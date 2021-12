Charles Leclerc vliegt er hard af in VT2 GP Saudi-Arabië!

De jonge Ferrari-coureur kon zelf uit zijn auto stappen, maar het was een flinke klap. Dat alles in VT2 van de GP van Saudi-Arabië.

Na de eerste vrije training van vanmiddag, mochten de coureurs weer de baan op om 18:00 om VT2 van de GP van Saudi-Arabië te rijden. Zoals altijd zijn de tijden totaal niet definitief, maar geven een indicatie.

Crash Charles Leclerc

Eerst even dit: Charles Leclerc laat zien dat een nieuwe baan niet altijd even makkelijk is. Ook werkt het niet mee dat het circuit in Jeddah niet bepaald vrijgevig is. De Monegask vliegt hard de boarding in. Brokstukken vliegen in het rond, maar hij stapt er zelf uit. Geen paniek dus, maar zijn Ferrari is flink stuk.

Tijden

Dat is even lullig voor Charles, maar zijn tijd komt wel op het bord. Net als natuurlijk de tijden van de rest die tijdens VT2 van de GP van Saudi-Arabië een tijd hebben genoteerd. We zien wederom dat Hamilton de snelste tijd neerzet, maar dit keer staat Bottas op plek twee met slechts 0,061 seconden verschil. Verrassend is Pierre Gasly die de top 3 afmaakt met slechts milliseconden afstand op de Mercedessen. Maar alles tot en met plek 12 blijft in ieder geval binnen een seconde afstand van leider Hamilton. Verstappen noteert voor nu een plek vier.

Geen conclusies, maar wel even een tussenstand die we krijgen door VT2 van de GP van Saudi-Arabië. Morgen komt er nog één vrije training, een kwalificatie en de race begint op 18:30 op zondag.