisch.

Ford Mustang

Dat merkt Ford ook, maar CEO Jim Farley is juist erg blij met het succes van de Mustang. Hij zegt dat het met afstand de best verkopende coupé ter wereld is. Momenteel kan je de nieuwste generatie (S650) nog kopen met verschillende motoren, maar ook de blubberdikke 5.0 liter V8 behoort nog tot de opties. Is dat recept nog rijp voor de toekomst? Volgens Farley wel. De Mustang blijft zijn V8 houden ‘zo lang het kan’.

Geen Mustang EV

Maar ja, met die bewoording kan je natuurlijk ook zeggen dat het vanaf morgen al niet meer kan en de volgende Mustang een EV wordt. Farley zegt van niet. Sterker nog: hij belooft dat er nooit een elektrische Mustang komt. Dat moet je je eens voorstellen: dat Ford ineens met een auto komt die ze Mustang noemen maar eigenlijk gewoon een vierdeurs elektrische crossover is. Dat zou toch belachelijk zijn?

Daarover gesproken: Ford wil wel kijken naar een uitbreiding van het Mustang-gamma. Wederom lijkt er even makkelijk gedaan te worden over de Mustang-identiteit van de Mach E, want Ford zit te kijken naar de ‘eerste vierdeurs Mustang’ door de auto als sedan uit te brengen. Maar dan wel een beetje zoals BMW met hun Gran Coupe of Dodge met de nieuwe Challenger, waar het wel duidelijk een sportieve insteek wordt.

Het eerste deel van de Mustang-expansie is de GTD, maar een sedan (met benzinemotor) zou dus kunnen volgen. Farley zegt dat een offroad-versie, een soort Mustang Dakar, niet aan de orde is. (via Autocar)