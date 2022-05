GP Monaco VT2: gaat Charles Leclerc zijn thuisrace eindelijk winnen?

Spoiler alert: daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar we hebben wel de tijden van VT2 van de GP van Monaco in 2022.

VT2 op het circuit van Monaco zit erop. Tof, want dan kunnen we even een tussentijdse balans opmaken wat betreft tijden en snelheid. Alle ogen staan natuurlijk maar gericht op één man om drie verschillende redenen. Dat is Charles Leclerc.

Charles Leclerc en Monaco

Om maar even met de luchtigste reden te beginnen: Charles Leclerc is geboren in Monaco en racet dus onder de Monegaskische vlag: het is zijn thuisrace. Des te ironischer is reden twee: Charles Leclerc heeft de geblokte vlag nog nooit gezien in zijn thuisrace. In 2018 viel hij uit, in 2019 crashte hij, in 2020 zat Monaco bij de races die afgelast werden in verband met corona en in 2021 crashte hij weer. Dat laatste leek trouwens niet voor problemen te zorgen en haalde zelfs pole position. Die droom werd een nachtmerrie toen de auto een versnellingsbakprobleem had tijdens de opwarmronde. Met een opgeheven hoofd werd ook de race van 2021 een drama.

Het is tijd

Enter 2022. Is Monaco echt behekst voor Charles Leclerc, of kan hij de vloek opheven? Er kan nog voldoende gebeuren voordat we het definitieve antwoord hebben op die vraag, maar de derde reden dat alle ogen op Leclerc gericht zijn is de topvorm van Ferrari. Ja, we weten wat er vorige week gebeurde, maar zonder die uitvalbeurt had Leclerc qua snelheid de Red Bulls een poepie laten ruiken. In Monaco is inhalen moeilijk en vrijwel altijd won de polesitter (er vanuit gaande dat de polesitter zijn auto het naar behoren deed). De tijden van VT2 van de GP van Monaco geven wellicht een indicatie voor hoe snel iedereen is.

Leclerc tops the timesheets for the second time on Friday 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ucXqSMDCd9 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

VT2 GP van Monaco

Zoals altijd, er kan nog van alles gebeuren. Maar in ieder geval staat de naam van Charles Leclerc nu bovenaan de lijst in VT2 van de GP van Monaco. Met 1:12.656 reed de Monegask de tot nu toe snelste ronde van zijn thuisrace. Ook Carlos Sainz – over behekst gesproken – wist de Ferrari naar snelle tijden te racen in Monaco. De Red Bulls van Perez (plek 3) en Verstappen (plek 4) hangen eronder, met Norris, Russell, Gasly, Alonso, Vettel en Tsunoda die de top 10 afmaken.

Bijzonderheden? Behalve Daniel Ricciardo die geen tijd had kunnen neerzetten in verband met een kusje tegen de muur, niet zo veel. De kwalificatie morgen moet aantonen hoe het echt zit met de snelheid en – het blijft Monaco – misschien de hele race al bepalen. We gaan het zien!