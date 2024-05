Duurste Ferrari van Nederland heeft meer dan 1 miljoen aan opties

De duurste Ferrari van Nederland heeft zoals verwacht enorm veel opties.

Recent schreef collega @willeme over de duurste Ferrari 812 van Nederland. 800.000 euro, niet slecht! Maar er is inmiddels een duurdere. Met best wat marge.

Competizione

Grotendeels omdat het een Ferrari 812 Competizione is. De circuitversie van de 812 start al in Nederland vanaf het aardig astronomische bedrag van meer dan 600.000 euro. Nou weten we niet precies welk gedeelte van de prijs winst is voor de verkopende partij, maar deze 812 Competizione moet flink meer dan die 600.000 opleveren. We mogen er vrij makkelijk vanuit gaan dat er meer dan een miljoen euro aan opties op zit. Hij is namelijk van jou voor 2.288.888 euro.

Tailor Made

Dan krijg je uiteraard niet alleen de standaard opties maar is deze Ferrari 812 Competizione ook langs Tailor Made, de bespoke-divisie van Ferrari geweest. Die hebben heb gespoten in half Bianco King en half Blu NART. Daarna is er op de voorkant een streep aangebracht en op de zijkanten en voorkant een rond racenummer.

Interieur

Normaliter gaat er ook erg veel geld zitten in speciale opties voor het interieur, maar dat lijkt mee te vallen in deze 812. Vrijwel alles is ofwel zwart leer ofwel zwart alcantara. Maar dan wel echt alles, dus daar is ook diep voor in de buidel getast. En alles wat niet leder of alcantara is, is glimmend koolstofvezel. De heilige drie-eenheid van materialen die de prijs opdrijven.

Het is dus wel een gevalletje ‘je ziet het er niet echt aan af’. Wij vinden deze 812 Competizione, los van dat het best een gave spec is, erg duur. Een kleurtje in het interieur had echt niet misstaan.

Je krijgt gelukkig wel de magistrale 6.5 liter V12 zonder turbo’s en 830 pk. De auto is zo goed als nieuw met 88 kilometer op de klok. Maar ja, dus wel bijna 2,3 miljoen euro. Zou jij het durven? Dan kan je terecht op de advertentie van de 812 Competizione.